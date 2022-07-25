Кого признают лучшим молодым футболистом планеты? Есть 7 крутых номинантов

Месяц назад издание Tuttosport опубликовало список из 100 игроков, претендующих на награду лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года. Среди потенциальных победителей российских игроков не нашлось, зато попал украинский защитник киевского «Динамо» Илья Забарный. А «Чемпионат» выделил семь главных номинантов из 100 на награду Golden Boy — 2022.
Джуд Беллингем, «Боруссия» Д
Беллингем – самый дорогой игрок в нашем списке (€ 80 млн). Он сыграл 44 из 46 матчей «Боруссии» в сезоне-2021/2022 и отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Англичанин был лидером команды, которая завершила сезон на втором месте. Этим летом к полузащитнику проявляли интерес «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но, по информации Bild, «Боруссия» не продаст своего игрока дешевле € 120 млн. Джуд – один из фаворитов на Golden Boy. А в «Боруссии» уже был футболист, выигравший эту награду – Эрлинг Холанд.
Джамал Мусиала, «Бавария»
19-летний атакующий полузащитник сыграл 40 матчей в сезоне-2021/2022, но чаще выходил на замену, чем оказывался в стартовом составе. Несмотря на это, Мусиала не только выиграл чемпионство и Суперкубок Германии, но и оформил 8+6 по системе «гол+пас» и стал самым юным футболистом «Баварии» с 50 матчами в Бундеслиге.
Джамал Мусиала
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Гави, «Барселона»
Гави – новая звезда «Барселоны». Испанец с ходу стал игроком старта в сезоне-2021/2022, дебютировал в сборной, где тоже сразу закрепился. Переписав несколько рекордов, полузащитник добавил своей статистике результативности – на его счету два гола и шесть ассистов в Ла Лиге. Контракт Гави с «Барселоной» действует до лета 2023 года, но этим летом он будет переподписан. По информации Marca, сумма отступных за 17-летнего игрока составит € 1 млрд.
Гави
Фото: David Ramos/Getty Images
Эдуарду Камавинга, «Реал»
Хоть Камавинга и стал чемпионом, обладателем Суперкубка Испании и победителем Лиги чемпионов, его шансы на победу в номинации не так высоки. Во-первых, француз не был игроком стартового состава в сезоне-2021/2022. Во-вторых, Камавинга не внёс большой вклад в успехи своей команды, как его конкуренты. Если же Эдуарду удастся стать обладателем награды, то, скорее всего, это благодаря завоёванным трофеям с «Реалом».
Карим Адейеми, «Боруссия» Д
Адейеми идёт по стопам Холанда. Этим летом он подписал пятилетний контракт с «Боруссией». За «Ред Булл Зальцбург» форвард наколотил 23 гола в 44 матчах во всех соревнованиях и теперь должен будет полноценно заменить норвежца в стане «шмелей». Вместе с австрийским клубом немец стал чемпионом и выиграл Кубок страны. Кстати, Адейеми является победителем молодёжного чемпионата Европы – 2021.
Карим Адейеми
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Райан Гравенберх, «Бавария»
К 20 годам Гравенберх сыграл больше 100 матчей за «Аякс» на высоком уровне. При этом центральный полузащитник мог провести ещё несколько игр, если бы не коронавирус и травма лодыжки в конце сезона. Исходя из состава «Баварии», у Гравенберха один конкурент – Леон Горецка, который пропустит начало сезона и вернётся в обойму в середине сентября. Голландец является уже трёхкратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка Нидерландов.
Райан Гравенберх
Фото: Octavio Passos/Getty Images
Йошко Гвардиол, «РБ Лейпциг»
Сезон в «Лейпциге» у Гвардиола удался: он был основным защитником, сыграл почти 50 матчей и выиграл Кубок Германии. Из-за быстрого прогресса на Йошко этим летом претендуют несколько клубов: «Тоттенхэм», «Барселона» и «Челси». Синие хотят взять хорвата на замену Сесара Аспиликуэты, который вот-вот станет игроком «Барселоны». Учитывая контракт до лета 2026 года, «Челси» придётся выложить за центрального защитника минимум € 40 млн. Только согласится ли «Лейпциг» его отпустить?
Йошко Гвардиол
Фото: Sebastian Widmann/Getty Images
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