Матч за большой трансфер. Игрок «Крыльев Советов» может продать себя в «Зенит»

Второй тур РПЛ откроется матчем чемпиона с лидером. «Крылья Советов», победив на старте чемпионата «Оренбург» (4:2), забрались на первое место. Понятно, что после одной игры о лидерстве можно рассуждать только в шутку, тем не менее факт есть факт. Важнее, что «Крылья Советов» остаются яркой, играющей командой, даже несмотря на потерю в межсезонье ключевых игроков атаки – уход Антона Зиньковского и Владислава Сарвели. Главному тренеру Игорю Осинькину не впервой решать кадровые проблемы: например, зимой самарский клуб продал в «Зенит» Ивана Сергеева. И ничего – справился. Полёт нормальный.

Выбывших заменяют в «Крыльях Советов» другие, не менее одарённые футболисты. Наконец-то получил место в основе Сергей Пиняев. Проявляет себя Максим Глушенков. После победы самарцев в Оренбурге все обсуждали игру не раскрывшегося в «Спартаке» форварда. Глушенков в первом туре набрал три балла за результативность: оформил дубль и отдал голевую передачу. Его заслуженно признали лучшим игроком матча.

Но был у этой встречи ещё как минимум один герой – Роман Ежов. Именно правый полузащитник «Крыльев Советов» перевернул игру своим голом на 49-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Оренбурга». После этого Ежов ассистировал Глушенкову в эпизоде со вторым забитым самарцами мячом.

Обращает на себя внимание прежде всего то, как быстро Ежов думал и исполнял в непростых моментах. Вот – первый гол. Находясь спиной к воротам, Роман развернулся и принял единственно верное решение, пробив в касание. Чувство ворот его не подвело. Левой ногой отправил мяч под перекладину.

А это – второй гол. Ежов развил атаку передачей вперёд, влетел в штрафную, укротил задробивший мяч и сыграл очень нестандартно: послал мяч между ног защитнику на Глушенкова. Это игра зрелого, большого футболиста.

Ежов пока не самый раскрученный игрок «Крыльев Советов». Когда СМИ обсуждали потенциальных новичков для «Зенита» после Ивана Сергеева, звучали другие фамилии – Зиньковский, Сарвели, Пиняев. Однако, по слухам, тренерский штаб петербургской команды внимательно следит как раз за Ежовым. Его качества хорошо знают, поэтому в лонг-листе сине-бело-голубых правый полузащитник «Крыльев Советов» точно присутствует. Это не значит, что Роман обязательно окажется в составе чемпионов России, но такие выступления, как в Оренбурге, наверняка приближают Ежова к «Зениту».

Зиньковский, пройдя в своё время через зенитовский фарм-клуб, в первой команде всё же не оказался. Ни шесть лет назад, ни летом 2020-го, хотя прошлый сезон был лучшим для Антона в РПЛ (4+11 в 30 матчах). Сам новичок «Спартака» так прокомментировал несостоявшееся возвращение в Санкт-Петербург: «С «Зенитом», как я понял, не было контактов, раз я не там».

Роман Ежов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Визуально игра Ежова не кажется настолько яркой, как игра Зиньковского. От его дриблинга болельщик не схватится за сердце. В прошлом сезоне – дебютном для себя в РПЛ – Роман был менее результативен, чем Антон: 2+4 в 30 матчах.

Вот только игра Ежова по многим параметрам больше соответствует требованиям современного футбола. Если взглянуть на статистику прошлого чемпионата от InStat, то выяснится, что у Романа выше точность передач (78% против 69% у Зиньковского), больше подборов мяча (6,0 против 4,1 в среднем за 90 минут игры), перехватов (2,9 против 2,3), отборов (1,9 против 1,1), единоборств в обороне (7,0 с 43% успеха против 5,1 с 32% успеха). Он допускает меньше брака. Ежов – по-хорошему предсказуемый игрок для главного тренера. Он надёжнее, при этом достаточно быстр и техничен.

В октябре 2021-го Валерий Карпин включил Романа в расширенный состав сборной России. Тогда же Осинькин ответил на вопрос о сравнении Зиньковского с Ежовым:

«Можно ли сказать, что Сергеев и Ежов подходят Карпину больше Зиньковского? Карпин играет 4-3-3, а мы 4-2-3-1, и Ежов выполняет гораздо больше оборонительных функций, чем Зиньковский, а Зиньковский больше атакует. Я не хочу давать оценку, кто из них лучше, они все умеют играть в футбол и полезны для команды. Мы постараемся использовать их сильные качества внутри нашей команды так, чтобы получить максимальную пользу и для них, и для команды. А Валерий Георгиевич пусть решает, в каких играх кто ему более полезен» (в интервью для Metaratings).

В случае ухода из «Зенита» в летнее трансферное окно Андрея Мостового петербургский клуб наверняка подпишет новичка. Если Сергей Семак будет использовать Клаудиньо в тройке центрхавов, то к Малкому, Зелимхану Бакаеву и Густаво Мантуану может добавиться ещё один фланговый полузащитник. Вполне возможно, что чемпионы России всерьёз переключатся на Ежова. Ближайший матч с «Зенитом» – шанс для 24-летнего уроженца Нижнекамска максимально приблизить себя к Санкт-Петербургу. Роман должен удивить Семака.