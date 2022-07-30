У «Локо» жёсткая потеря перед матчем с «Зенитом». Как так вышло?

Травма Лукаса Фассона в матче с «Ростовом» вызвала не только много сожалений, но и приличное количество споров. Основный посыл от людей, которые далеки от медицинской среды – как можно было подписать игрока, который тяжело сломался уже во второй игре за команду? А у Лукаса действительно всё не очень хорошо. Сейчас он готовится к операции на крестообразной связке колена и, скорее всего, пропустит около девяти месяцев. Не лучшая новость для «Локомотива» – лишится защитника, которого наигрывали как основного на весь сезон. Но и такое иногда случается.

Ситуация требует объяснения. Поэтому мы и обратились к главному врачу «Локомотива» Игорю Калюжному, который аргументированно разъяснил главные вопросы по травме бразильца. Первое и самое важное, что интересует многих, можно ли ли было предупредить травму на медосмотре?

– Все игроки перед тем, как подписать контракт с «Локомотивом», проходят углублённый медосмотр, который в себя включает МРТ-обследование, в том числе и коленных суставов, – объяснил врач, – поэтому изначально перед тем, как подписать игрока, мы уже заранее знаем о реальных предрасположенностях и факторах, которые могут способствовать той или иной травме. Касательно Лукаса: у него при обследовании не было выявлено никаких проблем, то есть оба коленных сустава анатомически целостны, без каких либо предпосылок к травме. Также на предсезонных сборах проводилось большое количество различных тестов, в том числе jump-test, nordboard-test и другие. Все они позволяют оценить состояние мышечной системы, насколько она готова и насколько она симметрична. Травмы крестообразных связок очень часто являются непрогнозируемыми, поскольку происходят при минимальном контакте. Поэтому нельзя говорить, что можно было предугадать травму Фассона заранее. Скорее, это стечение обстоятельств, минимальное физическое воздействие и положение ноги в эпизоде. Всё это привело именно к такому повреждению колена», – сказал Калюжный.

Лукас Фассон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С этим разобрались. Дальше вопрос о нагрузке – могла ли она стать причиной такой травмы. И главное – где и сколько игрок будет лечиться?

«Он получал адекватную нагрузку, как и вся общая группа. Перегрузочных явлений в мышцах не было. Повторюсь, что травма была контактного формата, это не была бесконтактная травма крестообразных связок.

Сейчас имеется комбинированное повреждение передней крестообразной связки и мениска. Сроки восстановления будут зависеть от того, какой формат операции и какой формат лечения мениска будет выбран оперирующим хирургом совместно с нами. Всё это будет решаться во время операции. Надо будет посмотреть на состояние мениска. Так как футболист молодой, то есть два основных варианта: либо это шов мениска, либо это частичная резекция, удаление мениска. Если будет шов, то это немного удлинит сроки восстановления, потому что это видоизменяет протокол реабилитации для передней крестообразной связки.

Сама операция запланирована в Германии. Сейчас футболист проходит предоперационную подготовку. Снижается воспалительная реакция, ведётся работа над передней и задней группой мышц бедра для ускорения восстановительного периода после операции».

Кто заменит Фассона в центре обороны?

Актуальный вопрос, учитывая, что в последние годы у «Локомотива» там большая ротация. Например, весной в центр упорно ставили молодого Марка Мампасси. Получалось у него не очень. Но и особой альтернативы у тренерского штаба не было – Магкеев залечивал травму, Баринов был нужен в центре полузащиты, а команду покинули Пабло и Мурило. Так что приходилось действовать по ситуации.

Станислав Магкеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Покупка Фассона должна была устранить проблему второго центрального защитника и дать Едваю надёжного партнёра. Но теперь проблему предстоит решать снова. И времени для экспериментов нет, учитывая мощную атаку «Зенита». Вероятно, штаб сделает выбор в пользу Магкеева, у которого уже есть приличный опыт игры в центре. Потому что выпускать Мампасси – это риск новых ошибок и неоправданных решений.

Магкеев же может стать полноценной опцией в центр обороны до конца сезона. И уже в субботу попытаться остановить мощную атаку «Зенита».