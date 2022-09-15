«Этот пенальти он бы никому не отдал». Как Роналду забил первый гол сезона

«Манчестер Юнайтед» победил «Шериф» в Лиге Европы и догнал молдавский клуб по набранным очкам. Голы в матче забили Санчо и Роналду.

Португалец отличился с пенальти, который заработал Дало после паса Бруну Фернандеша. Криштиану пробил по центру, а вратарь прыгнул в правую от себя сторону. Гол стал первым для Роналду в сезоне. «Этот пенальти он бы никому не отдал», – сказал английский комментатор BT Sport 2.

После гола Роналду исполнил своё фирменное празднование – прыжок с разворотом. Как отмечает английское издание The Athletic, в этот момент даже местные болельщики в Тирасполе синхронно исполнили «siu» (это слово произносит Роналду, празднуя свои голы).



Роналду отыграл 81 минуту, а затем вместо него вышел Эланга. После матча к Криштиану подходили футболисты обеих команд, а ещё подбежал молодой стюард. Он не успел сделать селфи с Роналду, поскольку его оперативно оттеснил охранник.

Очередной инцидент с Криштиану Роналду Фото: BT Sport 2

Ещё несколько фактов коротко: