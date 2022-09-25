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Валерий Карпин не покинет пост главного тренера сборной России — подробности, мнение

Кто-то всерьёз ждёт ухода Карпина из сборной России? Расслабьтесь, этого не будет
Дмитрий Зимин
Карпин не покинет пост главного тренера сборной
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Тренеру искренне интересно работать в таком формате.

Валерий Карпин очень осторожен в формулировках по поводу своего будущего. Главное используемое слово – «посмотрим». Новый контракт? Посмотрим. Будут ли матчи? Посмотрим. И всё в этом духе. Однако в последние месяцы от него требуют правды в вопросе продления сотрудничества со сборной России. Тема волнует многих.

А если бы у России через два месяца был ЧМ-2022? Некоторым ещё рано в сборную А если бы у России через два месяца был ЧМ-2022? Некоторым ещё рано в сборную

Не удивляйтесь, почему Карпин не даёт прямого ответа. Валерий Георгиевич приучил, что не лезет в темы, которые от него не зависят. Согласитесь, в нынешнее время с его стороны было бы странно рассказывать, как он мечтает продолжить работу со сборной, но на переговоры с ним никто не выходит. И он в тревоге ждёт.

Переговоров, вероятно, пока действительно нет. Их глупо вести, учитывая вопрос по ноябрьским матчам. Будет ли игра с Ираном? Что решит Босния? Теоретически год для сборной России может закончиться уже в Бишкеке – единственным матчем за весь 2022-й. Логично, если разговор о новом соглашении начнут уже в декабре. Но предпосылок к смене тренера у руководства РФС точно нет. Карпина любит команда, любят болельщики, он – позитивный герой, который сейчас точно нужен. Но всё зависит от его решения. И, похоже, он не станет кардинально менять свою тренерскую жизнь.

Валерий Карпин на тренировке сборной

Валерий Карпин на тренировке сборной

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отчасти это удивительно. Учитывая бан российского футбола и другие потрясения, Валерий мог попрощаться со всеми и поехать работать в условную Испанию. Как тренера сборной России его наверняка пригласил бы клуб из второй восьмёрки Ла Лиги. Работай и наслаждайся. Никаких долгих поездок на автобусах и поездах, трансферная свобода и реализация амбиций внутри страны, где его любят.

Но Карпин не только остался в России на двух работах. Он и не думает что-то менять. После игры с Киргизией, например, тренер сказал, что вместе с командой разберёт матч на следующем сборе. Хотя бы это сигнал, что в ноябре он будет с Россией. В чём мотивация? Говорят, что просто интересно. Интересно совмещать работу в сборной и клубе, взаимодействовать с игроками разных команд, получать новый опыт.

Зачем себе врать? Сборная России в будущем — это нынешняя Киргизия Зачем себе врать? Сборная России в будущем — это нынешняя Киргизия

РФС делает всё, чтобы тренеру было комфортно. Перенести матчи Кубка ради сборной? Не вопрос. Позвать в тренерский штаб хорошего друга Карпина Юрия Никифорова вместо Николая Писарева? Сделаем! Потом, правда, Писарев вернулся. Но и Никифоров никуда не делся. Ради Валерия Георгиевича готовы на многое. И он точно не тот, кто не ценит такого отношения. Поэтому и работает сейчас. И точно захочет поработать в следующем году – вне зависимости от статуса сборной России.

Тем более на это намекнул один из игроков обоймы – Дмитрий Баринов. Полузащитник сообщил, что, по его ощущениям, тренер хочет остаться и останется.

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