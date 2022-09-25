А если бы у России через два месяца был ЧМ-2022? Некоторым ещё рано в сборную

Мы увидели сборную России впервые с ноября 2021 года. Увидели – и оторопели. Если бы не гимн, флаг и форма, никто бы не догадался, что со сборной Кыргызстана в Бишкеке играет наша национальная команда.

Конечно, этот спарринг – широкое поле для экспериментов. Валерий Карпин хотел с кем-то познакомиться поближе, что-то изучить. На стадионе «Спартак», находящемся в трёх тысячах километров от «Открытие Арены», девять человек впервые сыграли за сборную России.

На этом, далёком от нас «Спартаке» имени Долона Омурзакова, забил спартаковец Александр Соболев. И забил Даниил Уткин – ключевой игрок Карпина в «Ростове». Они слетали в Бишкек не напрасно, особенно центральный полузащитник. Отличиться в день дебюта – память на всю жизнь. Уткин вообще красавчик: согласно цифрам от InStat, он в этом сезоне РПЛ один из лучших или просто лучший по количеству технико-тактических действий (978), ударов по воротам (29), передач (628), пасов под удар (20), подборов мяча (93) и заработанных на себе фолов (25). Это тот случай, когда попадание футболиста в сборную России не вызывает никаких вопросов.

Но очевидно, что некоторым игрокам, которых вызвал Карпин на матч с Кыргызстаном, пока рано выступать за сборную России. В национальной команде, пожалуй, перебор представителей «Ростова»: пять человек, несмотря на то что Валерий публично говорит о целях своей клубной команды – избежать борьбы за выживание и зону стыков. Это минус совместительства. Конечно, Карпину свои футболисты ближе, он видит их каждый рабочий день. Уткин действительно хорошо подготовлен тренером. Но как объяснить, что на позиции центрального защитника в сборной России выходит Александр Сильянов, играющий обычно у Карпина в «Ростове» на фланге? Естественно, молодой универсал волнуется в менее привычной роли, допускает ошибки.

При этом у Карпина в запасе сидит Станислав Магкеев, на фланге играет не Сильянов, а Данил Круговой, которого вообще не было в изначальном составе. Зенитовца довызывали после того, как Игорь Дивеев получил травму. Как понять логику тренера?

Впрочем, игра Магкеева в «Локомотиве» тоже не потрясает воображения. Но тренер не приглашает и одного из лучших центральных защитников России Дмитрия Чистякова. Карпин, видимо, исходит из того, что Чистяков имеет мало практики в «Зените», вот только это не всегда приговор для игрока. Вспомните прошлый год. Зелимхан Бакаев стабильно выходил в основе «Спартака» и был основным в сборной России, а Андрей Мостовой довольствовался ролью запасного и в клубной команде, и в национальной. Однако Бакаев перешёл летом в «Зенит», и выяснилось, что он проигрывает конкуренцию Мостовому. Выходит, Карпин ошибался в оценке футболистов. Между тем Бакаев, будучи резервистом в «Зените», отдаёт передачу на пенальти в Бишкеке.

Чистяков, Алексей Сутормин, Иван Сергеев: все они заслуживают шанса в сборной России, потому что ежедневно конкурируют в «Зените» на другом уровне, чем остальные игроки РПЛ. И какие-то минуты всё-таки получают. Сыграли во всех турнирах даже побольше Кругового.

Карпин советует не обращать внимания на критиков. Окей, журналисты всегда ищут негатив, футбольные люди «поливают» из зависти, а болельщики – капризные. Но вот защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин, выступающий в нашей Первой лиге за «Енисей», прямо говорит: эта сборная России не сыграла бы достойно на чемпионате мира. Когда тебе ставит диагноз соперник, трудно «не обращать внимания».

Валерий Кичин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Любопытно, что Карпин, желая выразиться помягче, заговорил на языке Станислава Черчесова, в чьём словаре «ошибки» заменялись на «недочёты».

«Критического настроения нет. Многие вещи не получались. Как и говорил до игры, важно было посмотреть игроков на этом уровне. Так что был смотр. Много новичков. Кто-то лучше, кто-то хуже. Этим просмотром доволен. По игре есть недочёты. Это понятно».

Какой была бы сборная России, если бы уже через два месяца ей предстояло играть на ЧМ-2022? Остаётся надеяться, что не такой, как в Бишкеке. Подтянулись бы легионеры – Александр Головин, Алексей Миранчук, Магомед Оздоев. Возможно, не спешил бы с уходом из национальной команды Фёдор Кудряшов. Сегодняшний Артём Дзюба вряд ли заставил бы Карпина забыть старые обиды. Добавим в виртуальный состав на чемпионат мира и травмированных сейчас Арсена Захаряна с Дивеевым, а также взявшего паузу Романа Зобнина. Вот и всё, наверное.

Однажды бан России закончится, и тогда наступит время глобально оценивать работу Карпина и его штаба в сборной. К сожалению, в российском футболе мало звёзд, не говоря уж о готовых игроках для топ-клубов Европы. Может, действительно Малкома с Клаудиньо получится каким-то чудом натурализовать?