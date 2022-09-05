Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, лето-2022: «Динамо» подписывает защитника Эли Дасу и полузащитника Матиаса Норманна – подробности сделок

«Я не хотел возвращаться в Россию». «Динамо» совершает удивительные трансферы
Анатолий Романов
«Динамо» совершает удивительные трансферы
Комментарии
Московский клуб подписывает двух легионеров. Один из них – лучший ассистент прошлой Лиги конференций.

«Динамо» продолжает компенсировать потери, которые команда понесла за летнее трансферное окно. Сначала бело-голубые нивелировали уход трёх центральных защитников – Фабиана Бальбуэны, Ивана Ордеца и Романа Евгеньева – подписаниями Роберто Фернандеса, Николаса Маричала и Милана Майсторовича (напомним, серб присоединится к московскому клубу зимой). Теперь же «Динамо» нашло замены правому защитнику Гильермо Вареле и центрхаву Николе Моро. Судя по всему, именно на место хорвата приходил Эден Карцев, но его приобретение сорвалось из-за невозможности перевести деньги «Маккаби» из Нетании. Тем не менее за бело-голубых всё-таки будет выступать израильтянин.

«Динамо» продолжает терять игроков. Один из лидеров уезжает в Италию «Динамо» продолжает терять игроков. Один из лидеров уезжает в Италию

Московский клуб подписывает капитана сборной Израиля – Эли Даса. По неофициальной информации, контракт будет заключён на два года после того, как 29-летний правый защитник пройдёт медосмотр. Как сообщал One.co.il, на Дасу претендовал «Маккаби» из Тель-Авива, за который Эли уже выступал с июля 2015-го по июль 2019-го, но игрок выбрал «Динамо».

Последние три года Даса провёл в «Витессе». Интересно, что клуб из Арнема подписывал израильтянина ещё при Леониде Слуцком: правого защитника брали свободным агентом на замену проданному в «Зенит» Вячеславу Караваеву. В сезоне-2021/2022 Эли сыграл 46 матчей во всех турнирах (в основе – 43), забил один мяч и сделал 13 голевых передач. Впечатляет результативность Дасы. Более того, он наряду с ещё четырьмя игроками стал лучшим ассистентом Лиги конференций – отдавал голевые пасы в матчах с «Тоттенхэмом» на групповом этапе и с «Рапидом» (дважды) и «Ромой» в плей-офф. Правда, надо учесть, что Эли, как правило, закрывал весь правый фланг при тройке центрбеков.

Даса – сильный атакующий защитник. Хорошо контролирует мяч, отлично выполняет кроссы. Достаточно быстр, неплох в единоборствах. С прямыми обязанностями не всегда справляется идеально, поэтому, видимо, и не попал в топовую лигу.

Эли Даса

Эли Даса

Фото: Getty Images

Карьера Эли в «Витессе» завершилась достаточно странно. Израильтянин не собирался продлевать контракт с голландским клубом и пропустил финал плей-офф за путёвку в еврокубки из-за… собственной свадьбы. «Витесс» проиграл по сумме двух матчей АЗ из Алкмара (2:1 дома и 1:6 в гостях), а главный тренер Томас Летч был раздражён поступком Дасы.

«Я понимаю, что планировать свадьбу сложно. Это должно быть между клубными соревнованиями и матчами сборных. Но он выбрал абсолютно неудачное время», – говорил тренер. Действительно, непонятный поступок.
К слову, осенью 2016-го Даса сыграл в одном из самых чудесных матчей с участием российской команды в еврокубках. Тогда «Зенит» на групповом этапе Лиги Европы победил в гостях «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), уступая по ходу матча с разницей в три мяча. Эли был удалён с поля при счёте 3:3.

В центр же поля «Динамо» подписывает Матиаса Норманна из «Ростова». Это и вовсе удивительный трансфер! Все скандинавские легионеры уехали из РПЛ, и сам норвежец заявлял в марте 2022-го, когда выступал на правах аренды за «Норвич», что не хочет возвращаться в Россию. И вдруг такой поворот. По данным «РБ Спорт», полузащитник будет арендован московским клубом с правом выкупа.

Норманн уже прокомментировал своё решение вернуться в РПЛ.

«На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть, – признался норвежец в интервью для TV2. – Поэтому мы остановились на этом предложении. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я иду туда играть в футбол! Одно время я не хотел возвращаться в Россию. Теперь появилось множество факторов, которые я не могу контролировать. Интерес был от многих команд, но Россия осталась лучшей возможностью продолжить карьеру. Ростов расположен близко к границе с Украиной. Именно из-за этого я не хочу продолжать там карьеру. В Москве будет безопаснее, и там клуб больше. Конечно, я переживаю, что это может повлиять на решение главного тренера сборной, но я всё ещё тот самый Матиас, который показывал хороший футбол в последнее время. Надеюсь, такое мнение обо мне и сохранится».

Матиас Норманн

Матиас Норманн

Фото: Getty Images

Год назад «Ростов» отправил Норманна в аренду «Норвичу» за € 2 млн (по данным Transfermarkt). Английский клуб имел право выкупа норвежца, но не воспользовался им после того, как занял последнее место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Матиас провёл за «канареек» 25 матчей (в основе – 21) в чемпионате и Кубке Англии, забил один мяч и сделал три голевые передачи. Часть сезона пропустил из-за травмы таза – не играл 69 дней.

В августе Норманн должен был перейти в «Лечче». Итальянский клуб даже объявил об аренде полузащитника «Ростова», но трансфер отменили, поскольку у «Лечче» возникли проблемы с регистрацией норвежца. Потом появилась информация о переговорах Матиаса с «Андерлехтом». В конце концов, и бельгийский вариант отпал, а трансферное окно в Европе закрылось.

Любопытно, на какую сумму выкупа договорятся «Ростов» и «Динамо». В марте 2021-го тогдашний спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что ростовский клуб потребовал за Норманна € 18 млн. Сейчас, конечно, такие деньги получить за норвежца нереально.

Это лучший гол сезона РПЛ?! «Динамо» вымучило победу благодаря суперудару Макарова. Видео Это лучший гол сезона РПЛ?! «Динамо» вымучило победу благодаря суперудару Макарова. Видео

Даса и Норманн не имеют игровой практики с июня. Это значит, что новым легионерам «Динамо» ещё нужно набрать форму. Скорее всего, они дебютируют только через две недели – в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022