Карпин был в минуте от победы. Но игрок «Локо» сотворил чудо в стиле Роналдиньо

РПЛ, что ты делаешь?! Продолжай! 2-й тур закрывался в Москве матчем «Локомотива» и «Ростова». Вывеска претендовала на звание одной из самых ярких, и ожидания полностью оправдались.

Начало матча получилось мощным. «Локо» сразу понёсся вперёд и задал бешеный темп. А забил (сюрприз) «Ростов». Футболисты «Локо» то ли не знали, как команда Валерия Карпина разыгрывает штрафные, то ли не усвоили рецепт противодействия. Получилась копия гола в ворота «Динамо» в 1-м туре: идеальная подача Даниила Уткина, лёгкое касание головой Николая Комличенко. Карпин на бровке тем временем был абсолютно спокоен.

Быстро пропустив, «Локо» пошёл давить. Моменты у хозяев были, но игроки очень спешили. Многие передачи из глубины просто улетали вперёд, куда ещё не успевали прибежать нападающие. Тем не менее кое-кто всё же явно выделялся. Антон Миранчук активно брал инициативу, обводил, бил и отдавал.

На 30-й минуте на передний план вышло судейство. Вильсон Изидор ускакал от Данилы Прохина и рухнул в штрафной после контакта. Арбитра Алексея Сухого падение француза не впечатлило, но вмешался VAR. Судья несколько минут смотрел повтор и в итоге всё же передумал. Миранчук расправился с Сергеем Песьяковым — 1:1.

«Ростов» тем временем продолжал показывать мастер-класс по штрафным. Оказалось, что, кроме подач Уткина, есть ещё один хитрый розыгрыш, который тоже чуть не привёл к голу. Но в этот раз «Локо» пронесло.



А в конце тайма у «Локо» начались неприятности. Защитник Лукас Фассон во время борьбы упал и долгое время не мог подняться. На второй тайм вышел уже Станислав Магкеев.

Главным моментом начала второго тайма стал чудо-сейв Песьякова. Франсуа Камано лупил по воротам с пары метров после прострела, но счёт остался неизменным.

А на 65-й минуте положение «Локо» усугубилось. После вынужденной замены хозяева остались в меньшинстве. Алексис Бека-Бека, у которого уже была жёлтая, вскипел на Алексея Миронова и отправился отдыхать.

Концовка матча получилась бодрой. «Ростов», оказавшись в большинстве, забрал мяч и смелее пошёл вперёд. «Локо» отвечал: реактивные контратаки шли через центр, где носились Гирано Керк и Изидор.



Очередная проблема пришла к «Локо» откуда не ждали. На 88-й минуте юный вратарь Даниил Худяков зачем-то понёсся на перехват, когда этого не требовалось, и был наказан. Угол для удара был не самым удобным, но это Уткин и его левая нога. 1:2.

Казалось, что победа «Ростова» уже неизбежна, но на 94-й минуте настало время чистого искусства. Константин Марадишвили почувствовал, что пора выпускать на волю внутреннего Роналдиньо, и соорудил шедевр.

А в самой концовке случился небольшой скандал. Да, снова связанный с судейством. «Локо» убегал в перспективную контратаку, но арбитр Сухой повёл себя под стать своей фамилии и дал свисток. Хозяева пришли в бешенство и в итоге нахватали жёлтых карточек. Досталось даже Изидору, который к тому моменту уже был заменён, но прибежал на противоположную бровку, чтобы потребовать объяснений от судьи.



2-й тур РПЛ завершился подобающим образом. Во всех предыдущих матчах команды забивали не менее трёх голов, и встреча «Локо» и «Ростова» стала ещё одним украшением. Кстати, только они до сих пор играют исключительно вничью. Ни побед, ни поражений у «Локо» и «Ростова» пока не было.