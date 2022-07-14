Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Женский футбол, чемпионат Европы — 2022: Нидерланды – Португалия – 3:2, обзор матча, победа сборной Нидерландов

Португалия сделала камбэк во втором матче подряд! Но этого всё равно не хватило
Ульяна Лукьянченко
Нидерланды – Португалия – 3:2, обзор матча
Комментарии
Навязали борьбу чемпионкам Европы, но Даниэль ван де Донк выдала мощнейший второй тайм.

Сборная Нидерландов, действующие чемпионки Европы, взяла свои первые три очка на Евро-2022. Встреча с Португалией прошла на стадионе «Ли Спортс Вилладж» при семи тысячах болельщиков (скромная цифра для этого розыгрыша).

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Нидерланды (ж)
Окончен
3 : 2
Португалия (ж)
1:0 Эгуррола – 7'   2:0 ван дер Грагт – 16'   2:1 Кошта – 38' (пен)   2:2 Силва – 47'   3:2 ван де Донк – 62'

Перед матчем из сборной Нидерландов прилетали тревожные новости — вратарь Сари ван Венендал, получившая травму в первом туре, выбыла до конца Евро, а одна из главных звезд команды Вивианне Мидема пропустит игру из-за положительного теста на коронавирус.

Кажется, потери несильно сказались на игре нидерландок — они обеспечили себе комфортное преимущество в самом начале матча с Португалией. Дамарис Эгуррола, полузащитница «Лиона», отличилась на седьмой минуте, а защитница «Аякса» Стефани ван дер Грагт удвоила счёт.

Сборная Нидерландов празднует гол

Сборная Нидерландов празднует гол

Фото: Jose Hernandez/Anadolu Agency via Getty Images

Португалия смогла отыграть один мяч перед перерывом — Карол Кошта реализовала пенальти, назначенный за фол Доминик Янссен в штрафной. А потом команда Франсишку Нету так бодро начала второй тайм, что уже на 47-й минуте Диана Силва сделала счёт равным.

Это второй камбэк португалок на Евро-2022, в прошлом туре он принёс им ничью в игре со Швейцарией. Сегодня был шанс отобрать очки у чемпионок Европы, но не удалось. Всё решила Даниэль ван де Донк.

Экс-футболистка «Арсенала» и звезда «Лиона», провела выдающийся второй тайм и забила красивейший гол, который в итоге принес нидерландкам долгожданную победу. Чуть ранее VAR отменил гол Джилл Рорд из-за небольшого офсайда Линет Бееренстейн.

На их месте должна была быть Россия. Португалия выдала яркий камбэк на женском Евро На их месте должна была быть Россия. Португалия выдала яркий камбэк на женском Евро

Один из милейших моментов игры: на 82-й минуте главный тренер сборной Нидерландов Марк Парсонс заменил известнейшую Лике Мартенс на 18-летнюю Эсме Брюгтс из «ПСВ». Эсме не скрывает, что её футбольным кумиром в детстве была именно Мартенс, и вот сегодня она заменила её на поле в матче чемпионата Европы.

Замена Лике Мартенс

Замена Лике Мартенс

Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Сегодня в обоих матчах группы С победили фавориты. Сборная Швеции обыграла швейцарок благодаря голам Фридолины Рольфё и Ханны Беннисон (2:1). И теперь у нидерландок и шведок по четыре очка.

В 3-м туре будет интереснейшая борьба.

Англия забила 8 голов в одной игре! Сарине Вигман пора навести порядок и в мужской сборной Англия забила 8 голов в одной игре! Сарине Вигман пора навести порядок и в мужской сборной
Главная звезда Евро-2022 пропустит турнир. Всё из-за жуткой травмы Главная звезда Евро-2022 пропустит турнир. Всё из-за жуткой травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022