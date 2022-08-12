«Спартак» теряет легионеров, россиянин ушёл в Европу. Трансферы, которые вы могли упустить

В последние дни трансферная активность клубов РПЛ заметно снизилась. Сделок уже не так много, как было в июле. Впрочем, интересные переходы происходят каждую неделю.

На этой, к примеру, молодой российский футболист уехал в Европу. В нашем материале — главные сделки последних дней.

Если вы пропустили переходы предыдущих недель, то они здесь.

Педро Роша: «Спартак» → «Форталеза» (свободный агент)

Нападающий перешёл в «Спартак» пять лет назад, а московский клуб заплатил за его трансфер приличные деньги — € 12 млн. С того момента бразилец отыграл за красно-белых 19 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Покупая игрока за большую сумму, «Спартак» явно рассчитывал на другие цифры.

Педро Роша Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Рошу трижды отправляли на родину («Крузейро», «Фламенго», «Атлетико Паранаэнсе»), где нападающий играл на правах аренды. А ещё у него более десятка матчей в составе второй команды «Спартака». Теперь Рошу ждёт очередной бразильский клуб — «Форталеза». Именно с ним форвард подписал договор после того, как расторг контракт с красно-белыми.

Йоррит Хендрикс: «Спартак» → «Фортуна» Дюссельдорф (свободный агент)

Ещё один футболист, прекративший сотрудничество со «Спартаком». Московский клуб приобрёл голландца в начале 2021 года и заплатил за его переход всего € 500 тыс. Хендрикс отыграл за красно-белых 22 матча, после чего вернулся на родину. Вторую половину прошлого сезона он провёл в «Фейеноорде», где выступал на правах аренды. И вот на днях Йоррит расторг контракт со «Спартаком» и уехал в Германию. Правда, там Хендрикса ждёт выступление во Второй Бундеслиге — он присоединился к «Фортуне» из Дюссельдорфа.

Джордан Ларссон: «Спартак» → «Шальке» (свободный агент)

Легионеры, покидающие «Спартак», охотно едут в Германию. По такому же маршруту проследовал и нападающий Ларссон. Концовку прошлого сезона шведский футболист отыграл на родине за клуб АИК, а потом намекнул, что не желает возвращаться в Россию.

Джордан Ларссон Фото: schalke04.de

В июне Джордан расторг контракт со «Спартаком», теперь он попробует закрепиться в составе «Шальке-04». Контракт подписан на три года. Вот как переход прокомментировал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков: «Общался ли с Джорданом после перехода в «Шальке»? Нет, контактов не было, но я за него рад. Не обидно, что не удалось хоть что-то получить за него? Всегда обидно, но мы имеем то, что имеем».

Мойзес: «Интернасьонал» → ЦСКА (аренда, € 1 млн)

Армейцы приобрели очередного легионера. Ранее их состав пополнили чилиец Виктор Мендес и серб Саша Зделар. 27-летнего бразильца Мойзеса арендовали до конца сезона с правом последующего выкупа. Футболист уже дебютировал в составе ЦСКА — в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1) подменил травмированного Ивана Облякова. «Мойзес вышел с листа, провёл одну тренировку с командой, — сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. — Сегодня он полностью справился, намертво закрыл фланг. Функционально Мойзес справился. Сказал ему, что он даже не вспотел». До переезда в Москву Мойзес играл исключительно в бразильском чемпионате.

Егор Пруцев: «Сочи» → «Црвена Звезда» (€ 1 млн)

Ещё в прошлом месяце «Чемпионат» писал о возможном уходе вингера из черноморского клуба. По нашей информации, интерес к 19-летнему игроку проявляли ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Црвена Звезда». В итоге парень, отыгравший всего один матч в РПЛ, сделал выбор в пользу сербского клуба. Там он сыграет под руководством легендарном в прошлом футболиста «Лацио» и «Интера» Деяна Станковича.

Егор Пруцев Фото: crvenazvezdafk.com

«Црвена Звезда» по итогам прошлого сезона победила в чемпионате Сербии и завоевала Кубок страны. А сейчас команда Станковича находится в одном шаге от группового этапа Лиги чемпионов — в раунде плей-офф её ждёт встреча с «Маккаби» из Хайфы.

Акош Кечкеш: «Пари НН» → ЛАСК (свободный агент)

Защитник с небольшим опытом выступлений за сборную Венгрии (шесть матчей) перебрался в Австрию. Пресс-служба «Пари НН» сообщила, что 26-летний футболист воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт до лета 2023 года. Но именно тогда у Кечкеша истекает срок договора с нижегородским клубом, поэтому он получил статус свободного агента. В связи с этим защитник подписал контракт с ЛАСКом до лета 2027-го. За «Пари НН» Кечкеш отыграл 21 матч и забил один мяч.

Захар Волков: БАТЭ → «Химки» (аренда)

Подмосковный клуб продлил аренду белорусского защитника. Волков выступал за «Химки» во второй половине прошлого сезона (14 матчей, один гол) и помог команде сохранить место в элитном дивизионе российского футбола. По условиям нового договора Захар останется в клубе РПЛ до конца сезона-2022/2023. Летом 2020-го Федерация футбола Беларуси дисквалифицировала игрока на два года за участие в договорном матче. Осенью 2021-го оставшуюся часть наказания отсрочили на два года.