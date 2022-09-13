Жара в Испании! Президент подписал игрока после драки с его агентом

Переговоры о трансфере – очень сложный процесс. Иногда они заходят так далеко, что не обходится без рукоприкладства. В сезоне-2021/2022 в Примере третьим бомбардиром после Карима Бензема и Яго Аспаса стал Рауль де Томас, забивший 17 голов (как и Винисиус Жуниор). 27-летний форвард – воспитанник «Реала», но большую часть карьеры провёл во втором по значимости испанском дивизионе. Этим летом де Томас вернулся в «Райо Вальекано», за который выступал с сентября 2017-го по июнь 2018 года на правах аренды. Закрыть сделку было очень непросто.

Президент «Райо Вальекано» Мартин Преса подрался на переговорах с агентом игрока Рауля де Томаса. Когда представители команды и игрока начали обсуждать комиссию за трансфер, произошла стычка, в которой президент «Райо Вальекано» попытался ударить одного из юристов. Однако случайно он ударил агента футболиста, после чего получил ответный удар в лицо! Свидетели сразу вызвали полицию, а президент «Райо Вальекано» даже попал в больницу, но быстро вернулся домой – врачи исключили у него перелом носа.

Мартин Преса Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

После случившегося Мартин Преса прокомментировал драку с агентом нападающего Рауля де Томаса из-за завышенной стоимости комиссионных услуг: «Это был совершенно неожиданный удар головой. Это был преступный поступок, к тому же очень трусливый и откровенно *******. Если бы он меня предупредил – мы бы подрались».

Отдельное разъяснение выпустил клуб. Там говорилось, что Преса не нападал на агента, а инициатором конфликта стал именно представитель игрока. Президент «Райо Вальекано» в ответ сразу же вызвал полицию, обратился туда с соответствующим заявлениям и собирается преследовать по закону всех, кто распространял новости с другим описанием ситуации – считает их ложными.

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Самое интересное, что трансфер всё же состоялся – де Томас подписал контракт на пять лет, однако дебютировать за «Райо Вальекано» сможет лишь в январе, так как переход был оформлен после закрытия летнего трансферного окна. По данным Marca, «Эспаньол» может получить за игрока около € 12 млн. € 8–9 млн достанутся каталонскому клубу в виде фиксированного платежа, а ещё € 3–4 млн «Эспаньол» может получить в виде бонусов. «Райо Вальекано» получит 70% прав на футболиста.

Кстати, этим летом Рауль де Томас мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». Команда тен Хага готова была заменить Роналду испанцем и пыталась подписать форварда в последний день трансферного окна, о чём сообщал Football Insider. «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры о переходе, но не сумел согласовать сделку. Из-за отсутствия игровой практики де Томас, скорее всего, не сыграет на ЧМ-2022, хотя летом провёл два матча за сборную Испании в Лиге наций.