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«Оренбург» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
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«Краснодар» — «Сочи», «Динамо» — «Урал», «Оренбург» — «Химки» — текстовая онлайн-трансляция 8-го тура РПЛ, где смотреть

8-й тур РПЛ — это не только «Спартак» — «Зенит». Сегодня тоже будет что посмотреть!
Олег Лысенко Павел Прохоров
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Текстовая онлайн-трансляция 8-го тура РПЛ
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Гончаренко наконец наберёт очки? А как стартует Гогниев? Все субботние матчи 8-го тура РПЛ — в нашем онлайне.

Привет, друзья! Понятно, что, когда соперничают «Спартак» с «Зенитом», все остальные обречены на недостаток внимания. Но дерби двух столиц грянет завтра, а сегодня, 3 сентября, в РПЛ пройдёт целых четыре матча, и каждый со своей интригой. Вот только главные сюжеты, которые на поверхности:

  • премьера Спартака Гогниева в «Химках» (третий тренер в команде менее чем за треть сезона!);
  • южное дерби «Краснодара» и «Сочи» (догонят ли «быки» чемпиона?);
  • первый выезд Гончаренко с «Уралом» (вынес «Сочи» в Кубке, но в РПЛ очков ещё не брал);
  • первый матч Захаряна после срыва трансфера в «Челси»: не загрустит ли, как Чалов после истории с «Кристал Пэлас»?

Обо всём этом мы непременно расскажем (и покажем все голы!) в рамках нашей большой онлайн-трансляции игрового дня РПЛ. Оставайтесь на «Чемпе»!

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Химки
Химки
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Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Факел
Воронеж
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Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
03 сентября 2022, суббота. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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