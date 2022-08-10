А вот Хайкин прошёл дальше, но ему не повезло.

Что ждёт Черчесова и Головина после вылета из ЛЧ? У россиян хорошие расклады в еврокубках

Квалификация еврокубков вступает в решающую стадию. В Лиге чемпионов завершился 3-й отборочный раунд, в котором российским болельщикам было за кем последить. Самое время разобраться, кто и где теперь сыграет в следующий раз.

Никита Хайкин в двух матчах от группы Лиги чемпионов. Но соперник будет непростой

У российского вратаря есть повод и для радости, и для грусти. Из плюсов: его «Будё-Глимт» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов без проблем разобрался с литовским «Жальгирисом» (5:0, 1:1). Минус: в ответном матче Хайкин получил травму и выбыл из игры уже на 15-й минуте.

Самое интересное у «Будё-Глимт» только начинается. В раунде плей-офф норвежская команда встретится с загребским «Динамо». Хорваты — опытные участники еврокубков, которым всегда есть чем удивить соперника.

Никита Хайкин Фото: Craig Foy/Getty Images

Станислав Черчесов обидно вылетел в отбор Лиги Европы. Зато там проблем быть не должно

Единственный российский тренер, добравшийся до 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, всё же оступился. Его «Ференцварош» после выездной ничьей с «Карабахом» (1:1) обидно проиграл дома (1:3) и лишился шансов на групповой этап главного еврокубка.

Зато можно порадоваться за другого обладателя российского паспорта: Рамиль Шейдаев в ответном матче огорчил Черчесова ассистом и пробился в раунд плей-офф. Бороться за выход в Лигу чемпионов экс-динамовец будет с чешской «Викторией».

Ну а Черчесова теперь ждёт раунд плей-офф Лиги Европы. Там его «Ференцварош» встретится с ирландским «Шемрок Роверс». Кажется, в этот раз соперник точно по зубам.

Станислав Черчесов Фото: fradi.hu

Александр Головин тоже без Лиги чемпионов. Но точно сыграет в другом еврокубке

Самый драматичный путь получился у Головина. Его «Монако» должен был выходить в групповой этап Лиги чемпионов ещё по итогам минувшего розыгрыша французской Лиги 1, но оступился в последнем туре. В 3-м квалификационном раунде главного еврокубка монегаскам достался ПСВ. Дома «Монако» сыграл вничью (1:1), а в ответном матче вёл со счётом 2:1 к 89-й минуте. Можете догадаться, что случилось дальше. ПСВ сравнял, а в дополнительное время забил третий и отправился в раунд плей-офф.

Хоть какой-то плюс всё равно есть: «Монако» попал в число представителей лиг, поэтому бороться за выход в Лигу Европы ему не придётся. Команда Головина гарантированно сыграет на групповом этапе второго по значимости еврокубка.

Александр Головин Фото: Michael Bulder/Getty Images

Заодно отметим, что в плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышло киевское «Динамо». Команда Мирчи Луческу в 3-м отборочном раунде в дополнительное время переиграла австрийский «Штурм». Теперь её ждут два матча с «Бенфикой».