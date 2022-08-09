За четыре года при Семаке клуб всего в четвёртый раз выпал из топ-3 по итогам тура.

«Зенита» нет даже в тройке! Когда такое было в последний раз и кто его тогда опережал

После очередного тура таблица РПЛ приобрела неожиданный вид — чемпион страны оказался за пределами первой тройки. Понятно, что чемпионат стартовал менее четырёх недель назад и «Зенит» наверняка обойдёт всех конкурентов. Но нахождение петербургского клуба на четвёртом месте — редкий случай для последних лет.

В сезоне-2019/2020 «Зенит» трижды покидал первую тройку. Но выиграл чемпионат с огромным отрывом

В прошлом сезоне «Зенит» ни разу за 30 туров не упал ниже второго места. Да и лидерство за весь чемпионат он потерял всего дважды. В сезоне-2020/2021 команда Сергея Семака не опускалась ниже третьей строчки в таблице. Последний раз «Зенит» находился за пределами первой тройки в октябре 2019 года — после 12 туров команда располагалась на четвёртом месте.

Впрочем, на тот момент сразу у четырёх команд было по 26 очков, и сине-бело-голубые уступали соперникам лишь по дополнительным показателям. Лидировали в турнире «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар». А за тур до этого «Зенит» и вовсе располагался на пятом месте, но отставание от лидера составляло всего два очка. Вообще, по ходу того чемпионата клуб из Санкт-Петербурга три раза находился за пределами первой тройки.

«Спартак» — «Зенит», 2019 год Фото: РИА Новости

Вот как выглядела верхняя часть таблицы по итогам семи туров. Одинаковые показатели сразу у пяти клубов, а ЦСКА и тульский «Арсенал» отставали от группы лидеров на одно очко. Лидера от седьмой команды чемпионата отделял всего один балл — вот это плотность! «Зенит» опустился на пятое место после того, как проиграл на выезде «Уфе» (0:1).

Место Команда Матчи Очки 1 «Краснодар» 7 14 2 «Спартак» 7 14 3 «Ростов» 7 14 4 «Локомотив» 7 14 5 «Зенит» 7 14

После этого команда Семака выиграла три матча подряд, в том числе в Москве у «Спартака» (1:0). Помните ту чудо-пушку Юрия Жиркова после розыгрыша углового? А затем «Зенит» поиздевался над «Арсеналом» и «Рубином» — две победы с общим счётом 8:1. В 11-м туре петербургский клуб оступился в Москве и проиграл «Локомотиву» (0:1), из-за чего снова скатился на пятое место. Но давайте опять обратим внимание на плотность в таблице. Да, «Зенит» на пятой строчке, но лидирующий ЦСКА опережает его всего на два очка. Разве это отставание, когда дистанция пройдена всего на одну треть?

Место Команда Матчи Очки 1 ЦСКА 11 25 2 «Локомотив» 11 23 3 «Ростов» 11 23 4 «Краснодар» 11 23 5 «Зенит» 11 23

По итогам 11 туров у «Зенита» было два поражения. С этого момента сине-бело-голубые больше не проигрывали и потеряли очки всего четыре раза. В 12-м туре «Зенит» удачно съездил в Екатеринбург — победа со счётом 3:1. А забивали те, кого в команде уже нет. Иванович и Оздоев в первом тайме, Азмун — во втором.

Победа позволила петербуржцам подняться на четвёртую строчку, поскольку ЦСКА проиграл дома «Ростову» (1:3). До сезона-2022/2023 «Зенит» из первой тройки больше выпадал.

Место Команда Матчи Очки 1 «Локомотив» 12 26 2 «Ростов» 12 26 3 «Краснодар» 12 26 4 «Зенит» 12 26 5 ЦСКА 12 25

В 13-м туре «Зенит» уничтожил в Петербурге «Ростов» (6:1) и поднялся на второе место, а ещё через неделю вернул себе лидерство. С того момента и до конца чемпионата команда Семака ни разу не упала с первой строчки. Любопытно, что в том сезоне «Зенит» так и не обыграл «Уфу» (0:1, 0:0) и «Ахмат» (0:0, 1:1). Ниже — верхняя часть итоговой таблицы в сезоне-2019/2020. Благодаря солидному выступлению во втором круге «Зенит» значительно опередил всех соперников.

Место Команда Матчи Очки 1 «Зенит» 30 72 2 «Локомотив» 30 57 3 «Краснодар» 30 52 4 ЦСКА 30 50 5 «Ростов» 30 45

При Манчини клуб не был в тройке больше двух месяцев. После этого — четыре чемпионских титула с Семаком

Сезон-2017/2018 — самый неудачный для «Зенита» за последние годы. Под руководством Роберто Манчини команда заняла всего лишь пятое место в РПЛ. До 21-го тура петербургский клуб не выпадал из топ-2, однако заключительную часть турнира провёл хуже конкурентов. Давайте взглянем, как выглядела верхняя часть таблицы по итогам 20 туров. «Локомотив» обеспечил себе неплохое преимущество, а вот дальше всё достаточно плотно.

Место Команда Матчи Очки 1 «Локомотив» 20 45 2 «Зенит» 20 37 3 «Спартак» 20 37 4 «Краснодар» 20 36 5 ЦСКА 20 35

В 20-м туре «Зенит» играет дома вничью с «Амкаром» (0:0), а через неделю завершает с аналогичным результатом выездную игру с «Ростовом». Из-за этих осечек клуб из Петербурга падает на пятую строчку. До конца чемпионата «Зенит» потеряет ещё много очков и больше не вернётся в тройку. А на финише турнира сине-бело-голубые пропустят «Краснодар» на четвёртое место. Получается, «Зенит» не был в тройке в течение двух с половиной месяцев (с начала марта по середину мая). Сейчас такое представить невозможно. Вот как выглядела итоговая таблица в сезоне-2017/2018.

Место Команда Матчи Очки 1 «Локомотив» 30 60 2 ЦСКА 30 58 3 «Спартак» 30 56 4 «Краснодар» 30 54 5 «Зенит» 30 53

После этого «Зенит» взял четыре чемпионских титула подряд. В сезоне-2018/2019 клуб лидировал с первого и до последнего тура, а ближайший преследователь («Локомотив») отстал на восемь очков. Сейчас, конечно, нет смысла делать какие-то глобальные выводы по итогам четырёх туров. «Зенит» всё ещё главный фаворит чемпионата, и многим кажется, что его возвращение на первое место — дело времени. К тому же команда Семака пропустила всего один мяч (меньше всех в РПЛ). Но нельзя не отметить тот факт, что «Зенит» выпал из первой тройки. Всё-таки это достаточно редкое для нашего футбола событие — такого не было почти три года.