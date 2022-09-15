Как Холанд вообще так извернулся?! Был главным неудачником игры, но вытащил «Сити»

Если во вторник весь футбольный мир следил за возвращением Роберта Левандовского в Мюнхен, то в среду в фокусе внимания был Эрлинг Холанд и его игра с дортмундской «Боруссией». Летом этого года норвежский нападающий перешёл из немецкого клуба в «Манчестер Сити» за € 60 млн. И начал в топ-клубе АПЛ так же круто, как поляк в «Барсе» – забил 12 голов в первых восьми матчах.

В Манчестере не прозвучал гимн Лиги чемпионов и не было традиционного баннера с логотипом турнира. Главной предматчевой церемонией стала минута молчания в память о королеве Елизавете II. Англичане в рамках траурной церемонии хотели исполнить гимн Великобритании, однако УЕФА запретил. И команда Хосепа Гвардиолы с первых минут играла так, словно без вдохновляющей музыки забыла, что это матч Лиги чемпионов. Темп был невысокий, а глубоко оборонявшаяся дортмундская «Боруссия» успешно сбивала его – разжечь огонь на футбольном поле у хозяев не получалось.

Позицию правого защитника в составе «Манчестер Сити» закрывал Джон Стоунс. Если Жоау Канселу поднимался высоко в атаку, он превращался в одного из трёх центральных. Либо оба крайних защитника смещались в полуфланги, насыщая центр. Гвардиола всегда что-то придумывает – работает это не всегда. Владея мячом 64% времени «горожане» в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ, да и всего четыре раза пробили по воротам. «Боруссия» защищалась очень компактно и слаженно. И вряд ли Эдин Терзич переживал из-за того, что у его команды был лишь один удар за 45 минут (в створ).

Бывшие защитники «Баварии» Матс Хуммельс и Никлас Зюле внимательнее следили за Холандом, чем нынешние игроки центра обороны Мюнхена за Левандовским, который, напомним, мог оформить хет-трик за тайм. Казалось, ещё чуть-чуть и Эрлинг поймает свой момент, тем не менее его раз за разом опережали. До перерыва норвежец сделал 11 касаний мяча, но так и не ударил. Эпизодически опускался даже поглубже в поисках мяча и пространства.

Ничего не поменялось в игре «горожан» и в начале второго тайма. «Ман Сити» был скучным – наверное, это худшая характеристика команды Гвардиолы для самого каталонского тренера. Разницу делал не Холанд, а английский полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем. Сперва он на пару с Антони Модестом (тем человеком, который сейчас заменяет норвежца в Дортмунде) создал момент для Марко Ройса, а на 56-й минуте забил, отклеившись после углового от… Холанда. Ещё плюс несколько миллионов к стоимости Беллингема. Мечта Юргена Клоппа становится всё дороже.

Благодаря сделанной сразу после пропущенного гола тройной замене «Ман Сити» сумел прибавить в скорости. Тут и Холанд включился в игру. В середине второго тайма он наконец-то получил шанс атаковать ворота на свободном пространстве, но, пробивая в ближний угол, послал мяч рядом со штангой. Это был редчайший случай, когда появился разрыв между Зюле и Хуммельсом. А как тот же Хуммельс снял мяч с ноги Эрлинга несколькими минутами позже – фантастический «сейв» защитника!

Кто бы мог подумать, что спасителем команды Гвардиолы станет Стоунз? Не ассоциирующийся с резкими рывками в атаку универсал рискнул добежать до чужой штрафной и вторым касанием пробил под перекладину. Получилось здорово, хотя есть вопросы к голкиперу Александру Майеру.

Пропустив, Дортмунд чуть-чуть «поплыл». И пришёл час Холанда. Через четыре минуты неудачник игры превратился в её героя, забив победный мяч. Канселу вырезал сложный пас внешней стороной стопы, а Эрлинг в каком-то акробатическом прыжке переправил мяч в сетку из-под Нико Шлоттербека. Гол не праздновал из уважения к «Боруссии».

Холанд сделал то, что не смог накануне Левандовски. Сегодня ему потребовалось на гол 26 касаний. «Ман Сити» всего три раза ударил в створ за игру (Дортмунд – два), но показал почти идеальную реализацию и выиграл на классе.