Революция в «Спартаке»! У клуба будут новый владелец и руководство

Леонид Федун всё же отдаёт «Спартак» – процесс передачи акций уже начался и, как сообщают источники «Чемпионата», идёт быстрыми темпами. Из-за этого клуб до сих пор не оформил ни одного трансфера: при переоформлении активов действует запрет на осуществление любых сделок и подписаний.

«На компанию почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака», – пояснил один из источников. – Активы главных акционеров «Спартака» – Вагита Алекперова и Александра Матыцына – тоже переходят к «Лукойлу». При этом есть вероятность, что у Федуна какая-то часть акций останется».



Так как клуб будет подконтролен «Лукойлу», теперь вся операционная деятельность, включая утверждение бюджета и курирование трансферных кампаний, будет осуществляться именно компанией. Можно сказать, что она станет центром принятия всех важных решений в жизни «Спартака».

Федун останется, но в другой роли

Как уточняют наши источники, Леонид Федун продолжит курировать деятельность «Спартака» со стороны «Лукойла», так как хорошо знает все процессы внутри клуба. Однако вся семья Федунов планирует в скором времени покинуть Россию – ранее сообщалось, что у пары есть гражданство Кипра. Их решение связано с обстановкой в стране и мире.

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Основная нагрузка по управлению клубом ляжет на Матыцына, хотя раньше совладелец не принимал каких-либо ключевых решений. Кроме того, в связи с перестановками обновится и состав совета директоров клуба, формированием которого займётся «Лукойл».

В клубе будет новый руководитель

Бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц — главный кандидат на пост руководителя «Спартака». На его кандидатуре настаивает Алекперов, сообщили источники «Чемпионата», но сам Ашот Рафаилович ещё не принял окончательного решения. При этом знакомые с ситуацией люди говорят, что вероятность его назначения достаточно высока.

А вот почему Алекперов так хочет видеть в руководстве именно Хачатурянца – пока загадка. Есть предположение, что это связано с его принципиальностью во время работы в РПЛ: когда на главу лиги давили клубы с мораторием на вылет, он не поддался и отстоял свою позицию.

Ашот Хачатурянц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна возможная перестановка – уход генерального директора Евгения Мележикова. Однако вероятность, что его уберут, невелика: по словам наших источников, у Мележикова был хороший контакт с Хачатурянцем, и это может повлиять на его будущее.

В «Спартаке» всё называют слухами

«Нам о таких перестановках неизвестно, – заявил директор по коммуникациям «Спартака» Дмитрий Зеленов. – Ещё вчера все называли другую фамилию, до этого говорили ещё что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно».