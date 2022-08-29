«Одно из насекомых её укусило». Как Титов и Нигматуллин выигрывали деньги в «Форт Боярд»

«Форт Боярд» – культовое ТВ-шоу начала 2000-х. Куча поп-звёзд собирались в крепости на берегу атлантического побережья Франции и выполняли различные задания, порой в окружении змей, пауков. Всё ради доступа к сокровищнице с золотом. Изначально игру придумали французы – и до 1998 года в России её показывали с переводом. Потом запустили собственную версию с ведущими Леонидом Парфеновым и Еленой Хангой. Проект четыре раза менял каналы – СТС, «Россия», Первый и снова СТС. Куда чаще менялись лица – в разное время шоу рулили Николай Валуев, Сергей Шнуров, Сергей Бурунов, но главным для аудитории стал Леонид Ярмольник. Он вместе с Оксаной Фёдоровой отработал в кадре с 2003-го по 2004-й, а потом с Екатериной Коноваловой в 2006-м. В то время «Форт Боярд» был на пике популярности. Ещё один интересный факт – в разные году над шоу работали Наталья Билан – бывший генпродюсер «Матч ТВ» и Василий Кикнадзе – бывший президент «Локо».

Последний на данный момент сезон прошёл в 2021 году на СТС – ведущим стал Бурунов. В 2022-м в эфир программа не выходила. И в ближайшее время зрители могут рассчитывать только на повторы старых выпусков.

В «Форт Боярд» участвовали Титов и Нигматуллин. Команда вратаря выиграла больше миллиона рублей

В 2004-м Егора Титова забанили на год за допинг. Но футболист не депрессовал – наоборот, раскрыл себя с новой стороны. Записал песню с Трубачом, прокомментировал чемпионат Европы, отказался от шоу «Последний герой» и поехал на «Форт Боярд». Его выбрали капитаном, а в команду дали Ирину Слуцкую, Владимира Преснякова, Екатерину Гусеву, Александра Хабарова и Эдуарда Бондаренко.

Егора представили ещё и как капитана «Спартака». И сразу отправили в башню отгадывать загадку. Титов не растерялся и забрал первый ключ. А вскоре – ещё один. Потом помог освободить участника команды из темницы. Но к сокровищнице они подошли только с двумя подсказками. А потом долго сопоставляли их, прежде чем отгадать произведение «Алые Паруса». В итоге вынести удалось только чуть больше 40 тысяч рублей.

Егор Титов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Меня удивил помощник ведущего карлик Пастам. Его голова такая большая и непропорциональная, что я поражался тому, как она вообще держится, – говорил позже Титов в интервью «Советскому спорту». – Обращение с пауками и змеями? Да, проводили инструктаж, но я же не думал, что это испытание достанется именно мне. Поначалу было страшновато лезть в погреб к паукам, но я быстро там освоился и уже не боялся. За день до моего рейда к паукам у Екатерины Гусевой было такое же задание. И одно из насекомых её укусило. Катя очень испугалась, все переживали за неё, но, слава богу, обошлось. А позже я узнал, что и мне предстоит пройти это испытание. Волнение, конечно, было огромным, я же помнил об инциденте.

Та поездка не была затяжной и состоялась в тот период, когда я был дисквалифицирован. Мне требовалось отвлечься от тягостных мыслей, а устроители мероприятия оплатили вояж и для членов моей семьи. Море незабываемых впечатлений получил. Когда-нибудь после окончания карьеры попробую повторить нечто подобное».

Интересную подробность спустя годы выдал одиозный актёр Алексей Панин.

«Там же потоком всё снимают. Одни улетели, другие прилетели. И российская команда была единственной, которой в обед запретили привозить вино. Всем можно было, а нам нет. Потому что до нас были Володя Пресняков и Миша Ефремов. Плюс примкнувший к ним Егор Титов. Не знаю, что они там устраивали, но вина нам не давали», – говорил он.

Через два года в игру вступил Руслан Нигматуллин. В тот момент вратарь приостановил карьеру и тоже развлекался как мог. Формат шоу уже изменили, поэтому в нём участвовали две команды одновременно. А проигравшие вылетали. Руслан был капитаном и дошёл до финала. Вместе с ним играли Игорь Жижикин, Алёна Свиридова и Светлана Мастеркова. В решающем эпизоде им противостояли Олег Тактаров, Алексей Воевода, Александр Иншаков и Елена Замолодчикова.

Руслан Нигматуллин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Несмотря на то что по ходу сезона команда вратаря могла несколько раз вылететь, в решающем туре они были лучше. Пожертвовали игроками, получили шесть подсказок и угадали слово. Правда, забрать много золота не удалось. Но по условиям финала им достались все деньги, выигранные и другими командами – а это около 1,5 миллиона рублей, или 87 кг золота. Крутейший результат для того периода.

«Любопытное такое мероприятие, телевизионный проект, достаточно сложный, пришлось проходить много разных испытаний. В моей команде были актёр Жижикин, Светлана Мастеркова и Алёна Свиридова. В общем, боевой коллектив, с которым мы в итоге одержали победу. Очень увлекательно, конечно. Съëмки проходили во Франции, практически в открытом море, в старой заброшенной тюрьме. Живописно. До сих пор помню одно из испытаний, самое страшное, наверное: нужно было вылезти из окна и по выступам в стене перебраться в другое, где лежал ключ. Я был со страховкой, но всё равно это довольно жутко ― и высота приличная, и море внизу. Хорошо, хоть тараканов не ел», – вспоминал Руслан.

Деньги ушли детскому центру по изучению болезней крови.

Чемпион мира потерял клуб из-за «Форт Боярд». Но участие там — традиция

В 2019 году «Марсель» расторг контракт с чемпионом мира 2018 года Адилем Рами. Как раз из-за его участия во французской версии «Форт Боярд». По версии клуба, футболист не посетил тренировку, сославшись на травму. Но вместо этого поехал на съёмки проекта, где бился в грязи. Обман вскрылся после выхода шоу на ТВ. Ранее по похожей схеме Рами посетил показ мод. Больше клуб терпеть не стал и выгнал футболиста. Правда, вскоре он подписал контракт с «Фенербахче», где сыграл один матч. А после несколько месяцев провёл в составе «Сочи». Но наступила пандемия коронавируса, и защитник быстро уехал в Португалию.

Адиль Рами Фото: Michael Steele/Getty Images

Интересно, что во Франции поход звёзд футбола на «Форт Боярд» — добрая традиция. В разные годы в проекте участвовали серебряный призёр чемпионата мира Сильвен Вильтор, а победитель Лиги чемпионов вратарь Паскаль Ольмета вообще стал звездой шоу и участвовал в четырёх сезонах. Важно – в отличие от Рами, они участвовали в съëмках либо после окончания карьеры, либо в отпуске. И только Адиль удивил всех.