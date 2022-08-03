Луческу крут и в 77! Киевское «Динамо» снова победило в Лиге чемпионов

Киевское «Динамо» продолжает борьбу за место в групповом этапе Лиги чемпионов. В среду украинская команда обыграла в первом матче «Штурм» и приблизилась к заключительному раунду квалификации.

«Динамо» снова играло в польской Лодзи — именно там команда проводит домашние матчи Лиги чемпионов. В предыдущем раунде киевский клуб прибил «Фенербахче», дожав соперника в овертайме. На прошлой неделе главный тренер киевского клуба Мирча Луческу отпраздновал 77-й день рождения, и команда преподнесла ему лучший подарок из возможных — важнейшую победу.

Украинский клуб провёл довольно качественный матч, за исключением первых минут. В начале игры номинальным хозяевам не хватало концентрации, чем и воспользовался соперник. «Штурм» создал пару опасных моментов. Но где-то спас вратарь Бущан, а где-то игроки австрийского клуба мазали сами.

«Динамо» К — «Штурм» Фото: fcdynamo.com

Единственный гол киевляне оформили на 28-й минуте. После подачи от Дубинчака мяч слегка задел голову Беседина и попал на ногу Караваеву. Александр пробил в касание и попал точно в дальний угол. Красивая комбинация! Единственный удар украинского клуба в створ оказался голевым. Любопытно, что изначально Караваева не было в стартовом составе, но он туда всё же попал в связи с травмой Цыганкова. Виктор получил повреждение на разминке.

Самый опытный тренер Лиги чемпионов (речь, конечно, о Луческу) встретил финальный свисток с абсолютно невозмутимым выражением лица. Ответная игра пройдёт через неделю в Австрии, и там бело-синим наверняка придётся сложнее. Но у «Динамо» уже есть позитивный опыт игры на переполненном гостевом стадионе, а главное — есть колоссальный опыт Мирчи Луческу.