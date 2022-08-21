ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом»

Есть подозрение, что московский ЦСКА нарушил регламент, неправильно заменив Константина Кучаева перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», информирует «Спорт-экспресс».

Кучаев должен был появиться на поле с первых минут, но получил повреждение перед игрой. В стартовом составе его заменил Иван Обляков. По регламенту заменённый до матча футболист должен быть исключён из заявки. Однако, по данным официального сайта РПЛ, Кучаев включен в список запасных ЦСКА.

Если подтвердится, что ЦСКА неправильно заменил Кучаева перед игрой, то армейцы могут получить техническое поражение в матче с «Ахматом» в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС.

Напомним, к середине второго тайма ЦСКА выигрывает у «Ахмата» со счётом 3:2. В первой половине встречи армейцы забили три гола за пять минут.