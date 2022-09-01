Трансфер Захаряна в «Челси» согласован, но сейчас перехода не будет. Что вообще происходит

Арсен Захарян будет играть в Англии! Сага с переходом полузащитника из «Динамо» в «Челси» стала главным хайлайтом августа и заиграла новыми красками сегодня, 1 сентября. По нашей информации, клубы согласовали трансфер, но не всё так просто. Коллеги и даже агент, работающий над сделкой, частично опровергают этот факт. Давайте разбираться, что же всё-таки происходит.

Трансфер Захаряна действительно согласован. А вот перехода придётся подождать

Нюансы терминологии. Итак, предложение от «Челси» упало на стол «Динамо» 25 августа. Лондонцы хотели воспользоваться опцией выкупа за € 15 млн, прописанной в контракте Захаряна. Такого рода сделки можно осуществлять в кратчайшие сроки, но, когда речь идёт о России и Англии, ситуация автоматически усложняется. Главным препятствием переезда Захаряна в Лондон стали условия оплаты трансфера — всё это время клубы не могли договориться, как деньги попадут в Москву.

Сегодня финансовый барьер пал. «Динамо» приняло условия «Челси» и согласилось с предложенным путём перевода средств. Договорённость следующая: «Челси» выкупает Захаряна и оставляет его в «Динамо» на правах технической аренды, которая будет длиться до тех пор, пока деньги не капнут на счёт московского клуба. Стороны уверены, что вопрос будет решён до зимы, но не исключено, что это произойдёт даже раньше.

Арсен Захарян Фото: fcdm.ru

Получается необычная картина: трансфер согласован, но переход точно не будет оформлен сегодня. И всё же формально сделка будет подтверждена: «Челси» и «Динамо» подпишут трансферный договор, а лондонцы вдобавок согласуют с Захаряном личный контракт. В данный момент юристы обоих клубов работают над допустимостью такого вида сделки и над тем, чтобы она была принята всеми сторонами.

Летнее трансферное окно в Англии закрывается в ночь на 2 сентября, ровно в 2:00 по московскому времени. До этого момента переход Захаряна не состоится — в этом уже нет сомнений. Но ему всё равно быть.

Зарегистрирован в качестве футболиста «Челси» Арсен будет сразу после того, как «Динамо» получит деньги. Судя по всему, этот долгожданный момент наступит не позже зимы.

Заявление «Динамо», в котором нет опровержения

Сразу после публикации этого материала «Динамо» выдало объявление, что Захарян остаётся в клубе. Внутри расписано про переговоры с «Челси», но главное — это совершенно не похоже на опровержение трансфера в будущем. Вот полное заявление:

ФК «Динамо» пресс-служба «25 августа в ФК «Динамо» поступило предложение от английского футбольного клуба «Челси» по поводу перехода полузащитника Арсена Захаряна. Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов «Динамо» и игрового прогресса Арсена.



На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. Тем не менее наш клуб остаётся открытым для предложений, которые устроят «Динамо» и футболиста.



На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо».

Последняя часть заявления «Динамо» и вовсе выглядит как прямой намёк: «Челси» принимает непосредственное участие в судьбе Захаряна. Так что ждём Арсена в Лондоне через несколько месяцев.