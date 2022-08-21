«Зенит» будет страдать, если не купит форварда. Чемпион еле дожал аутсайдера РПЛ

«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ. Но команда Сергея Семака была близка к тому, чтобы сенсационно потерять очки в матче с одним из аутсайдеров.

Сколько событий произошло в «Торпедо» с 5-го тура! За ту неделю, что московская команда готовилась к матчу с «Зенитом», её главными тренерами официально были Александр Бородюк (до 18 августа), Николай Ковардаев (до 19 августа) и Николай Савичев (с 19 августа). Если уход Бородюка связан с результатами команды, то замена Ковардаева на Савичева случилась из-за вопроса с тренерской лицензией.

Сегодня в воротах «Торпедо» был воспитанник «Зенита» Бабурин, в воротах чемпионов России – Кержаков. Одоевский отбыл дисквалификацию, но не попал в заявку из-за травмы. Впервые в новом сезоне сыграл защитник сборной Караваев, впервые попал в основу новичок Мантуан, заслуживший доверие Семака суперголом ЦСКА.

Картину этого матча вы можете легко представить себе, даже если не смотрели его. Почти вся игра шла на торпедовской трети поля, «Зенит» владел мячом 74% времени. Ковардаев и Савичев совместными усилиями выкатили на поле «Газпром Арены» самый настоящий «двухэтажный автобус» — а что ещё оставалось?

«Торпедо» неплохо защищалось, сбивало темп, так что даже голевые моменты «Зенит» создавал с большим трудом. Очевидно, мяч у сине-бело-голубых двигался не так быстро, как хотелось бы Семаку, но едва ли это связано с недооценкой соперника. Просто не было свободного пространства, хотя предложений между линиями от вингеров и «восьмёрок» хватало. Тут бы спасли старые-добрые кроссы, но после ухода Дзюбы и Азмуна чемпионам России сложно доминировать наверху.

Новичок Кассьерра снова получил шанс от Семака. В стартовых пяти турах колумбиец не забил ни разу, загубив по статистике семь голевых моментов. В первом тайме матча с «Торпедо» он упустил ещё три: после подарка капитана «Торпедо» Самсонова; после навеса от Вендела; и после собственных индивидуальных действий, когда Матео классно убрал защитника в штрафной на приёме мяча и пробил в Бабурина. Интересно, что других претензий, кроме реализации, к Кассьерре, пожалуй, нет.

Только за первый тайм «Зенит» нанёс 16 ударов, вот только в створ – лишь три. «Торпедо» ограничилось одним неточным ударом. Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 0:0. По такой игре для взлома обороны москвичей напрашивался выход Сергеева в пару к Кассьерре, чтобы лучше насыщалась штрафная.

На второй тайм с первых минут вышел не Сергеев – Бакаев. Экс-спартаковец заменил Мантуана, которому, кажется, роль «восьмёрки» подходит меньше, чем игра на фланге или под нападающим, если есть свободные зоны. Бежит, обыгрывает и бьёт этот бразилец, судя по всему, успешнее, нежели комбинирует на ограниченном пространстве. Мантуан сделал 22 касания, отдал 12 из 15 точных пасов и пару раз пробил (один удар мимо, один заблокированный), а помимо того, у Густаво было пять потерь владения и ноль ключевых передач.

Сама игра не поменялась, разве что «Зенит» чуть-чуть увеличил командную скорость – у ворот Бабурина стало совсем горячо. В центре внимания находился Мостовой: вингер попал в штангу, потом судьи изучали эпизод с захватом Андрея за футболку и его падением – пенальти не дали. После этого Кассьерра получил момент, в котором, казалось, не сможет не забить. Матео выходил один на один с Бабуриным, но даже тут проводивший дебютный матч в РПЛ защитник Прошкин в последнюю секунду помешал колумбийцу отличиться. Тогда Семак и выпустил Сергеева, причём не в пару к Кассьерре, а вместо него. Сухая серия экс-игрока «Сочи» продлилась.

Об игре гостей тяжело что-либо сказать, кроме «сражались как львы». «Зениту» в чужой штрафной недоставало не только мощи и атлетизма, но и тонкой передачи – повод вспомнить отсутствующего из-за травмы Клаудиньо. Иногда же откровенно не везло: Бакаев, как и ранее Мостовой, сотряс штангу. В итоговой статистике сине-бело-голубых 38 ударов и 10 в створ. Но при этом матч вполне мог завершиться со счётом 0:0! Чемпионы дожали торпедовцев лишь на 84-й минуте, когда те совсем «наелись». Сергеев опять показал Кассьерре, как нападающий «Зенита» должен действовать в чужой штрафной – забил своей бывшей команде, выиграв у Прошкина борьбу на опережение.

Ещё через три минуты Малком на пару с Ерохиным соорудил второй гол. Бразилец разогнал атаку и сам же добил попавший в штангу мяч.

«Зенит» прогнозируемо победил, но с реализацией моментов нужно что-то делать. Может, решать её за счёт трансфера нападающего.