Неймар круче всех в Европе! Просто посмотрите, как он начал сезон

«Пари Сен-Жермен» блестяще стартовал в новом сезоне — четыре победы в четырёх матчах. Команда отгружает соперникам в среднем по пять мячей за игру. А Неймар никогда раньше так продуктивно не начинал чемпионат.

Неймар поучаствовал в 13 голах команды. Он — лидер среди всех игроков топ-лиг по голам и передачам

В первой половине лета бразильца окружали противоречивые слухи: то он уходит из клуба, то остаётся. RMC Sport сообщал, что Неймару не понравилось высказывание президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Катарский бизнесмен на вопрос о возможном уходе нападающего заявил, что ждёт от всех футболистов большей отдачи, нежели в прошлом сезоне. Неймар посчитал, что в клубе его не ценят, а он хочет быть лидером команды.

Новый тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сразу обозначил позицию по игроку: «Неймар — игрок мирового класса. Какой тренер не хотел бы иметь такого футболиста в своей команде? Я чётко понимаю, чего от него хочу, и уверен, что он останется с нами. Мы хотим, чтобы у нас были лучшие». Позднее уже сам футболист сообщил о желании остаться в столичном клубе: «Хочу остаться в «ПСЖ». Никто из клуба ничего не сказал о моём будущем. Не знаю, чего хочет клуб, но я хочу остаться».

Неймар Фото: psg.fr

Есть ощущение, что вся эта летняя неразбериха только повысила мотивацию бразильца. По крайней мере, на такой вывод наводят показатели футболиста в первых матчах. Неймар забивает в каждой игре, а число результативных действий уже перевалило за двузначную отметку.

В матче за Суперкубок Франции с «Нантом» Неймар сделал дубль — забил со штрафного и реализовал пенальти.

В матче 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0) нападающий набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».

В матче 2-го тура с «Монпелье» (5:2) Неймар снова сделал дубль. На этот раз реализовал пенальти, а потом забил ударом головой.

В матче 3-го тура с «Лиллем» (7:1) бразилец забил дважды и ещё три раза ассистировал одноклубникам.

Таким образом, в первых четырёх матчах Неймар набил безумную статистику — семь голов и шесть результативных передач. У нападающего «ПСЖ» уже пять мячей в чемпионате — это лучший результат среди всех футболистов из ведущих лиг Европы. При этом Неймар демонстрирует высокую эффективность. Он наносит по три удара за матч, у его партнёров по атакующей линии эта цифра выше (Месси — 4,3; Мбаппе — 6). Для сравнения: у Бензема 6 ударов за матч, у Левандовского и Нуньеса — по 4,5 удара, у Холанда — 3,7 удара, у Жезуса — 3,3 удара, у Кейна — 3. Получается, Неймар бьёт реже, а забивает чаще.

По данным платформы WhoScored, бразилец — лидер «ПСЖ» по числу ключевых передач за матч (4,7) и заработанных на себе фолов (3). А ещё у Неймара фантастический рейтинг (9,53) — по этому показателю он занимает первое место не только в команде, но и во всех ведущих лигах Европы. И пока нападающий «ПСЖ» лидирует по количеству голов (5) и результативных передач (6).

Через три месяца стартует чемпионат мира. Возможно, это последний шанс Неймара выиграть мундиаль

Нынешний сезон очень важен для 30-летнего футболиста. Ранее Неймар не исключил, что предстоящий чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере. По всей видимости, бразилец возлагает очень большие надежды на предстоящий турнир. Французские СМИ отмечают, что во время отпуска Неймар освещал в соцсетях не свою личную жизнь, а футбольную деятельность. А к индивидуальной работе приступил за неделю до предсезонных сборов.

Неймар Фото: Kenta Harada/Getty Images

«Неймар выполняет обещание, которое дал тренеру сборной Бразилии Тите, — говорил бразильский журналист Жука Кфури. — Сейчас он выглядит лучше всех футболистов «ПСЖ». Неймар просто феерит на поле. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. На мой взгляд, Неймар стал более зрелым игроком. Впрочем, давайте подождём матчей Лиги чемпионов, ведь в этом турнире уровень сопротивления гораздо выше, нежели в Лиге 1».

«Предстоящий чемпионат мира станет особенным турниром, — считает журналист Пауло Винисиус Коэльо. — Всё-таки он пройдёт в середине сезона, а не по его окончании. В таких условиях важно с ходу выкладываться по полной программе. Думаю, Неймар осознал, что у него есть шанс приехать на турнир в Катар в очень хорошей физической форме».

Сам Неймар написал в соцсетях, что перестал воспринимать критические замечания: «Я готов к критике в свой адрес. Не готов спорить с теми, кто несёт полную чушь. Больше не воспринимаю критику, меня ругают с 13 лет. Я очень долго молчал. Если говорить о том, с чем я не согласен, то снова заговорю. На любое действие следует реакция. Можете говорить всё, что хотите, но тогда слушайте то, чего не хотите слышать».

Главная проблема Неймара — подверженность травмам. С момента перехода в «ПСЖ» (2017 год) он отыграл за команду примерно 50% от максимально возможного времени. Нападающий вылетает из обоймы в каждом сезоне, что негативно сказывается на его продуктивности. А ещё у Неймара талант встревать в скандалы. То мяч с Мбаппе не поделит, то окажется фигурантом дела о коррупции.

Что пишут во Франции об игре бразильца на старте сезона

«Неймар — просто гений! — пишет L’Equipe. — Он вернулся на первые роли и в начале сезона демонстрирует великолепные результаты. Бразилец играет вдохновенно и по праву лидирует в лиге по числу голов и результативных передач».

«Неймар — главный футболист «ПСЖ» в первых турах чемпионата, — утверждает официальный сайт Лиги 1. — Похоже, сейчас его нереально остановить».

«ПСЖ» провёл великолепный матч с «Лиллем». Неймар сейчас в ударе (два гола, три передачи). Бразилец играл с желанием, действовал изобретательно и регулярно находил дыры в обороне соперника», — это мнение FootMercato.

«Два гола, три результативные передачи, отработка в обороне даже при счёте 6:1. Чего ещё можно желать от бразильца? Конечно, не обошлось без недочётов, но на старте сезона игра Неймара очень впечатляет», — пишет parisfans.fr.

«Нападающий снова восхитил футбольный мир. На старте сезона Неймар находится в великолепной форме. В матче с «Лиллем» он поучаствовал почти во всех голах своей команды. Бразилец блистает в каждом матче сезона», — резюмирует Maxifoot.