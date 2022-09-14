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«Крылья Советов» — «Зенит» — 2:0, видео, голы Цыпченко и Глушенкова, обзор матча, 14 сентября 2022 года, Кубок России

Как же плох был «Зенит»! Проиграл впервые в сезоне и глупо лишился звезды на «Спартак»
Анатолий Романов
Клаудиньо подставил чемпиона в Самаре
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Клаудиньо подставил чемпиона в Самаре.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Крыльям Советов» в Кубке России.

Фонбет Кубок России. Группа B
14 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Цыпченко – 83'   2:0 Глушенков – 90+3'
Удаления: нет / Клаудиньо – 77'

Сергей Семак поменял всю основу по сравнению с последним матчем с «Оренбургом» (8:0) в РПЛ. Сегодня во второй раз за «Зенит» сыграл бразильский голкипер Иван. В обороне вышли Чистяков, Адамов и Алип – в центре, Сутормин – справа, Круговой – слева. В середине поля действовали Клаудиньо и Ерохин, на позициях инсайдов Бакаев и Мантуан, а в линии атаки – Кассьерра. У «Крыльев Советов» тоже было много изменений в составе, в частности, с первых минут вышел набирающий форму после болезни Пиняев, при этом тренер самарцев Игорь Осинькин вернулся к схеме с четырьмя защитниками.

«Зенит» и вторым составом хочет доминировать на поле как первым. Поначалу петербургская команда полностью контролировала мяч и территорию, высоко прессинговала. С точки зрения тактики отличие от игры стартового тура с «Факелом» было в том, что при владении Сутормин не уходил в центр поля и сине-бело-голубые не перестраивались на четвёрку сзади. Сутормин с Круговым давали ширину в атаке, и за счёт своих латералей чемпионы России создавали моменты. Воспитанник «Крыльев Советов» голкипер Овсянников вытащил и удар Бакаева, которому ассистировал левый крайний, и удар самого Кругового. Ещё Клаудиньо запустил мяч в штангу прямо с углового. Интересно, что на этом стандарте сразу пятеро зенитовцев находились в чужой вратарской.

Потом и «Крылья Советов» вспомнили, что они в этот день – «просто космос». Самарцы сыграли в специально подготовленной к кубковому матчу форме в космическом стиле, с яркими звёздами на тёмно-синем фоне. Первый гол в «Зените» Иван едва не пропустил, когда Горшков со штрафного зарядил в штангу. Наверное, бразилец мог получше выстроить стенку. А на исходе получаса Пиняев мощно пробил из-за штрафной, и Иван не слишком удачно отбил мяч. Добивание было очень опасным.

Вратарь «Зенита» Иван

Вратарь «Зенита» Иван

Фото: fc-zenit.ru

Вообще, по-прежнему непросто составить чёткое мнение об арендованных у «Коринтианса» бразильцах «Зенита». Для Ивана настоящей проверкой должны стать кубковые матчи со «Спартаком». От Мантуана многого ждали после его фантастического гола в дебютной игре с ЦСКА, тем не менее бразильский хавбек пока вспыхивает эпизодами. Индивидуально это сильный футболист – вопросов нет. Но нужно больше влиять на игру.

«Крылья Советов» лучше начали второй тайм, нащупав слабости кубкового состава «Зенита». В тройке центральных защитников нет того, кто мог бы хорошо выводить мяч из обороны за счёт качественной передачи, и всё зависело от опускавшегося глубже Клаудиньо. А бразилец сейчас не в оптимальном состоянии после травмы. Были у петербургской команды и проблемы в опорной зоне, откуда самарцы нанесли несколько опасных ударов. Ерохин не так быстр для игры на этой позиции, Клаудиньо недостаёт навыков разрушителя.

Этот «Зенит» — лучший при Семаке. Он преуспел бы даже в Лиге чемпионов Этот «Зенит» — лучший при Семаке. Он преуспел бы даже в Лиге чемпионов

Пара красивых, но, пожалуй, не самых трудных сейвов Ивана заставили Семака задуматься о смене схемы. Очевидно, тренер «Зенита» понял, что «Крылья Советов» забьют, если игра будет продолжаться в том же ключе. Сперва чемпионы России перешли после замен на 4-2-3-1, а в середине второго тайма случилось то, чего ждали некоторые болельщики и специалисты со старта сезона: «Зенит» стал играть с парой форвардов Кассьерра – Сергеев. Петербуржцы перехватили инициативу, но тут команду подставил Клаудиньо. Заведённый собственными ошибками и жёсткими действиями соперника бразилец глупо удалился, получив две жёлтые карточки за две минуты – боднул спровоцировавшего его Цыпченко и сфолил после потери мяча на Бейле. Теперь он пропустит следующий кубковый матч со «Спартаком».

Вдесятером «Зенит» пропустил в концовке. Цыпченко здорово сыграл на подборе, а Иван не дотянулся до мяча.

Более того, в компенсированное время «Крылья Советов» забили второй гол. Бейл с Цыпченко сделали всё, чтобы Глушенков свободно нанёс удар из убойной позиции – без шансов для бразильского голкипера.

«Крылья Советов» не зря готовили новую форму: команда Осинькина действительно добилась космического результата.

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