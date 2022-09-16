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«Шериф» – «Манчестер Юнайтед», 2-й тур группового этапа Лиги Европы, 15 сентября 2022, голы Роналду и Санчо

«Ман Юнайтед» устроил шоу на крыше отеля! Местные – счастливы и даже болели против своих
Сергей Барбинягра
«Ман Юнайтед» устроил шоу на крыше отеля!
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Ажиотаж в Кишинёве оказался сумасшедшим!

Приезд топ-клубов в Молдавию уже стал традицией. Следующим вслед за посетившими Тирасполь в прошлом году «Шахтёром», «Интером» и «Реалом» стал «Манчестер Юнайтед». В связи с напряжённой ситуацией в регионе УЕФА принял решение не проводить матчи в Приднестровье, игру перенесли на арену когда-то непримиримого конкурента «Шерифа» в борьбе за чемпионство – кишинёвского «Зимбру».

Лига Европы. Группа E. 2-й тур
15 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Санчо – 17'   0:2 Роналду – 39' (пен)

«МЮ» посоветовал британским фанатам не есть салаты и предостерёг о туалетах

В день продажи билетов официальный сайт Федерации футбола Молдавии, где продавалась их часть, столкнулся с беспрецедентным наплывом желающих посетить матч и «лёг». 100 000 заходов за два часа и 800 попыток купить «тикет» ежесекундно – такова статистика, озвученная системными администраторами федерации после того, как доступ к официальной странице удалось восстановить.

Были технические сложности в подготовке к матчу и у гостей. Традиционно британские клубы готовят подробные инструкции для своих болельщиков, отправляющихся на выезд. В 8-страничном гайде было много полезной информации, но встретились и странности. Так, вторым языком в Молдавии почему-то был назван гагаузский, а не русский. Ещё в аграрной стране почему-то «не рекомендуется есть салаты», а «участники дорожного движения, как правило, не соблюдают правила». Также забавно было увидеть описание туалетов на стадионе. Они «не такие, что мы привыкли видеть в Британии, в простом стиле – на уровне пола, без сидения».

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Чартер из Манчестера в аэропорту столицы Молдавии приземлился ровно за сутки до матча, и, несмотря на прибывших в кишинёвскую воздушную гавань около 250 болельщиков, лишь двое футболистов поприветствовали своих фанов, помахав им рукой. Криштиану Роналду, как и большинство футболистов, сразу же проследовал в автобус. Пообщаться или сфотографироваться с игроками ни у кого из встречающих не вышло из-за установленных ограждений.

Разминка игроков «МЮ» на крыше отеля

Разминка игроков «МЮ» на крыше отеля

Фото: Соцсети

Интересно, что команда сразу отправилась в гостиницу и отказалась не только от вечерней тренировки, но и от занятий в день матча. Вместо этого гости утром провели разминку на крыше отеля! Благодаря соседству с торговым центром занятия получились открытыми для болельщиков, люди наблюдали за топ-игроками через стекло молла.

А что до самого матча, то он прошел в относительно равной борьбе. Владение мячом, удары по воротам и остальные показатели не сильно отличались у обеих команд, однако в итоге выиграл «Манчестер Юнайтед». Оба гола забили в первом тайме. На 17-й минуте после ошибки защиты отличился Санчо, а за шесть минут до перерыва Роналду реализовал 11-метровый. Этот гол стал для португальца первым в сезоне.

«Шериф» – «Манчестер Юнайтед»

«Шериф» – «Манчестер Юнайтед»

Фото: Андрей Стасевич, «Чемпионат»

Один из лучших видов на ликующего Криштиану был не только у купивших билет. Жители Кишинёва, которым повезло иметь окна, выходящие на стадион, безусловно получили массу удовольствия. Во-первых, проиграл так ими нелюбимый «Шериф». Во-вторых, они вживую увидели кумиров. Ну и в-третьих, не пришлось тратить деньги.

В следующем туре клуб из Тирасполя снова сыграет на чужой для себя арене в Кишинёве. На этот раз с «Реалом Сосьедад», который в параллельной встрече оказался сильнее «Омонии». Теперь у «Реала Сосьедад» 6 очков, у «МЮ» и «Шерифа» — по 3 очка, у киприотов – 0.

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