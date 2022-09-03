8-й тур РПЛ — это не только «Спартак» — «Зенит». Сегодня тоже будет что посмотреть!

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Гончаренко наконец наберёт очки? А как стартует Гогниев? Все субботние матчи 8-го тура РПЛ — в нашем онлайне.