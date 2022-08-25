Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, лето-2022: Никола Моро уходит из «Динамо» – как это отразится на игре команды, кто может заменить хорвата

«Динамо» продолжает терять игроков. Один из лидеров уезжает в Италию
Анатолий Романов
Николо Моро уходит из «Динамо»
Комментарии
А замены Моро пока нет. Успеют ли подписать новичка?

«Динамо» продолжает терять центральных полузащитников. В успешном прошлом сезоне система Сандро Шварца 4-3-3 держалась на трёх «китах» в середине поля – Данииле Фомине, Николе Моро и Себастьяне Шиманьском. За это лето она разрушена на две трети. Сначала поляк укатил в «Фейеноорд», а теперь хорват отправился в «Болонью». По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб арендует Моро с правом выкупа за € 6 млн. Контракт с Николой заключён по схеме «1+4». В новом сезоне центрхав успел провести за «Динамо» шесть матчей, в которых отдал две голевые передачи.

«Динамо» нашло нового лидера. Летний трансфер себя уже оправдывает «Динамо» нашло нового лидера. Летний трансфер себя уже оправдывает

Очевидно, обстоятельства вынуждают российский клуб продавать Моро дешевле, чем тот стоит. По данным Transfermarkt, само московское «Динамо» выкупало Николу в августе 2020-го у «Динамо» загребского за € 8,5 млн, а сейчас аналитики рынка оценивают полузащитника в € 9 млн. Может показаться, что уход хорвата – невеликая потеря. Шиманьски и Фомин, конечно, чаще оказывались в фокусе внимания болельщика. Поляк в минувшем чемпионате стал самым результативным игроком бело-голубых и лучшим ассистентом всей лиги (6+8 по системе «гол+пас»), а Фомин забил больше всех в команде Шварца (10+3).

Тем не менее не будет преувеличением сказать, что из «Динамо» уходит один из ключевых футболистов. Моро, исполняя роль опорного полузащитника, балансировал игру команды. В равной мере отвечал за оборону и развитие атак. Например, по статистике Understat.com Никола в прошлом чемпионате поучаствовал в создании наибольшего количества голевых моментов за счёт продвижения мяча (без учёта ударов и передач под удар). Такие игроки ценятся не меньше, чем обладатели хорошего последнего паса или классные снайперы. В «Зените», к слову, по этой статистике второй сезон подряд лидирует Вендел.

Никола Моро

Никола Моро

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё Моро в предыдущем чемпионате был наиболее вовлечённым в игру футболистом «Динамо»: в среднем за 90 минут он совершал 90 технико-тактических действий. С этой точки зрения заметно превосходил и Шиманьского (83), и Фомина (75). Занимал первое место по подборам мяча (10/90 минут). В новом сезоне РПЛ статистические показатели Николы чуть-чуть упали, но это можно связать не со снижением мотивации, а с изменением стиля бело-голубых после прихода Славиши Йокановича. У сегодняшнего «Динамо» нет стабильного высокого прессинга, как было при Шварце, нет такого количества переходных фаз в игре.

В любом случае Моро «горел» за «Динамо» до последнего тура. Достаточно вспомнить его стычку с Лукой Гагнидзе в дерби со «Спартаком» (1:0) и эмоции после удаления в концовке – хорват очень переживал, что его красная карточка может оставить команду без победы. Забавное совпадение: Моро и центрхав «Локомотива» Алексис Бека-Бека заработали удаления в своих последних матчах в России.

«Конечно, для «Динамо» это потеря, – сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» экс главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. – Моро – неплохой, молодой, цепкий игрок. Он был волнорезом на поле, хорошо играет в отборе, отдаёт ближние и средние передачи. Хороший игрок. Жалко. Замену найдут, но на это нужно время. Позиция была серьёзная. Вместо того чтобы укреплять команду для решения каких-то задач, получается, что ведущие игроки уходят».

Судя по всему, на позицию Николы «Динамо» и подписывало израильского легионера Эдена Карцева. Центрхава уже представили как новичка команды, он начал тренироваться с бело-голубыми. Однако этот трансфер неожиданно сорвался после официального объявления. «Маккаби» из Нетании отозвал Карцева в Израиль, не дождавшись денег из Москвы.

Во вторник, 23 августа, израильский клуб опубликовал заявление на сайте: «Сегодня российская группа объявила, что она не смогла осуществить перевод средств в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не смогла завершить перевод денег по не зависящим от них обстоятельствам. В ответ «Маккаби» Нетания объявил об отмене сделки из-за крайнего срока перевода денег и приказал немедленно вернуть игрока в Израиль».

Ещё есть время решить вопрос до закрытия летнего трансферного окна (в России оно открыто до 8 сентября), но, осознавая все сложности, руководство «Динамо» должно прорабатывать альтернативные варианты. Прежде всего, на российском рынке. Кандидатом на переход в московский клуб назывался Данил Глебов. Стоимость 22-летнего капитана «Ростова», вероятно, близка к стоимости Моро, по качествам могут быть вопросы. Вот только «Динамо» срочно нужен опорник, поэтому трансфер Глебова вполне реален.

«Для меня это был словно конец света». Через что прошёл динамовец Моро «Для меня это был словно конец света». Через что прошёл динамовец Моро

В ближайшем туре в матче с «Пари НН» Йоканович либо будет использовать в центре поля трио Фомин – Гагнидзе – Захарян, либо поменяет схему на 4-2-3-1 или 4-4-2. Других решений проблемы, в общем-то, нет. Разве что поставить на позицию опорного полузащитника Александра Кутицкого. До этого Йоканович наигрывал молодого универсала в центре обороны.

Между тем в «Болонье» Моро тоже будет работать под руководством сербского тренера – Синиши Михайловича. В прошлом сезоне новая команда хорвата заняла 13-е место в Серии А, а в новом стартовала с гостевого поражения от «Лацио» (1:2) и домашней ничьей с «Вероной» (1:1). Лига посильнее, а задачи поскромнее динамовских. Главная звезда «Болоньи» – нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, который даже в 33 года остаётся в трансферных списках больших клубов вроде «Манчестер Юнайтед». Арнаутович и забил оба гола «Болоньи» в чемпионате.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022