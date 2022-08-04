«Я поставил жирную точку в этом цирке». Самые грубые «косяки» вратарей в РПЛ

Разгром «Спартаком» «Оренбурга» в третьем туре чемпионата России начался с ошибки вратаря гостей Евгения Гошева. Голкипер пролетел мимо мяча, и Кристоферу Мартинсу ничего не оставалось, кроме как попасть в створ. Более грубо в трёх стартовых турах сезона-2022/2023 «накосячил» только кипер «Пари НН» Нигматуллин. Собрали нелепые ляпы вратарей в РПЛ за последние годы. Улыбнитесь и выберите самый комичный.

Юрий Лодыгин, «Зенит» — «Ростов» — 3:2, 12 августа 2016 года

На закате карьеры Вячеслава Малафеева первым номером в «Зените» стал Юрий Лодыгин. За девять лет в клубе воспитанник греческого футбола хоть и наиграл больше 150 матчей, но неоднократно подводил команду. Один из таких срывов случился в сезоне-2016/2017. Лодыгин дважды ошибся при розыгрыше мяча от ворот, и второй его розыгрыш увенчался ляпом.

Сергей Рыжиков, «Рубин» — «Анжи» — 1:2, 19 августа 2016 года

Легенда «Рубина» больше запомнился болельщику сейвами, чем «привозами». Но и у него бывали казусы. Так, например, «Рубин» проиграл «Анжи» из-за ошибки Рыжикова во втором тайме.

Дмитрий Арапов, «Урал» — «Терек» — 1:4, 30 октября 2016 года

Любое промедление вратаря на футбольном поле может обернуться большими неприятностями. «Привоз» вратаря «Урала» – отличный пример. Беким Балай накрыл Арапова и легко сравнял счёт в гостях.

Александр Беленов, «Локомотив» — «Анжи» — 4:0, 5 ноября 2016 года

Игру Беленова в «Анжи» не всегда отличала надёжность. За несколько месяцев в махачкалинском клубе он сыграл 17 матчей и пропустил 18 матчей. А также отметился непростительным ляпом: не смог зафиксировать мяч в руках после удара Мануэла Фернандеша.

Андрей Лунёв, «Ахмат» — «Зенит» — 1:1, 11 июля 2020 года

В конце чемпионского сезона-2019/2020 Лунёв ошибся в начале матча с «Ахматом». Вратарь «Зенита» не попал по мячу, который тут же оказался в ногах игрока соперника. Одна передача – и «Зенит» горит 0:1 в гостях.

Посмотреть видео можно на канале «Матч ТВ» в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Матвей Сафонов, «Краснодар» — «Химки» — 0:1, 1 августа 2021 года

Год назад «Краснодар» проиграл дома «Химкам» из-за глупой ошибки Сафонова. Вратарь «быков» хотел побыстрее начать атаку своей команды и поплатился за это. Сафонов выбросил мяч в ноги игроку «Химок», который сделал навесную передачу на автора гола Илью Кухарчука – 1:0.

Иван Ломаев, «Химки» — «Крылья Советов» — 4:1, 24 апреля 2022 года

«Крылья Советов» остались вдевятером в матче с «Химками» при счёте 1:2. Ломаев включил режим «вратаря-гонялы» (как-то надо помогать команде отыграться) и сразу за это поплатился. У него не получился финт Зидана в центре поля, и Илья Садыгов, накрывший голкипера, без промедлений ударил по пустым воротам – 3:1.

«Я поставил жирную точку в этом цирке», – сказал Ломаев после матча с двумя удалениями.

Михаил Кержаков, «Зенит» — «Локомотив» — 3:1, 30 апреля 2022 года

После этого видео становится понятно, почему Валерий Карпин считает, что вратарь должен уметь играть ногами. Корявенькая передача Кержакова стоила «Зениту» пропущенного гола, но не победы.

Маринато Гильерме, «Локомотив» — «Динамо» — 3:3, 14 мая 2022 года

Последние годы Гильерме ошибается чаще всех в РПЛ. Возможно, поэтому сейчас и не играет, проигрывая конкуренцию юному Худякову. В сезоне-2021/2022 вратарь «привёз» несколько голов. Вот один из них.

Даниил Худяков, «Локомотив» — «Ростов» — 2:2, 24 июля 2022 года

Эта ошибка вратаря «Локомотива» могла стоить железнодорожникам ничьей, но благодаря фантастическому голу Константина Марадишвили одно очко удалось спасти. Ляп Худякова никак не повлиял на его место в составе: голкипер вышел на матч с «Зенитом» и получил пятёрку мячей за второй тайм. Возможно, теперь ему придётся уступить место в воротах Маринато.

Артур Нигматуллин, «Химки» — «Пари Нижний Новгород» — 3:0, 24 июля 2022 года

Самый яркий ляп июля-2023 приключился в матче «Химки» – «Пари НН». Голкипер гостей Нигматуллин поскользнулся на ровном месте, подарив мяч Руденко. После этого расстроенный вратарь пропустил ещё дважды, и хозяева одержали крупную победу — 3:0.

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