От рыка Сафонова становится страшно! 10 ярких событий тура РПЛ, которые вы могли упустить

Самое громкое событие первого тура РПЛ – судейский скандал в матче «Спартака» и «Ахмата». Об этом вы наверняка слышали: в новостных лентах и социальных сетях было так громко, что пройти мимо было довольно сложно. А вот другие эпизоды от вашего внимания могли ускользнуть. Так что рассказываем, что вы могли упустить за эти выходные.

Семь «спартаковцев» в «Химках»

В заявке на матч с «Зенитом» у команды было семь бывших игроков «Спартака»:

Денис Глушаков;

Александр Ломовицкий;

Резиуан Мирзов;

Александр Зуев;

Денис Давыдов;

Антон Митрюшкин;

Александр Руденко.

Если считать Сергея Юрана, который тоже когда-то выступал за «Спартак», то будет уже восемь спартаковцев в одной команде.

Кстати, Давыдова клуб представил прямо перед стартом сезона. Футболку для креативного ролика одолжил Глушаков – он поменялся с Месси в перерыве матча сборной России и Аргентины.

Празднование-троллинг

В конце июня ЦСКА объявил, что под номером 10 вместо ушедшего Алана Дзагоева будет играть Иван Обляков. «Десятка» мне всегда нравилась», —сказал тогда полузащитник. ­– Думаю, почти все футболисты мечтают под ней играть — кроме защитников и вратарей. С одной стороны, просто прикольно, с другой — человек под номером 10 обычно техничный, креативный, играет в атаке. Это те качества, к которым я стремлюсь. Ещё, разумеется, это большая честь».

Дзагоев тогда сказал, что очень верит в Ваню – поэтому и передаёт ему «свою десяточку». Обляков не подкачал: в первом же матче сезона открыл счёт – красиво положил в нижний угол. Но гораздо круче было то, что он исполнил после: начал хвататься за заднюю и падать, имитируя вечно травмированного Дзагоева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Надеюсь, Алан улыбнётся, – прокомментировал Обляков своё празднование. – Видел, у меня от него сообщение в телефоне. Приятно, что он передал мне номер, всегда вспоминаю его добрым словом. Алан — великолепный игрок».

Пообещал, что в следующий раз, когда забьёт, станцует в честь Дзагоева лезгинку. Будем ждать!

Рекорд ЦСКА

Согласно данным Opta Sports, ЦСКА в первом тайме нанёс 22 удара по воротам «Урала», установив тем самым новый рекорд РПЛ. Предыдущий принадлежал «Сочи», когда команда играла с ростовской молодёжью в 2020-м.

О рекорде после матча сказал в раздевалке Владимир Федотов, когда хвалил команду за достойный матч: «Парни! Браво, хорошая игра. Достойный результат. Какой-то, говорят, рекорд поставили…Только надо в углы бить. Вот как Ваня! В уголочки. И всё нормально. Чуть-чуть поправить прицел, а так – молодцы! Самоотдача, хороший футбол, множество голевых моментов. Реализация придёт».

Надо сказать, что и медийная составляющая ЦСКА радует с первого тура: и речь главного тренера команде после матча показали, и даже победное фото из раздевалки выложили.

Первый раз в РПЛ

В РПЛ дебютировал футболист, который ранее не играл ни в РПЛ, ни в ФНЛ: на 72-й минуте матча с ЦСКА на поле вышел нападающий «Урала» Алексей Каштанов. Он присоединился к екатеринбургскому клубу ровно месяц назад – «Родина» отдала его в аренду.

Алексей Каштанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пас от строителей

В Оренбурге первый символический удар по мячу нанесли строители, которые занимались реконструкцией стадиона и его подготовкой к РПЛ. Год назад клуб не смог заявиться в Премьер-Лигу из-за того, что арена не соответствовала стандартам, так что роль мужчин в касках на пути команды к этому моменту неоспорима.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Их удар явно был какой-то магический – «Оренбург» и «Крылья Советов» потом выдали настоящую голевую феерию! Всего было забито шесть мячей, выбрать лучший гол сложно, но, по нашему скромному мнению, Максим Глушенков выдал что-то невероятное.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Финт Гатагова

12 лет назад, Раменское. Алан Гатагов пытается навесить с левого фланга, но промахивается по мячу и выдаёт разворот в воздухе, который потом как только в шутке ни называли: и тулупом, и акселем. В итоге сошлись на том, что эффективный поворот будет называться «финтом Гатагова». И вот спустя столько лет в Подмосковье всё повторилось: Жоаозиньо не менее грациозно промахнулся и развернулся почти на 360 градусов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Когда потанцуем, бабуля?»

Капитан «Сочи» Ибрагим Цаллагов открыл счёт в матче с «Торпедо», и этот первый мяч сезона он посвятил своей бабуле.

«Бабушка у меня захворала — этот гол для неё, ­– сказал он после игры. – Надеюсь, она поправится в скором времени. Привет ей огромный передаю. Когда потанцуем, бабуля?».

Очень мило! А вот и тот самый гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Эффектное вратарское кунг-фу

Как попасть в хайлайты – мастер-класс от вратаря «Локо» Даниила Худякова.



На 15-й минуте форвард «Пари НН» Милсон нёсся с мячом в сторону ворот «Локомотива», но голкипер не позволил сопернику подобраться близко: Худяков пошёл в оборону и боковыми ножницами выбил мяч в аут. Получалось очень эффектно, но пару сантиметров, и Милсон рисковал получить с лёту по затылку, а вратарь – красную карточку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Две легенды

Александр Овечкин не мог пропустить первый матч «Динамо» в сезоне – на трибуне его заметили в компании Юрия Палыча! Легендарность фото – 🔝

Юрий Сёмин и Александр Овечкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рык краснодарского льва

Матвей Сафонов может составить конкуренцию Даниилу Худякову в голосовании «чьё попадание в хайлайты круче». Голкипер «Краснодара» выдал сумасшедший сейв, а потом не менее сумасшедше его отпраздновал – от такого рыка действительно становится страшно!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А что запомнилось в этом туре вам? Делитесь в комментариях – давайте обсудим старт сезона!