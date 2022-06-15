Кого уже купили топ-клубы Европы. Главные трансферы последних дней

Европейские клубы укрепляют составы перед новым сезоном. Уже состоялось несколько значимых переходов, и некоторые из них удивляют в плане стоимости. Рассказываем, кто уже нашёл новое место работы за последние дни.

Орельен Тчуамени: «Монако» → «Реал» (€ 80 млн)

Бывший одноклубник Александра Головина оказался в лучшем клубе Европы. Согласно данным Transfermarkt, год назад опорник стоил € 30 млн, сейчас — в два раза дороже, а «Реал» заплатил за него ещё больше. Игра 22-летнего футболиста привлекла внимание европейских топ-клубов, и на него до последнего претендовали «Реал» и «Ливерпуль». Борьбу за талантливого игрока выиграл всё-таки мадридский клуб. В лице Тчуамени «Реал» получит замену для Каземиро на долгие вперёд, если не случится ничего непредвиденного. Кстати, Орельен регулярно получает приглашения в сборную Франции — с сентября 2021 года отыграл уже 12 матчей.

Дарвин Нуньес: «Бенфика» → «Ливерпуль» (€ 75 млн)

У 22-летнего нападающего есть шанс войти в историю «Ливерпуля». Сейчас уругваец занимает второе место в списке самых дорогих трансферов клуба, но есть важный нюанс. Общая сумма продажи составит € 100 млн, если «Ливерпуль» выплатит бонусы, предусмотренные контрактом. В таком случае именно трансфер Нуньеса станет самым дорогим в истории английского клуба. В минувшем сезоне форвард прекрасно проявил себя в составе «Бенфики» — 34 гола в 41 матче. Дважды он отличился в четвертьфинале ЛЧ с «Ливерпулем» — забил по мячу дома и на выезде. Португальский клуб можно поздравить с очередной выгодной сделкой, ведь два года назад он покупал Нуньеса за € 39 млн.

Райан Гравенберх: «Аякс» → «Бавария» (€ 18,5 млн)

О том, что «Бавария» ведёт переговоры по трансферу Гравенберха, стало известно ещё в конце апреля. Как итог — футболист подписал контракт до 2027 года. Голландец отметил, что долго не раздумывал и перешёл в «Баварию» за трофеями. По словам спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича, Гравенберх многое даст команде. Менеджер отдельно отметил технику игрока и его умение выходить из сложных ситуаций.

Райан Гравенберх — ещё один футболист «Аякса», перешедший в «Баварию» Фото: fcbayern.com

Гравенберх — не первый футболист «Аякса», перешедший в «Баварию» в летнее окно. Три недели назад по аналогичному маршруту проследовал защитник Нуссайр Мазрауи. Правда, футболист сборной Марокко перебрался в Мюнхен на правах свободного агента.

Иван Перишич: «Интер» → «Тоттенхэм» (свободный агент)

Хорват сменил обстановку после длительного пребывания в «Интере» (играл там с 2015 года). Перишич подписал контракт с «Тоттенхэмом», и это его первый в карьере английский клуб. 33-летний футболист хорошо знаком с главным тренером «шпор» Антонио Конте. Иван играл под руководством итальянского специалиста в сезоне-2020/2021 — тогда они завоевали скудетто в составе «Интера».

Иван Перишич подписывает контракт с «Тоттенхэмом» Фото: tottenhamhotspur.com

Перишич признался, что решение об уходе из «Интера» — одно из самых сложных в его карьере. С другой стороны, футболист осуществил мечту, ведь он хотел играть в АПЛ. Сейчас хорват продолжает восстановление после травмы — в конце мая повредил ногу, из-за чего пропустил июньские встречи в Лиге наций. В прошедшем сезоне отыграл 49 матчей и забил 10 мячей.

Антонио Рюдигер: «Челси» → «Реал» (свободный агент)

Немецкий защитник покинул «Челси», за который выступал с 2017 года. На прощание футболист отметил, что лондонский клуб навсегда останется для него особенным. В прошедшем сезоне Рюдигер провёл 54 матча, забил пять мячей и попал в символическую сборную АПЛ по версии футболистов. А УЕФА включил игрока в сборную Лиги чемпионов. Комментируя переход в «Реал», 29-летний Рюдигер сказал следующее: «Возможно, это самый большой шаг за всю мою карьеру». Антонио — первый новичок мадридского клуба в летнее трансферное окно (потом состоится покупка Тчуамени). По информации The Athletic, зарплата защитника в новом клубе составит € 9-10 млн.

Александр Ляказетт: «Арсенал» → «Лион» (свободный агент)

Пять лет назад «Лион» продал нападающего в «Арсенал» за € 53 млн, а теперь возвращает его совершенно бесплатно. Прошедший сезон вышел неудачным и для игрока, и для французского клуба. Ляказетт забил всего шесть мячей за «Арсенал», а «Лион» завершил чемпионат на восьмом месте.

Александр Ляказетт вернулся в «Лион» спустя пять лет Фото: ol.fr

Кстати, отсутствие еврокубков в новом сезоне не смущает 31-летнего футболиста. Он заявил, что для него проект клуба важнее всего остального. По словам Ляказетта, переход в «Лион» — лучшее решение. В составе французского клуба Александр забивал по 0,46 мяча в среднем за матч, за «Арсенал» — 0,34. По итогам сезона-2021/2022 ESPN включил француза в список худших игроков АПЛ.

Джорджо Кьеллини: «Ювентус» → «Лос-Анджелес Гэлакси» (свободный агент)

Очень тяжело представить защитника-ветерана в форме другого клуба, всё-таки за «Ювентус» он играл на протяжении 17 лет. Год назад Кьеллини выиграл чемпионат Европы, а теперь уезжает на другой континент. Сам Джорджо признался, что к такому решению его подтолкнуло неудачное выступление сборной Италии в отборе ЧМ-2022. Кьеллини заявил, что остался бы в «Ювентусе», попади национальная команда на турнир в Катар. При этом защитник рассчитывает на возвращение в чёрно-белую команду, поскольку считает Турин своим домом. А пока 37-летний Кьеллини попрощался и с «Ювентусом», и со сборной Италии.

Неманья Матич: «Манчестер Юнайтед» → «Рома» (свободный агент)

Полузащитник снова оказался в команде, которой руководит Жозе Моуринью. Серб уже пересекался с португальским тренером в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Теперь 33-летний футболист впервые в карьере оказался в итальянском клубе. Матич выступал за «МЮ», и с каждым годом его игровое время уменьшалось. В первом сезоне за манкунианцев он провёл на поле 4156 минут, во втором — 3337, в третьем — 2560, в четвёртом — 1996, в заключительном — 1666.

Неманья Матич снова оказался в одном клубе с Жозе Моуринью Фото: asroma.com

После подписания контракта с «Ромой» Неманья заявил, что хорошо знает Моуринью и поэтому быстро принял решение о переходе. Стороны заключили договор по схеме «1+1». Посмотрим, насколько успешно полузащитник проявит себя в новом чемпионате.