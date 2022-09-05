«Я не хотел возвращаться в Россию». «Динамо» совершает удивительные трансферы

«Динамо» продолжает компенсировать потери, которые команда понесла за летнее трансферное окно. Сначала бело-голубые нивелировали уход трёх центральных защитников – Фабиана Бальбуэны, Ивана Ордеца и Романа Евгеньева – подписаниями Роберто Фернандеса, Николаса Маричала и Милана Майсторовича (напомним, серб присоединится к московскому клубу зимой). Теперь же «Динамо» нашло замены правому защитнику Гильермо Вареле и центрхаву Николе Моро. Судя по всему, именно на место хорвата приходил Эден Карцев, но его приобретение сорвалось из-за невозможности перевести деньги «Маккаби» из Нетании. Тем не менее за бело-голубых всё-таки будет выступать израильтянин.

Московский клуб подписывает капитана сборной Израиля – Эли Даса. По неофициальной информации, контракт будет заключён на два года после того, как 29-летний правый защитник пройдёт медосмотр. Как сообщал One.co.il, на Дасу претендовал «Маккаби» из Тель-Авива, за который Эли уже выступал с июля 2015-го по июль 2019-го, но игрок выбрал «Динамо».

Последние три года Даса провёл в «Витессе». Интересно, что клуб из Арнема подписывал израильтянина ещё при Леониде Слуцком: правого защитника брали свободным агентом на замену проданному в «Зенит» Вячеславу Караваеву. В сезоне-2021/2022 Эли сыграл 46 матчей во всех турнирах (в основе – 43), забил один мяч и сделал 13 голевых передач. Впечатляет результативность Дасы. Более того, он наряду с ещё четырьмя игроками стал лучшим ассистентом Лиги конференций – отдавал голевые пасы в матчах с «Тоттенхэмом» на групповом этапе и с «Рапидом» (дважды) и «Ромой» в плей-офф. Правда, надо учесть, что Эли, как правило, закрывал весь правый фланг при тройке центрбеков.

Даса – сильный атакующий защитник. Хорошо контролирует мяч, отлично выполняет кроссы. Достаточно быстр, неплох в единоборствах. С прямыми обязанностями не всегда справляется идеально, поэтому, видимо, и не попал в топовую лигу.

Эли Даса Фото: Getty Images

Карьера Эли в «Витессе» завершилась достаточно странно. Израильтянин не собирался продлевать контракт с голландским клубом и пропустил финал плей-офф за путёвку в еврокубки из-за… собственной свадьбы. «Витесс» проиграл по сумме двух матчей АЗ из Алкмара (2:1 дома и 1:6 в гостях), а главный тренер Томас Летч был раздражён поступком Дасы.

«Я понимаю, что планировать свадьбу сложно. Это должно быть между клубными соревнованиями и матчами сборных. Но он выбрал абсолютно неудачное время», – говорил тренер. Действительно, непонятный поступок.

К слову, осенью 2016-го Даса сыграл в одном из самых чудесных матчей с участием российской команды в еврокубках. Тогда «Зенит» на групповом этапе Лиги Европы победил в гостях «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), уступая по ходу матча с разницей в три мяча. Эли был удалён с поля при счёте 3:3.

В центр же поля «Динамо» подписывает Матиаса Норманна из «Ростова». Это и вовсе удивительный трансфер! Все скандинавские легионеры уехали из РПЛ, и сам норвежец заявлял в марте 2022-го, когда выступал на правах аренды за «Норвич», что не хочет возвращаться в Россию. И вдруг такой поворот. По данным «РБ Спорт», полузащитник будет арендован московским клубом с правом выкупа.

Норманн уже прокомментировал своё решение вернуться в РПЛ.

«На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть, – признался норвежец в интервью для TV2. – Поэтому мы остановились на этом предложении. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я иду туда играть в футбол! Одно время я не хотел возвращаться в Россию. Теперь появилось множество факторов, которые я не могу контролировать. Интерес был от многих команд, но Россия осталась лучшей возможностью продолжить карьеру. Ростов расположен близко к границе с Украиной. Именно из-за этого я не хочу продолжать там карьеру. В Москве будет безопаснее, и там клуб больше. Конечно, я переживаю, что это может повлиять на решение главного тренера сборной, но я всё ещё тот самый Матиас, который показывал хороший футбол в последнее время. Надеюсь, такое мнение обо мне и сохранится».

Матиас Норманн Фото: Getty Images

Год назад «Ростов» отправил Норманна в аренду «Норвичу» за € 2 млн (по данным Transfermarkt). Английский клуб имел право выкупа норвежца, но не воспользовался им после того, как занял последнее место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Матиас провёл за «канареек» 25 матчей (в основе – 21) в чемпионате и Кубке Англии, забил один мяч и сделал три голевые передачи. Часть сезона пропустил из-за травмы таза – не играл 69 дней.

В августе Норманн должен был перейти в «Лечче». Итальянский клуб даже объявил об аренде полузащитника «Ростова», но трансфер отменили, поскольку у «Лечче» возникли проблемы с регистрацией норвежца. Потом появилась информация о переговорах Матиаса с «Андерлехтом». В конце концов, и бельгийский вариант отпал, а трансферное окно в Европе закрылось.

Любопытно, на какую сумму выкупа договорятся «Ростов» и «Динамо». В марте 2021-го тогдашний спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что ростовский клуб потребовал за Норманна € 18 млн. Сейчас, конечно, такие деньги получить за норвежца нереально.

Даса и Норманн не имеют игровой практики с июня. Это значит, что новым легионерам «Динамо» ещё нужно набрать форму. Скорее всего, они дебютируют только через две недели – в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом».