«Про него ещё в детстве сняли фильм». Кто сейчас в РПЛ круче всех отбирает мячи

Болельщики нечасто обращают внимание на оборонительные метрики в статистике — дальше голов, передач мало кто идёт. А зря. Там тоже иногда встречаются поразительные цифры. Вот яркий пример. Знаете ли вы, кто прямо сейчас в РПЛ круче всех отбирает мячи? Нет, не Барриос, не Перейра и даже не Баринов. 20-летний мальчишка из «Локомотива»! В последних двух матчах Артём Карпукас стабильно набирал по 10 отборов и с большим отрывом лидирует по этому показателю в чемпионате (среднетуровая норма у него — 4,6).

Внимательные болельщики «Локо» подметили одну удивительную тенденцию: с молодым опорником на поле команда почти не пропускает. Но стоит ему замениться — всё валится. Мы проверили и изумились: контраст сумасшедший! Смотрите.

Сколько пропускает «Локомотив» в этом сезоне

Соперник (итог) С Карпукасом Без Карпукаса «Пари НН» (1:1) 0 1 «Ростов» (2:2) 0 (в запасе) 2 «Зенит» (0:5) 0 5 «Краснодар» (0:3) 0 3 «Крылья Советов» (1:1) 1 1 «Химки» (3:0) 0 0 «Оренбург» (5:1) 1 1 «Пари НН», Кубок (0:2) 0 (в запасе) 2 Итого 2 15

Кто этот парень, откуда взялся? Рассказывают отец и детский тренер Артёма, а также самый прославленный футболист Алтайского края.

«Когда дошло, что ребёнок уезжает, руки задрожали…»

— Мы все из Бийска Алтайского края, — начинает свой монолог Михаил Карпукас. — Город у нас небольшой, 220 тысяч население. Мама Артёма, Наталья, с красным дипломом окончила педагогический институт, преподавала в школе. Я в начале 1990-х играл за местный «Прогресс» во второй лиге Союза и России. Был полузащитником, нападающим, но серьёзных успехов в спорте не добился. Занимались с братом строительством. Позже открыл небольшой автомагазин с мойкой. Плавающий график позволял больше времени посвящать детям.

Артём Карпукас с родителями и братом Фото: из личного архива

Артём с пяти лет в футболе. Я забирал его из садика и вёл на тренировку, а потом обратно. Начинал он у Сергея Николаевича Коновалова с ребятами на два года старше и первое время маленько стеснялся в раздевалке. Но в игре всё забывал — так ему нравилось! Зимой бегали в спортзале при школе, летом — на стадионе с натуральным газоном. По меркам Бийска стадион хороший, хотя поле идеальным не назовёшь — проплешины, огородик такой. Через два года тренер порекомендовал показать Артёма в СШОР Алексея Смертина. Когда сыну исполнилось 7 лет, поехали в Барнаул. Нас посмотрели, приняли — и на первом же турнире по своему 2002 году он получил приз лучшего игрока!

В начальных классах Артём учился во вторую смену. Утром ехали на тренировку — 150 км туда, 150 км — обратно, а потом на уроки в школу. Ели на трассе в кафе. И так четыре раза в неделю на протяжении трёх с половиной лет. Конечно, было тяжело. Подустали жить в таком графике.

В 2012 году наш тренер Олег Викторович Киушкин повёз Артёма на просмотр в академию «Локомотива» на три недели. Наверное, уже тогда его взяли на карандаш. У нас есть фотография: Киушкин, сын и его товарищи с футболистами «Локо». Артём и так был маленький, а рядом с огромным Гильерме — просто малыш. В 2013-м съездили в Москву ещё раз. А летом Артём хорошо показал себя на турнире «Локобол», и нам предложили переехать в Москву.

Для нашей семьи это был очень волнительный момент. Сын только закончил четвёртый класс. Одни говорили: рано уезжать, другие возражали, что второй раз могут не позвать. Прежде чем забрать документы из школы, мы долго сидели с сыном на лавочке у дома, разговаривали. Вроде бы стремились к этому, а когда дошло, что ребёнок уезжает, у меня руки задрожали, начал заднюю давать: «Может, не поедешь?». Но Артём однозначно сказал: «Нет, пап, я поеду. Я к этому стремился, не лишайте меня шанса». Он с раннего возраста был самостоятельным мальчиком, имел своё я. На этом вопрос раз и навсегда закрыли.

Первое интервью в жизни Артёма Карпукаса Фото: кадр из программы «Страна спортивная»

Есть семиминутный ролик алтайского телевидения, где у Артёма берут интервью. Он ещё тогда сказал, что хочет играть в Премьер-Лиге. А у меня все игры сына с четвёртого класса на жёстком диске записаны.

«Сказал, что будет играть в Премьер-Лиге — и добился этого»

Послушаем детского тренера Карпукаса — Олега Киушкина.

— То, что он ездил на тренировки за 150 км от дома, уже много говорит о целеустремлённости пацана. Сказал, что будет играть в Премьер-Лиге — и добился этого. Те качества, которые сейчас в его игре отмечают — работоспособность, неуступчивость, отбор, у него ещё в детском футболе проявлялись. Артём с лёгкостью воспринимал и впитывал весь материал, который ему давали, и был одним из лучших даже среди ребят 2001 года. Когда играли в формате «8+1», он в серединке у меня опорника исполнял. Уже тогда у него был бойцовский характер. Там, где не хватало скорости, брал своё выбором позиции, неуступчивостью. Можно быть цепким по сути, но если ты без характера, то не будешь цепляться. Не могут быть отдельно голова и ноги. А у него есть и характер, и цепкость.

Лидеры по количеству отборов в РПЛ

Игрок Клуб Игры Отборы (в среднем за матч) Карпукас «Локомотив» 6 4,7 Магкеев «Локомотив» 4 2,8 Бейл «Крылья Советов» 7 2,6 Барриос «Зенит» 7 2,6

При этом Карпукас очень неплохо созидал, хорошо на мяче работал. Удар, передачка — всё при нём было. Сейчас этого стало поменьше — больше в отборе и подыгрыше проявляет себя. Но это понятно: позиция заставляет. Знаю, что в академии «Локомотива» его и инсайдом ставили, ближе к нападению, но всё же лучшее место для него — опорная зона. В 2013 году наша команда заняла третье место на «Локоболе» в Москве. Обыграли «Динамо» с Тюкавиным — 3:2. И после этого турнира его забрали в «Локо».

Не считаю, что Артём заиграл поздно. Все этапы он прошёл правильно и вовремя, ни одного не перескочил. Год отыграл за молодёжку, год — в «Казанке» и только после этого попал в главную команду клуба. Важно, что в основу он пришёл окрепшим и хорошо обученным. Рад, что у него всё складывается там. Мы постоянно на связи. Держим кулачки за него.

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Теперь все знакомые в Бийске за «Локомотив». Для Алтайского края это большое событие»

— Почти 10 лет сын прожил в интернате, — продолжает Карпукас-старший. — Домой ни разу не просился. Поставил себе задачу и шёл к ней. В команде его года часто менялись тренеры. Большинство доверяли Артёму, но были и те, кто делал ставку на других ребятишек. Это нормально: конкуренция должна быть всегда. Он терпел, старался. Всего сам добивался — характером, целеустремленностью. К 9-10-му классам окреп, вырос и к выпуску стал больше играть в основном составе. Учёбу тоже не забрасывал: любил математику, хорошо сдал ЕГЭ.

Артем Карпукас Фото: fclm.ru

После выпуска сын проявил себя в молодёжном первенстве, в «Казанке». Спасибо руководству клуба и тренерскому составу за доверие. Надеюсь, он и в Премьер-Лиге его оправдает. Уверен, если будет игровое время, он и дальше будет прибавлять. У него умная голова. За счёт выбора позиции играет. Он всегда тяготел к комбинационному футболу — никогда в бей-беги не играл. А ещё жутко не любит проигрывать. Характер такой. После поражений ему лучше не звонить.

Теперь все знакомые в Бийске за «Локомотив» болеют. У кого «Матч Премьер» не подключен, звонят, расспрашивают. Поэтому когда сын играет, ставлю телефон на беззвучный режим, чтобы не отвлекали. Для нашего города это событие — парень из Алтайского края пробился в один из лучших клубов России. Мы очень гордимся сыном.