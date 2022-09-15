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Португалец Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне — в матче Лиги Европы с «Шерифом», видео, как это было

«Этот пенальти он бы никому не отдал». Как Роналду забил первый гол сезона
Григорий Телингатер
Как Роналду забил первый гол сезона
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Гол Криштиану отпраздновали всем стадионом. И это в гостях!

«Манчестер Юнайтед» победил «Шериф» в Лиге Европы и догнал молдавский клуб по набранным очкам. Голы в матче забили Санчо и Роналду.

Лига Европы. Группа E. 2-й тур
15 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Санчо – 17'   0:2 Роналду – 39' (пен)

Португалец отличился с пенальти, который заработал Дало после паса Бруну Фернандеша. Криштиану пробил по центру, а вратарь прыгнул в правую от себя сторону. Гол стал первым для Роналду в сезоне. «Этот пенальти он бы никому не отдал», – сказал английский комментатор BT Sport 2.

После гола Роналду исполнил своё фирменное празднование – прыжок с разворотом. Как отмечает английское издание The Athletic, в этот момент даже местные болельщики в Тирасполе синхронно исполнили «siu» (это слово произносит Роналду, празднуя свои голы).

Роналду отыграл 81 минуту, а затем вместо него вышел Эланга. После матча к Криштиану подходили футболисты обеих команд, а ещё подбежал молодой стюард. Он не успел сделать селфи с Роналду, поскольку его оперативно оттеснил охранник.

Очередной инцидент с Криштиану Роналду

Очередной инцидент с Криштиану Роналду

Фото: BT Sport 2

Ещё несколько фактов коротко:

  • Роналду никогда раньше не отличался в матчах Лиги Европы;
  • Криштиану забил 699-й мяч во всех турнирах в карьере;
  • португальцу потребовалось 336 минут в этом сезоне, чтобы забить первый гол (учитывая АПЛ и Лигу Европы).
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