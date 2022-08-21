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ЦСКА — «Ахмат», «Зенит» — «Торпедо», «Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матчей 6-го тура РПЛ, где смотреть

«Зенит» скинет «Спартак» с первого места? Онлайн 6-го тура РПЛ
Олег Лысенко Павел Прохоров
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Онлайн 6-го тура РПЛ
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Все матчи воскресной программы — в одной трансляции.

Привет, друзья! Сегодня, 21 августа, тремя матчами закроется программа 6-го тура РПЛ.

В стартовом матче игрового дня ЦСКА примет на своём поле «Ахмат». У армейцев после поражения «Спартака» есть возможность догнать красно-белых в таблице (сейчас между командами три очка). «Ахмат» неделю назад удачно съездил в Химки, а теперь постарается увезти три очка из столицы.

«Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Торпедо». Московский клуб находится в нижней части таблицы и на этой неделе осуществил кадровые перестановки. «Торпедо» сменило тренера и президента, но шансов в матче с чемпионом всё равно очень мало. «Зенит» в случае победы вернёт себе первую строчку в таблице.

В заключительном матче тура «Краснодар» сыграет с «Оренбургом». У «быков» серия из трёх встреч без поражений, а их соперник в этом сезоне ещё не набрал ни одного очка в гостевых играх.

Следить за всеми событиями матчей можно с помощью нашего онлайна. Залетайте, будет интересно!

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
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