В «Спартаке» с 2004 года, но публично об этом не говорит.

Преемником Федуна в «Спартаке» снова называют Матыцына. Что о нём известно

Леонид Федун – самый критикуемый владелец футбольного клуба в России. Он руководит командой с 2004 года, и за это время команда лишь один раз выиграла чемпионат и Кубок России. На фоне сомнительных высказываний и управления клубом его женой некоторые болельщики ждут новостей об уходе Федуна.

Последние два месяца эта тема обсуждается наиболее активно. В том числе после слов самого Федуна, который после победы в Кубке России сказал, что у него цикл замкнулся. Звучало, будто Федун намекнул на свой уход. Официально об этом ничего не говорилось, но СМИ, ссылаясь на свои источники, продолжают говорить об Александре Матыцыне как о новом боссе клуба.

Александр Матыцын Фото: РИА Новости

Теперь и популярный телеграм-канал «КБ Телега», ссылаясь на свои источники, утверждает, что Федун больше не будет управлять клубом. Он уже опроверг эту информацию. По словам Федуна, это «бред». Посмотрим, произойдут ли изменения, ведь «Чемпионат» точно так же получает сигналы о том, что в случае ухода Федуна власть в клубе перейдёт к Матыцыну. Хотя это может оказаться формальной перестановкой, которая связана с санкциями. Руководитель агентства ProSports Management Герман Ткаченко утверждал, что санкции безусловно повлекут за собой изменения акционерного состава.

В любом случае давайте разберёмся, что за человек может стать председателем совета директоров «Спартака». Вот что известно об Александре Матыцыне.

• В 1984 году окончил экономический факультет МГУ. Стал кандидатом экономических наук. Имеет степень MBA (Бристольский университет).

• Матыцын занимался финансами в правительственных структурах (с 1984 по 1992 год) и работал гендиром российского представительства аудиторской компании KPMG (с 1992 по 1997 год).

• С 1997 года Матыцын работает вице-президентом «Лукойла». С 2017 года он – первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

• В открытом доступе можно найти множество интервью Матыцына о «Лукойле» и бизнесе, связанном с нефтью. Однако не удаётся найти его высказывания о «Спартаке». И это несмотря на то, что он находится в совете директоров клуба с 2004 года, как и Федун. Тогда «Коммерсант» называл его председателем совета директоров клуба, исходя из отчётности «Лукойла» за первый квартал 2004 года.

• Вероятно, Матыцын является скрытым совладельцем «Спартака». Эту информацию «Чемпионату» подтвердили два источника. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами акций являются «Гражданин России (1)», «Капитальные активы» и «Спорт-Холдинг». Forbes сообщал, что последние две структуры подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну через цепочку компаний.

• В 2004 году Матыцына называли председателем попечительского совета Лиги чемпионов ЛУКОЙЛ, объединяющей детские футбольные команды стран бывшего СССР.

• Когда Шамиль Газизов подал иск к «Спартаку», то в качестве третьих лиц был указан в том числе Матыцын.

• Заслуженный экономист РФ. Награждён в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почёта​.

• Автор монографии «Вертикальная интеграция: теория и практика», а также «Интеграция и дезинтеграция российских нефтяных компаний».

Что думаете, станет ли клубу лучше, если Матыцын всё же сменит Федуна? Делитесь мнением в комментариях!