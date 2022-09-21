Как жаль, что такую сборную России забанили! Мощный камбэк молодёжки спустя 10 месяцев

Это случилось! Молодёжка России не играла полгода — и то двусторонку со взрослой сборной можно считать полноценным матчем лишь отчасти. Последняя официальная игра вообще состоялась в ноябре 2021-го (наши тогда победили испанцев). А сегодня российская молодёжь встретилась с Беларусью и выполнила норму голов на несколько матчей.

В составе сборной России было полно знакомых имён. Большинство из этих парней вы регулярно видите в матчах РПЛ. Это и Даниил Худяков, и Виктор Мелёхин, и Кирилл Кравцов, и Кирилл Щетинин, и даже Данил Пруцев с Константином Тюкавиным. Последний, кстати, вышел на поле с капитанской повязкой.

С первых минут сборная России больше владела мячом и атаковала перспективнее, но подходам не хватало последнего паса. Зато первый же полноценный момент конвертировался в гол. Тюкавин получил пас от Ярослава Гладышева и здорово разобрался — развернулся и пробил в противоход вратарю.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В середине тайма команды обменялись моментами. Худяков выронил мяч, но вовремя прыгнул при добивании. А за несколько минут до перерыва шикарный момент был у Гладышева. Он разобрался с защитником и бил с нескольких метров, но попал во вратаря. Следом Тюкавин добивал через себя — голкипер справился и тут.

Беларусь — Россия Фото: vk.com/teamrussia_u21

На второй тайм сборная России вышла в обновлённом составе. На первых же минутах Артём Соколов был близок к голу, когда бил в дальний угол и чуть-чуть не попал. В ответ сразу же прилетел гол Беларуси. Защиту России вскрыли двумя передачами, а завершил комбинацию Юлий Кузнецов.

России, как выяснилось, тоже было чем ответить. Наша сборная забила два гола за две минуты. Сначала Владислав Шитов замкнул прострел Даниила Денисова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А потом похожая комбинация прошла на левом фланге — Яковлев прострелил, но замкнул белорусский защитник Алексей Фирсов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

У сборной Беларуси после серии замен игра в атаке совсем заглохла. Зато у россиян моментов стало в разы больше. Например, мяч попал в крестовину после красивого удара Яковлева с угла штрафной.



Без голов сборная России продержалась 11 минут. А дальше начался разгром. И снова удалось забить два гола за две минуты, только в этот раз оба мяча оформил один и тот же футболист. В первом случае Никита Ермаков вонзил в пустой угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А во втором случае Ермаков исполнил красоту — идеальное попадание в девятку после удара с левой ноги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Последний гол в матче случился на 82-й минуте. Денисов прострелил и оформил дубль из ассистов, а Яковлеву вернулось после обидной крестовины.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Кажется, лучшего камбэка просто нельзя было представить. Молодёжка долго не играла, но всё равно вышла и крупно победила. Правда, сказалась разница в классе: после замен у сборной России игра освежилась, а у Беларуси пропала атака. Но всё равно приятно! Только жаль, что такую сборную мы не увидим на международных турнирах.