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«Зенит» — «Торпедо»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Зенит» — «Торпедо»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Торпедо» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Торпедо».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Лаптев.

«Зенит» набрал 11 очков в пяти матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» (1) — на 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13).

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