8-й тур РПЛ — это не только «Спартак» — «Зенит». Сегодня тоже будет что посмотреть!
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Гончаренко наконец наберёт очки? А как стартует Гогниев? Все субботние матчи 8-го тура РПЛ — в нашем онлайне.
Привет, друзья! Понятно, что, когда соперничают «Спартак» с «Зенитом», все остальные обречены на недостаток внимания. Но дерби двух столиц грянет завтра, а сегодня, 3 сентября, в РПЛ пройдёт целых четыре матча, и каждый со своей интригой. Вот только главные сюжеты, которые на поверхности:
- премьера Спартака Гогниева в «Химках» (третий тренер в команде менее чем за треть сезона!);
- южное дерби «Краснодара» и «Сочи» (догонят ли «быки» чемпиона?);
- первый выезд Гончаренко с «Уралом» (вынес «Сочи» в Кубке, но в РПЛ очков ещё не брал);
- первый матч Захаряна после срыва трансфера в «Челси»: не загрустит ли, как Чалов после истории с «Кристал Пэлас»?
Обо всём этом мы непременно расскажем (и покажем все голы!) в рамках нашей большой онлайн-трансляции игрового дня РПЛ. Оставайтесь на «Чемпе»!
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Химки
Химки
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Факел
Воронеж
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
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