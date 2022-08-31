Чудо в Кубке России! Ахметов повторил первый гол Аршавина за «Арсенал». Видео

«Краснодар» провёл матч 1-го тура группового раунда Фонбет Кубка России в Химках. Гости забили два мяча ещё до свистка на перерыв, а гол Ильзата Ахметова стал настоящим украшением встречи.

В концовке первого тайма полузащитник «Краснодара» подхватил мяч на левом фланге и затерзал молодого футболиста «Химок» Даниила Камлашева. Сначала Ильзат разбросал 19-летнего игрока финтами, а потом пробросил мяч ему между ног уже в штрафной площади. В завершающей фазе Ахметов с острого угла подкрутил мяч точно в дальний верхний угол. Красота!

Этот гол очень напоминает первый гол Андрея Аршавина в составе «Арсенала», который он оформил в марте 2009 года. Тогда от футболиста пострадал «Блэкберн». В первом тайме того матча Аршавин получил повреждение после столкновения с защитником соперника, а после перерыва отметился голом после сольного прохода.

Видео.

К тому моменту «Химки» уже остались вдесятером после удаления защитника Захара Волкова и проигрывали со счётом 0:1 (отличился Вячеслав Литвинов). После увольнения Сергея Юрана и назначения Николая Писарева подмосковная команда проиграла в РПЛ три матча подряд, а теперь проиграла и в Кубке. Не исключено, что это последний матч Писарева на посту главного тренера.

Николай Писарев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ахметов, кстати, впервые в сезоне появился в стартовом составе «Краснодара». До этого футболист отыграл пять матчей в РПЛ, но постоянно выходил на замену. Три дня назад Ильзат появился на 86-й минуте в матче с «Торпедо» и оформил гол. А теперь отметился настоящим шедевром.

«Задача была выйти, каждому доказать и победить, – сказал Ильзат после матча. – У нас всегда такие задачи. У каждого есть шанс, все хотят себя показать. Гол? У меня на тренировках такие голы получаются. Стараюсь идти в дриблинг, когда есть такая возможность. Хочется продолжать. Не очень много игрового времени? Согласен, просто у меня была небольшая проблема, ушиб, поэтому пропустил несколько игр. Это, возможно, приостановило развитие. Слава богу, сейчас всё хорошо».