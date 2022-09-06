С приходом Хави список становится всё более обширным.

«Барселона» ввела три жёстких правила для футболистов. За что теперь их могут штрафовать

«Барселона» неплохо стартовала в новом сезоне. Каталонцы одержали три победы в первых четырёх турах Примеры и сейчас занимают вторую строчку в таблице вслед за «Реалом». При этом клуб обновляет список правил для игроков.

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В ноябре 2021-го легендарный в прошлом футболист «Барселоны» Хави занял пост главного тренера команды. Специалист сразу потребовал от игроков должной работы на тренировках. Чуть позже коуч обозначил несколько важных правил, которым необходимо следовать всем представителям команды.

Футболисты должны приезжать на тренировку за 90 минут до её начала.

Персонал должен быть на месте за два часа до старта тренировки.

Игрокам следует питаться на базе клуба.

Возвращение системы штрафов.

Штрафы увеличиваются вдвое за повторные нарушения правил.

За двое суток до матча игрокам запрещено поздно приезжать домой.

Футболисты должны полностью выкладываться на тренировках.

Контроль за деятельностью футболиста вне пределов поля. Чтобы уехать далеко за пределы города, необходимо разрешение главного тренера.

Запрет на рискованные активности вроде занятий сёрфингом.

Футболисты обязаны поддерживать положительный имидж клуба. Никаких скандалов и громких высказываний.

Хави сразу показал себя жёстким менеджером. По его инициативе из клуба уволили тренера по физподготовке и физиотерапевта. Причина — большое количество травм. Ушедшим оперативно нашли замену.

Досталось даже звёздному защитнику-ветерану Жерару Пике. Футболист планировал дать интервью, однако главный тренер запретил это делать. Хави подчеркнул, что Пике слишком разговорчив и часто посещает мероприятия, которые не особо связаны с футболом.

Хави Фото: Fran Santiago/Getty Images

Тренер сразу дал понять, что создаст в команде высокий уровень дисциплины. И вот теперь Cadena SER сообщает, что в «Барселоне» появились новые правила.

Футболистам запрещено пользоваться соцсетями на командных мероприятиях, будь то тренировки, матчи или любые другие активности.

Игрокам запрещено публиковать фотографии или выражать мнения, которые портят имидж бренда, персонала или кого-либо из клуба.

Футболисту сократят зарплату на 10%, если он откажется от посещения рекламных мероприятий.

По последнему пункту стоит уточнить, что в случае пропуска мероприятия игроку выносится предупреждение. Третье предупреждение приводит к сокращению зарплаты. Помимо этого, футболистам запрещено заниматься такими экстремальными видами спорта и досуга, как катание на лыжах, альпинизм, поездки на мотоциклах. Всё это увеличивает риск получения травмы.

Предыдущий президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу шёл на уступки звёздным игрокам и прописывал в их контрактах щедрые бонусы. С приходом Жоана Лапорты ситуация изменилась, и клуб идёт другим путём. Кстати, недавно появилась информация о договоре нападающего Роберта Левандовского, подписанном до 2026 года. Согласно данным Marca, руководство «Барселоны» может расторгнуть соглашение в 2025-м, если поляк проведёт в третьем сезоне меньше 55% матчей. Нельзя не отметить, что теперь в некоторых аспектах клуб действует осторожнее.

А пока Левандовски в полном порядке — пять голов в четырёх матчах. Завтра, 7 сентября, его новую команду ждёт первая игра в Лиге чемпионов с чешской «Викторией». Соперник вполне подходящий для того, чтобы улучшить свою статистику.