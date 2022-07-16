Глушенков прибил новичка РПЛ и положил шедевр! «Спартак» уже жалеет о трансфере?

За последние полгода «Крылья Советов» потеряли своих главных лидеров – Ивана Сергеева («Зенит»), Даниила Пруцева, Никиту Чернова, Антона Зиньковского (оба – «Спартак») и Владислава Сарвели («Сочи»). В первом матче сезона с «Оренбургом» самая молодая команда РПЛ вышла с Глушенковым на острие, Цыпченко под ним и Пиняевым и Ежовым на флангах. Помимо того, что это была дебютная игра 17-летнего Пиняева в чемпионате России с первых минут, свой первый матч в 2022 году сыграл и украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня.

Классный футбол в исполнении середняка чемпионата

К 20-й минуте команды нанесли на двоих семь ударов. А «Оренбург» забил уже на старте игры, правда, гол был отменён – передача Кирилла Печенина была выполнена из-за пределов поля. Через несколько минут у хозяев имел шанс Дмитрий Воробьёв, пробивший в сторону от ворот. «Крылья Советов» ответили двумя опасными эпизодами: Глушенков не попал по мячу из убойной позиции после того, как Пиняев ушёл на скорости от защитника, а Цыпченко пробил в руки вытянувшемуся Гошеву. А ещё экс-форвард «Спартака» угодил в штангу.

«Оренбург» – «Крылья Советов» Фото: fcorenburg.ru

Счёт открыл «Оренбург» на 31-й минуте. После углового мяч рикошетом от Цыпченко влетел в ворота «Крыльев Советов» – гол получился курьёзным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На самарцах пропущенный гол никак не сказался. Они ещё сильнее взвинтили темп – играли в быстрый футбол, нанесли 15 ударов за первый тайм и сделали 87% точных передач. Такого же процента вчера добился «Зенит» в матче с «Химками». Вообще, фанатам футбол в первом тайме наверняка понравился: «Оренбург» и «Крылья Советов» играли без центра поля, а одним из лидеров атаки гостей стал Сергей Пиняев, нанёсший четыре удара.

Дубль Глушенкова

Второй тайм пошёл по сценарию первого, только в этот раз «Крылья Советов» просто задавили соперника на первых минутах и сравняли счёт. Максим Глушенков вышел на главную роль вместо Пиняева и отдал между двух защитников на Романа Ежова, который забил первый гол в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Через несколько минут уже Глушенков выступил в роли автора гола после блестящей атаки «Крыльев Советов» (ассистировал Ежов). Всё было исполнено быстро – 2:1. Даже не верится, что эта команда не вошла в пятёрку лучших клубов чемпионата России в прошлом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Оренбург» ответил на два быстрых гола лишь ударом Башича из-за штрафной: мяч пролетел в метре от ближней штанги. Команда Игоря Осинькина увеличила разрыв в счёте на 73-й минуте. Глушенков оказался без опеки, подработал мяч под рабочую левую ногу и завалил прямо в девятку – 3:1. Шедевр! Интересно, «Спартак» уже жалеет, что продал игрока?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Удивительно, но «Оренбург» включился после третьего пропущенного мяча. Сначала Иван Ломаев парировал удар Сычевого, затем «Крылья Советов» спасла штанга после «выстрела» Эктова, и только Тимур Аюпов воспользовался неудачным выходом вратаря самарцев из ворот и сократил разрыв в счёте до минимума – 2:3.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Точку в матче поставили «Крылья Советов»: Денис Якуба, появившийся по ходу второго тайма, забил четвёртый гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Удивительная игра с обеих сторон может стать одной из лучших не только в первом туре, но, возможно, и в июле. Интересно, продолжат ли в том же духе «Крылья Советов» или на длительной дистанции потеря лидеров скажется сильнее?