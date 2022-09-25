Кто-то всерьёз ждёт ухода Карпина из сборной России? Расслабьтесь, этого не будет

Валерий Карпин очень осторожен в формулировках по поводу своего будущего. Главное используемое слово – «посмотрим». Новый контракт? Посмотрим. Будут ли матчи? Посмотрим. И всё в этом духе. Однако в последние месяцы от него требуют правды в вопросе продления сотрудничества со сборной России. Тема волнует многих.

Не удивляйтесь, почему Карпин не даёт прямого ответа. Валерий Георгиевич приучил, что не лезет в темы, которые от него не зависят. Согласитесь, в нынешнее время с его стороны было бы странно рассказывать, как он мечтает продолжить работу со сборной, но на переговоры с ним никто не выходит. И он в тревоге ждёт.

Переговоров, вероятно, пока действительно нет. Их глупо вести, учитывая вопрос по ноябрьским матчам. Будет ли игра с Ираном? Что решит Босния? Теоретически год для сборной России может закончиться уже в Бишкеке – единственным матчем за весь 2022-й. Логично, если разговор о новом соглашении начнут уже в декабре. Но предпосылок к смене тренера у руководства РФС точно нет. Карпина любит команда, любят болельщики, он – позитивный герой, который сейчас точно нужен. Но всё зависит от его решения. И, похоже, он не станет кардинально менять свою тренерскую жизнь.

Валерий Карпин на тренировке сборной Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отчасти это удивительно. Учитывая бан российского футбола и другие потрясения, Валерий мог попрощаться со всеми и поехать работать в условную Испанию. Как тренера сборной России его наверняка пригласил бы клуб из второй восьмёрки Ла Лиги. Работай и наслаждайся. Никаких долгих поездок на автобусах и поездах, трансферная свобода и реализация амбиций внутри страны, где его любят.

Но Карпин не только остался в России на двух работах. Он и не думает что-то менять. После игры с Киргизией, например, тренер сказал, что вместе с командой разберёт матч на следующем сборе. Хотя бы это сигнал, что в ноябре он будет с Россией. В чём мотивация? Говорят, что просто интересно. Интересно совмещать работу в сборной и клубе, взаимодействовать с игроками разных команд, получать новый опыт.

РФС делает всё, чтобы тренеру было комфортно. Перенести матчи Кубка ради сборной? Не вопрос. Позвать в тренерский штаб хорошего друга Карпина Юрия Никифорова вместо Николая Писарева? Сделаем! Потом, правда, Писарев вернулся. Но и Никифоров никуда не делся. Ради Валерия Георгиевича готовы на многое. И он точно не тот, кто не ценит такого отношения. Поэтому и работает сейчас. И точно захочет поработать в следующем году – вне зависимости от статуса сборной России.

Тем более на это намекнул один из игроков обоймы – Дмитрий Баринов. Полузащитник сообщил, что, по его ощущениям, тренер хочет остаться и останется.