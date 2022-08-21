«Зенит» скинет «Спартак» с первого места? Онлайн 6-го тура РПЛ

Привет, друзья! Сегодня, 21 августа, тремя матчами закроется программа 6-го тура РПЛ.
В стартовом матче игрового дня ЦСКА примет на своём поле «Ахмат». У армейцев после поражения «Спартака» есть возможность догнать красно-белых в таблице (сейчас между командами три очка). «Ахмат» неделю назад удачно съездил в Химки, а теперь постарается увезти три очка из столицы.
«Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Торпедо». Московский клуб находится в нижней части таблицы и на этой неделе осуществил кадровые перестановки. «Торпедо» сменило тренера и президента, но шансов в матче с чемпионом всё равно очень мало. «Зенит» в случае победы вернёт себе первую строчку в таблице.
В заключительном матче тура «Краснодар» сыграет с «Оренбургом». У «быков» серия из трёх встреч без поражений, а их соперник в этом сезоне ещё не набрал ни одного очка в гостевых играх.
Следить за всеми событиями матчей можно с помощью нашего онлайна. Залетайте, будет интересно!
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