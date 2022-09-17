Оздоев хорош в Турции, но у клуба проблемы. У россиянина уже есть тайный план на повышение

Магомед Оздоев – самый стабильный россиянин-легионер, уехавший в европейскую лигу минувшим летом. С момента перехода в турецкий «Фатих Карагюмрюк» он сыграл во всех матчах (три из пяти провёл полностью) и постоянно оценивается как один из самых полезных в команде. Но в этом, в принципе, нет ничего удивительного.

Оздоев – в топ-5 самых дорогих игроков клуба, при этом его стоимость совсем невысокая – всего € 2,5 млн. Его подписывали с одобрения главного тренера Андреа Пирло, итальянец несколько раз даже звонил футболисту лично. И изначально клуб говорил о высоких амбициях – борьбе как минимум за топ-5. Прошло шесть туров, сейчас «Фатих» на 14-м месте в таблице. И на девять очков отстаёт от лидера.

У «Фатиха» очень средний состав, но Пирло уже бесит болельщиков

Заходим на Transfermarkt и оцениваем состав команды, которая хотела бороться за место в пятёрке. По стоимости «Фатих Карагюмрюк» на 12-м месте из 19. Общая стоимость всех игроков – € 30 млн. Летом клуб подписал Андреа Пирло с определёнными трансферными гарантиями. Их осуществления ждал и тренер, и немногочисленные болельщики. Но в итоге большинство футболистов пришли свободными агентами. Только за двух заплатили – Куасси взяли в платную аренду из «Трабзона», а узбекский полузащитник Отабек Шукуров пришёл за символическую компенсацию из «Шаржи».

Но с точки зрения подписания бесплатных игроков клуб сработал здорово. Из «Сельты» забрали Эмре Мора, из «Фенербахче» Стивена Колкера – того самого, который когда-то играл в «Ливерпуле» и «Тоттенхэме», а из «Галатасарая» – бывшего нападающего «Ювентуса» Мбайе Дьяна. Очень неплохое усиление с ограниченным бюджетом.

Андреа Пирло Фото: Seskim Photo/MB Media/Getty Images

Эльвин Керимов уже рассказывал «Чемпионату» подробности о «Карагюмрюке». Он существует в основном на частные деньги (редкость для Турции), при этом очень рассчитывает на помощь государства. Но, видимо, в это летнее ТО получить её не удалось. Сейчас у клуба нет не только своей базы и стадиона, но даже клубного автобуса. Всё приходится арендовать, но задачи от этого скромнее не становятся.

На старте сезона у команды одна победа, две ничьих и столько же поражений. За две последние встречи только один гол. А матчи были с сопоставимыми по уровню командами. Неудивительно, что в соцсетях появилась критика от болельщиков. Один из самых залайканных постов следующего содержания:

«Ноль позитивных моментов в игре «Фатиха». Никакой мысли в атаке. Зачем вообще пришёл этот Пирло? Нет ничего положительного, что бы он привнёс в команду. За что взяли Риччи, Оздоева и остальных?» – написал один из пользователей.

Следующий матч у «Фатиха» с «Истанбул Башакшехир» – одним из лидеров сезона. И вряд ли можно рассчитывать на позитивный исход.

Оздоеву вряд ли по душе борьба внизу таблицы. Но, возможно, у него есть план

Уже после перехода представитель Магомеда, Анзор Гаргаев, выдал любопытный инсайд – это сейчас Оздоев играет в команде из середины таблицы, но не факт, что так будет всегда.

«Бесспорно, «Зенит» – чемпион последних четырёх лет. Сейчас для Магомеда новый вызов. Чемпионат Турции – нелёгкий. Здесь играют много известных футболистов. Учитывая, что Магомеду 29 лет, не думаю, что он остановится на этой команде. Есть все предпосылки, чтобы перейти в более серьёзный клуб. Он настроен играть ещё лет пять-шесть на серьёзном уровне», – говорил он «РБ Спорту».

А сам Оздоев сообщал следующее: «Попадание в топ-5? Да, это минимум. Если не ставить перед собой большие задачи, то зачем вообще жить? Я не люблю проигрывать. Поэтому любое поражение воспринимаю тяжело, но всегда пытаюсь вынести из него урок».

Не исключено, что игра за «Фатих Карагюмрюк» всего лишь промежуточный этап в карьере Магомеда. Оздоев покажет себя лидером команды, набьёт хорошую статистику и уже потом перейдёт в более солидный клуб. К тому же летом говорили про интерес со стороны «Галатасарая». 29 лет – юношеский возраст для турецкой Суперлиги. У игроков в таком возрасте в Турции всё только начинается.