«Сити» больше не лидер АПЛ. Не спас даже гениальный пас Де Брёйне

«Манчестер Сити» лишился первого места в таблице по итогам 3-го тура АПЛ. Команда Гвардиолы сыграла вничью с «Ньюкаслом», хотя в какой-то момент казалось, что и вовсе уступит в матче. Спустя час игры «Ньюкасл» побеждал со счётом 3:1, однако затем «Сити» отыгрался и даже имел шансы на победу.

Первый тайм остался за «Ньюкаслом». Гости забили уже на пятой минуте, но потом отдали инициативу. Как и в прошлом сезоне, главной звездой «Ньюкасла» остаётся Сент-Максимен. Вингер выделяется силовым дриблингом, но при этом ещё мощно бьёт с обеих ног и может отдать тонкую передачу. Например, такую, как Альмирону на 17-й минуте, когда тот пробил выше ворот примерно с точки пенальти.

После этого Сент-Максимен соорудил партнёрам три гола. Сделал два ассиста и заработал штрафной, с которого забил Триппьер. Глядя на то, что делал Сент-Максимен в этом матче, было тяжело поверить, что у него до сих пор нет ни одного матча за сборную Франции. Даже учитывая уровень Мбаппе, Гризманна и Дембеле.

Чемпионам Англии нашлось чем ответить. Тем более что оборона «Ньюкасла» далеко не так впечатляет, как нападение. На 60-й минуте Холанд пробил из убойной позиции после скидки мяча от Родри, а затем должен был сравнивать счёт, выйдя один на один, но попал во вратаря. Голкипер сборной Англии Поуп стал лучшим игроком матча по оценкам WhoScored – 8,4 балла.



«Сити» сравнял счёт благодаря изящной передаче Кевина Де Брёйне. Он умудрился отдать пас в штрафную низом между ног Уиллоку, который стоял на расстоянии шести метров от него. В результате Бернарду Силва оказался один с мячом в штрафной и легко разобрался в эпизоде.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — 3:3 Фото: Кадр из трансляции

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — 3:3 Фото: Кадр из трансляции

После этого «Сити» уже был ближе к победе, но «Ньюкасл» отстоял ничью (местами Поуп явно тянул время). Таким образом, дерби шейхов закончилось со счётом 3:3, и лидером АПЛ остался «Арсенал», у которого девять очков после трёх туров. В понедельник встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», которые провалились на старте сезона.