«Динамо» продолжает терять игроков. Один из лидеров уезжает в Италию

«Динамо» продолжает терять центральных полузащитников. В успешном прошлом сезоне система Сандро Шварца 4-3-3 держалась на трёх «китах» в середине поля – Данииле Фомине, Николе Моро и Себастьяне Шиманьском. За это лето она разрушена на две трети. Сначала поляк укатил в «Фейеноорд», а теперь хорват отправился в «Болонью». По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб арендует Моро с правом выкупа за € 6 млн. Контракт с Николой заключён по схеме «1+4». В новом сезоне центрхав успел провести за «Динамо» шесть матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Очевидно, обстоятельства вынуждают российский клуб продавать Моро дешевле, чем тот стоит. По данным Transfermarkt, само московское «Динамо» выкупало Николу в августе 2020-го у «Динамо» загребского за € 8,5 млн, а сейчас аналитики рынка оценивают полузащитника в € 9 млн. Может показаться, что уход хорвата – невеликая потеря. Шиманьски и Фомин, конечно, чаще оказывались в фокусе внимания болельщика. Поляк в минувшем чемпионате стал самым результативным игроком бело-голубых и лучшим ассистентом всей лиги (6+8 по системе «гол+пас»), а Фомин забил больше всех в команде Шварца (10+3).

Тем не менее не будет преувеличением сказать, что из «Динамо» уходит один из ключевых футболистов. Моро, исполняя роль опорного полузащитника, балансировал игру команды. В равной мере отвечал за оборону и развитие атак. Например, по статистике Understat.com Никола в прошлом чемпионате поучаствовал в создании наибольшего количества голевых моментов за счёт продвижения мяча (без учёта ударов и передач под удар). Такие игроки ценятся не меньше, чем обладатели хорошего последнего паса или классные снайперы. В «Зените», к слову, по этой статистике второй сезон подряд лидирует Вендел.

Никола Моро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё Моро в предыдущем чемпионате был наиболее вовлечённым в игру футболистом «Динамо»: в среднем за 90 минут он совершал 90 технико-тактических действий. С этой точки зрения заметно превосходил и Шиманьского (83), и Фомина (75). Занимал первое место по подборам мяча (10/90 минут). В новом сезоне РПЛ статистические показатели Николы чуть-чуть упали, но это можно связать не со снижением мотивации, а с изменением стиля бело-голубых после прихода Славиши Йокановича. У сегодняшнего «Динамо» нет стабильного высокого прессинга, как было при Шварце, нет такого количества переходных фаз в игре.

В любом случае Моро «горел» за «Динамо» до последнего тура. Достаточно вспомнить его стычку с Лукой Гагнидзе в дерби со «Спартаком» (1:0) и эмоции после удаления в концовке – хорват очень переживал, что его красная карточка может оставить команду без победы. Забавное совпадение: Моро и центрхав «Локомотива» Алексис Бека-Бека заработали удаления в своих последних матчах в России.

«Конечно, для «Динамо» это потеря, – сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» экс главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. – Моро – неплохой, молодой, цепкий игрок. Он был волнорезом на поле, хорошо играет в отборе, отдаёт ближние и средние передачи. Хороший игрок. Жалко. Замену найдут, но на это нужно время. Позиция была серьёзная. Вместо того чтобы укреплять команду для решения каких-то задач, получается, что ведущие игроки уходят».

Судя по всему, на позицию Николы «Динамо» и подписывало израильского легионера Эдена Карцева. Центрхава уже представили как новичка команды, он начал тренироваться с бело-голубыми. Однако этот трансфер неожиданно сорвался после официального объявления. «Маккаби» из Нетании отозвал Карцева в Израиль, не дождавшись денег из Москвы.

Во вторник, 23 августа, израильский клуб опубликовал заявление на сайте: «Сегодня российская группа объявила, что она не смогла осуществить перевод средств в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не смогла завершить перевод денег по не зависящим от них обстоятельствам. В ответ «Маккаби» Нетания объявил об отмене сделки из-за крайнего срока перевода денег и приказал немедленно вернуть игрока в Израиль».

Ещё есть время решить вопрос до закрытия летнего трансферного окна (в России оно открыто до 8 сентября), но, осознавая все сложности, руководство «Динамо» должно прорабатывать альтернативные варианты. Прежде всего, на российском рынке. Кандидатом на переход в московский клуб назывался Данил Глебов. Стоимость 22-летнего капитана «Ростова», вероятно, близка к стоимости Моро, по качествам могут быть вопросы. Вот только «Динамо» срочно нужен опорник, поэтому трансфер Глебова вполне реален.

В ближайшем туре в матче с «Пари НН» Йоканович либо будет использовать в центре поля трио Фомин – Гагнидзе – Захарян, либо поменяет схему на 4-2-3-1 или 4-4-2. Других решений проблемы, в общем-то, нет. Разве что поставить на позицию опорного полузащитника Александра Кутицкого. До этого Йоканович наигрывал молодого универсала в центре обороны.

Между тем в «Болонье» Моро тоже будет работать под руководством сербского тренера – Синиши Михайловича. В прошлом сезоне новая команда хорвата заняла 13-е место в Серии А, а в новом стартовала с гостевого поражения от «Лацио» (1:2) и домашней ничьей с «Вероной» (1:1). Лига посильнее, а задачи поскромнее динамовских. Главная звезда «Болоньи» – нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, который даже в 33 года остаётся в трансферных списках больших клубов вроде «Манчестер Юнайтед». Арнаутович и забил оба гола «Болоньи» в чемпионате.