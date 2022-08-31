«Реал» странно ведёт себя на трансферном рынке. Легкомыслие клуба крайне опасно

Состав команды Карло Анчелотти стал более возрастным и менее глубоким. Но исправлять ситуацию никто не собирается.

Трансферная политика «Реала» в межсезонье-2022 выглядит странно. Мадридский клуб в статусе победителя Лиги чемпионов и Ла Лиги решил фактически бездействовать, полагаясь на старый костяк. Такой подход кажется самонадеянным и может привести к крупным проблемам в решающий момент сезона-2022/2023.

Состав «Реала» стал более возрастным и менее глубоким

Для оценки качества межсезонных изменений «Реала» достаточно сопоставить список ушедших и пришедших игроков. Мадрид покинули защитники Мигель Гутьеррес, Виктор Чуст, Марсело, полузащитники Каземиро, Гарет Бэйл, Такефуса Кубо, Рейньер, Антонио Бланко, нападающие Борха Майораль и Лука Йович. Пополнили состав команды только хавбек Орельен Тчуамени и защитник Антонио Рюдигер. Ещё «Реал» арендовал воспитанника «Барселоны» Икера Браво у «Байера», но 17-летний форвард вряд ли попадёт в основу и будет играть за «Кастилью» – резервную команду мадридского клуба.

Бланко и Рейньер отданы в аренду «Кадису» и «Жироне». Шансов заиграть в основе они не имели. Аналогичное можно сказать про Гутьерреса, Чуста и Кубо. Это молодые игроки, за которых «Реал» в общей сложности выручил € 11,5 млн после продажи в «Жирону», «Кадис» и «Реал Сосьедад» соответственно. Однако даже с учётом этого всё равно наблюдается огромный крен в сторону потери значимых исполнителей.

Ушедшие в качестве свободных агентов Марсело, Иско и Бэйл в последнее время не блистали, но это футболисты выше среднего уровня. Какая-то замена им напрашивалась. Хотя бы из той вышеперечисленной молодёжи, которую «Реал» отдал другим клубам. В Мадриде решили ничего не предпринимать в этом направлении.

Йович и Майораль – достаточно средние нападающие, но одного из них можно было оставить для глубины состава. Решение избавиться от первого более-менее объяснимо. Йовича бесплатно отдали «Фиорентине», договорившись о получении 50% от суммы потенциальной перепродажи игрока. Лука вчистую провалился в Мадриде, забив три гола после перехода из «Айнтрахта» за € 65 млн в 2019 году. «Реал» устал терпеть его неэффективность. Продать серба за вменяемую компенсацию было невозможно. Бесплатный отъезд Луки в Италию оставляет призрачную надежду, что игрок вновь заблистает и мадридцы теоретически получат за него какие-то деньги. Кроме того, «Реал» избавил себя от необходимости платить ему € 30 млн в течение следующих трёх лет по контракту.

А вот расставание с Майоралем сложно понять. «Хетафе» заплатил за Борху € 10 млн – мизерная сумма, которая не делает погоды для мадридцев. Теперь у «Реала» нет классической «девятки» на замену Кариму Бензема, которому в декабре исполнится 35 лет и который выдаёт пока что один из лучших (и насыщенных) сезонов в своей жизни – а ведь ещё будет чемпионат мира.

Карим Бензема Фото: Anadolu Agency via Getty Images

В составе числится Мариано Диас, но главный тренер Карло Анчелотти на него не рассчитывает и во время предсезонных сборов в США заявил, что на позиции форварда для подстраховки Бензема собирается использовать номинальных вингеров Родриго Гоэса, Винисиуса Жуниора и Эдена Азара.

«Реал» рассчитывал подписать Килиана Мбаппе, однако французский нападающий в последний момент решил остаться в «ПСЖ». Разочаровывающий поворот событий, но никоим образом не объясняющий упорное нежелание мадридцев подписать хоть какую-то опцию в нападение на случай травмы или усталости Бензема. Допустим, президент «сливочных» Флорентино Перес после срыва перехода Мбаппе решил не тратить деньги, но ведь на рынке хватало бесплатных или очень дешёвых качественных вариантов.

Каземиро – самая большая потеря для «Реала» в межсезонье. «Королевский» клуб продал 30-летнего опорного хавбека в «Манчестер Юнайтед» за € 70 млн, фактически отбив затраты на приобретение из «Монако» его более молодого коллеги по амплуа 22-летнего Орельена Тчуамени. Никого на замену Каземиро «Реал» дополнительно подписывать не собирается.

Анчелотти будет делать ставку на Тчуамени, 19-летнего Эдуарду Камавинга, а также опытных Луку Модрича и Тони Крооса. Итальянский тренер традиционно использует схему с тремя центральными полузащитниками. Камавинга и Тчуамени ещё предстоит доказать свою состоятельность на элитном уровне. А если вдруг травмируются 32-летний Кроос и/или 36-летний Модрич? Можно перевести в опорную зону Федерико Вальверде, но это экстренный вариант на случай полной безысходности.

Рюдигер должен усилить защитную эффективность «Реала», хотя глобально его приход ни на что не влияет. Давид Алаба сместится на левый фланг, где раньше играл Марсело. Антонио займёт место Алабы в центре. Ещё предстоит узнать, насколько успешно он зарекомендует себя в Мадриде. В целом глубина обороны вызывает беспокойство. На последний матч Ла Лиги с «Эспаньолом» (3:1) Анчелотти смог заявить только шестерых защитников — Алабу, Эдера Милитао, Рюдигера, Ферлана Менди, Лукаса Васкеса и Дани Карвахаля. Проблема возникла из-за того, что Начо Фернандес, Хесус Вальехо и Альваро Одриосола выбыли из строя.

В сухом остатке можно сказать, что состав «Реала» стал менее глубоким и более возрастным. Особенно высокую нагрузку предстоит выдержать игрокам, которым уже за 30 — Бензема (34 года), Кроосу (32) и Модричу (36).

«Реал» может расстаться ещё с несколькими игроками, но никого не купит

Карло Анчелотти не рассчитывает на форварда Мариано Диаса и защитника Альваро Одриосолу. Об этом в межсезонье неоднократно сообщали Marca и As. Мариано отказывается уходить из «Реала», даже учитывания отсутствие доверия Анчелотти. Нападающий хочет получить все € 4,5 млн за оставшийся год контракта. При этом «Реал» всё-таки рассчитывает трудоустроить форварда, забившего семь голов за последние четыре сезона, в другой клуб Примеры до конца трансферного окна. Рассматривается вариант и с расторжением контракта.

Одриосола привлёк внимание новичка АПЛ «Ноттингем Форест», этот интерес взаимен. Учитывая наличие Лукаса Васкеса, выступающего в качестве альтернативы Дани Карвахалю на правом фланге обороны, «Реал» вполне может продать Одриосолу под конец окна.

Marca сообщает, что «Реал» умышленно не предлагает новые контракты хавбекам Марко Асенсио и Даниелю Себальосу и не против избавиться от них при наличии достойного предложения. Оба хотят повышения зарплаты, что не устраивает руководство клуба. Асенсио также желает регулярно получать игровое время в составе «Реала», но Анчелотти не может ему этого гарантировать.

Марко Асенсио Фото: Quality Sport Images/Getty Images

«Реал» готов продать Асенсио за € 30-35 млн, Себальоса – за € 12-15 млн. Первым интересовались «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Милан», второго хотел взять «Бетис». Вполне вероятно, мадридцы снизят ценник на Асенсио, если переговоры с претендентами застопорятся. Анчелотти, по сути, прямо заявил, что Марко не представляет для него особой значимости и в случае его ухода никого на замену не подпишут. По Себальосу всё сложнее: «Бетис» не готов платить за Даниеля более € 10 млн, поэтому он, скорее всего, останется в Мадриде.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «По поводу Асенсио не могу сказать ничего нового. Марко оценивает своё положение, а мы ждём. 2 сентября всё прояснится. Если он решит остаться, то будет важным игроком для команды, если решит уйти – мы выслушаем предложения и выберем лучшее для клуба. У нас хороший запас ресурсов, и если Марко уйдёт, то мы не станем подписывать никого ему на замену – в этом нет необходимости. Мы готовы к любому развитию событий. Дани Себальос, вероятно, остаётся в команде. Он уверен в своих силах, и мы этому рады. Он не выходил на поле в первых турах Ла Лиги, но после матча с «Бетисом» у нас будут игры каждые три дня, Дани получит время, потому что заслуживает этого».

Возвращаемся к изначальному уравнению. В «Реал» прибыли Рюдигер и Тчуамени. Убыли Гутьеррес, Чуст, Марсело, Каземиро, Бэйл, Кубо, Рейньер, Бланко, Майораль, Йович. Возможно, компанию им вскоре составят Мариано, Одриосола, Асенсио и Себальос.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в плей-офф «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команда Анчелотти показывала далеко не самый доминирующий футбол в матчах с этими соперниками. Временами мадридцам фартило. Да, это не отменяет классную работу тренера и футболистов, но и не означает, что у команды нет слабых мест и подписывать новичков вообще не нужно.

Очевидно, «Реал» не стал сильнее за межсезонье. Ключевые игроки стареют, а глубина состава уменьшается. Большой вопрос, как они выдержат нагрузку клубного сезона после нетипичного ноябрьско-декабрьского чемпионата мира в Катаре. Уменьшение глубины состава представляет ещё один серьёзный повод для беспокойства. «Реал» всё ещё остаётся более чем конкурентоспособным, но нежелание брать подстраховку лидерам – легкомыслие, которое сулит большие неприятности в будущем. Анчелотти придётся сотворить настоящее чудо, чтобы команда повторила успех прошлого сезона.