Португалия сделала камбэк во втором матче подряд! Но этого всё равно не хватило

Сборная Нидерландов, действующие чемпионки Европы, взяла свои первые три очка на Евро-2022. Встреча с Португалией прошла на стадионе «Ли Спортс Вилладж» при семи тысячах болельщиков (скромная цифра для этого розыгрыша).
Перед матчем из сборной Нидерландов прилетали тревожные новости — вратарь Сари ван Венендал, получившая травму в первом туре, выбыла до конца Евро, а одна из главных звезд команды Вивианне Мидема пропустит игру из-за положительного теста на коронавирус.
Кажется, потери несильно сказались на игре нидерландок — они обеспечили себе комфортное преимущество в самом начале матча с Португалией. Дамарис Эгуррола, полузащитница «Лиона», отличилась на седьмой минуте, а защитница «Аякса» Стефани ван дер Грагт удвоила счёт.
Сборная Нидерландов празднует гол
Фото: Jose Hernandez/Anadolu Agency via Getty Images
Португалия смогла отыграть один мяч перед перерывом — Карол Кошта реализовала пенальти, назначенный за фол Доминик Янссен в штрафной. А потом команда Франсишку Нету так бодро начала второй тайм, что уже на 47-й минуте Диана Силва сделала счёт равным.
Это второй камбэк португалок на Евро-2022, в прошлом туре он принёс им ничью в игре со Швейцарией. Сегодня был шанс отобрать очки у чемпионок Европы, но не удалось. Всё решила Даниэль ван де Донк.
Экс-футболистка «Арсенала» и звезда «Лиона», провела выдающийся второй тайм и забила красивейший гол, который в итоге принес нидерландкам долгожданную победу. Чуть ранее VAR отменил гол Джилл Рорд из-за небольшого офсайда Линет Бееренстейн.
Один из милейших моментов игры: на 82-й минуте главный тренер сборной Нидерландов Марк Парсонс заменил известнейшую Лике Мартенс на 18-летнюю Эсме Брюгтс из «ПСВ». Эсме не скрывает, что её футбольным кумиром в детстве была именно Мартенс, и вот сегодня она заменила её на поле в матче чемпионата Европы.
Замена Лике Мартенс
Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images
Сегодня в обоих матчах группы С победили фавориты. Сборная Швеции обыграла швейцарок благодаря голам Фридолины Рольфё и Ханны Беннисон (2:1). И теперь у нидерландок и шведок по четыре очка.
В 3-м туре будет интереснейшая борьба.
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