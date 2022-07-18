Бензема в «Реале» ждут большие трудности. В 35 лет такие новости действительно тревожны

Форвард Карим Бензема провёл выдающийся прошлый сезон, забив 50 голов за «Реал» и сборную Франции. В октябре Бензема получит «Золотой мяч» (с вероятностью более 99%). Дальше Карима ждёт изнурительный чемпионат мира в Катаре, где ему придётся тащить команду вместе с Килианом Мбаппе.

А ещё в декабре Бензема исполнится 35 лет. Есть резонные причины сомневаться в том, что он сможет выдать ещё один мощный сезон. Француза ждут большие трудности. Особенно с учётом того, что новости из Мадрида для француза приходят всё более тревожные.

Мбаппе не стал партнёром Карима по «Реалу», а других форвардов руководство клуба не подписывало и, скорее всего, не собирается. Отсутствие глубины состава на позиции нападающего может стать серьёзной проблемой в новом сезоне. Например, экс-форвард «Реала» Фернандо Морьентес уверен, что команде нужно усиление атаки.

«Я не припомню мадридского «Реала», у которого был бы только один настоящий бомбардир. Обычно их два или три. Это на самом деле вызывает беспокойство. Винисиус Жуниор забил в прошлом сезоне 17 голов в Ла Лиге, но он фактически является левым полузащитником, и единственным настоящим форвардом остаётся лишь Карим Бензема», — сказал Морьентес.

Карим Бензема в «Реале» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Какие есть варианты у «Реала», кроме Карима?

Президент «Реала» Флорентино Перес ещё в июне сказал, что покупка форварда не входит в планы команды. Перес верит, что Бензема продолжит выступать на доминирующем уровне. Называет его лучшей девяткой мире и считает, что состав уже сейчас достаточно хорош. Но подстраховка всегда нужна. Тем более 35-летнему игроку после чемпионата мира, который пройдёт по непривычному графику в ноябре-декабре в стране с жарким климатом. И переживать тут стоит не только из-за сложного графика, но и из-за возможных травм.

Карло Анчелотти наверняка часто будет использовать Винисиуса Жуниора на позиции форварда, как в прошлом сезоне. Бразилец забил 22 гола во всех турнирах, что стало качественным скачком по сравнению с предыдущим сезоном, когда он поразил ворота соперников всего шесть раз. Тренер также может попытаться увеличить результативность недавно продлившего контракт Родриго Гоэса по примеру Винисиуса. В прошлом сезоне Родриго забил девять голов, потенциал роста на новой позиции имеется. Но, как ни крути, оба игрока не являются классическими девятками.

Родриго Фото: David Ramos/Getty Images

Очевидно, что «Реалу» нужен ещё один нападающий. Пока мадридцы только отпускают представителей этой позиции. Лука Йович отдан «Фиорентине» бесплатно. Серб эффектно дебютировал за итальянцев, забив четыре гола в товарищеском матче с «Реалом Виченца» (7:0) – вышел на замену во втором тайме и оформил покер. Да, это всего лишь товарняк с очень слабым соперником. и «Реал» вряд ли переживает из-за ухода вчистую провалившегося в команде Йовича, но проблему с подстраховкой Бензема всё равно необходимо решать. Если нет других опций, то и Йовича можно было бы как-то использовать.

Флорентино Перес рассчитывал на подписание Мбаппе, из-за чего спокойно наблюдал за переходом Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити». Менее громкие имена на рынке его не интересуют. Даже имеющиеся в наличии классические форварды не ценятся. Йович ушёл, в клубе остались две номинальные девятки, способные заменить Бензема – Мариано Диас и Борха Майораль. Но скоро и этот список может сократиться.

Как сообщает Marca, Майораль близок к уходу из «Реала». Позиция Переса такова, что, если кто-то предложит за Борху € 10 млн, игрок сразу будет продан. Сам Майораль хочет остаться в Мадриде и считает, что уход Йовича – последняя возможность заявить о себе. Однако мнение игрока в данной ситуации не учитывается.

У Борхи уже был опыт, когда ему приходилось уговаривать главного тренера оставить его в команде – в 2021-м в него не поверил Зинедин Зидан, а сейчас ситуация не менее сложная. Анчелотти не котирует Майораля и больше склонен заигрывать на непривычной позиции номинальных вингеров Винисиуса и Родриго, чем доверять испанцу. Майоралем интересуются «Хетафе», «Сельта» и несколько клубов Серии А. Ближе всех к трансферу – «Хетафе».

Эден Азар в «Реале» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

По данным As, Анчелотти также планировал использовать Эдена Азара в качестве ложной девятки, чтобы снизить нагрузку на Бензема. Однако недавно тренер изменил позицию и дал «Реалу» добро на продажу Азара, если поступит достойное предложение. Бельгиец под руководством Анчелотти сыграл всего семь матчей в Ла Лиге в прошлом сезоне. То есть изначально какого-то большого доверия к Эдену не было, а вариант с ложной девяткой рассматривался как вынужденный и достаточно плохой – Азар и на своей родной позиции откровенно не блещет. Теперь Анчелотти окончательно отказался от этой идеи и сообщил клубу, что не заинтересован в услугах Азара. Вингера могут приобрести клубы АПЛ «Челси» и «Ньюкасл».

Что будет делать «Реал» в сложившейся ситуации?

Как ни странно, может подписать ещё одного вингера. По данным Defensa Central, агент Лероя Зане Дамир Смолян предложил игрока «Реалу». Вингер «Баварии» обеспокоен потенциальной нехваткой игрового времени, связанной с переходом Садио Мане из «Ливерпуля». «Реал» вроде как сообщил агенту, что рассмотрит возможность подписания игрока.

Выступая за «Баварию» с 2020 года, 26-летний Зане в 89 матчах забил 24 гола и отдал 27 результативных передач. Не так уж плохо, однако не такого плана игрок нужен «Реалу» – разве что кто-то из пары Винисиус/Родриго окончательно уйдёт с фланга. Хотя, по данным Marca, мадридцам Лерой не нужен — они настроены только продавать игроков (Марко Асенсио, Даниэль Себальос, Азар, Майораль). Анчелотти тоже недавно прямо сказал: «Новых трансферов не будет, у нас всё и так в порядке».

Карло Анчелотти Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Ромелу Лукаку, Роберт Левандовски и другие доступные на рынке нападающие упущены. Был слух об интересе «Реала» к лучшему бомбардиру «Реймса» Уго Экитике (10 голов в 24 матчах прошлого сезона Лиги 1), но до конкретики дело не дошло. Игрока, скорее всего, заберёт «ПСЖ», который уже ведёт переговоры с «Реймсом».

«Реал» надеется, что Бензема избежит спада в ближайшие пару лет. Ему позволили выйти из отпуска 19 июля – позже всех в команде. Но вряд ли это глобально скажется на его готовности к сезону. Так что возрастному игроку придётся выдержать запредельную нагрузку в следующем сезоне, а скамейка, судя по новостям, только сократится. Возможно, Анчелотти превратит Винисиуса и Родриго в сверхзабивных нападающих, но всё-таки сейчас это игроки совсем иного плана с другим набором навыков, по сравнению с классической девяткой Бензема. Да и им тогда тоже понадобится подмена.