В очередном матче Хорватии результативными действиями отметился не только Ловрен, но и два бывших футболиста РПЛ.

Уверенная точка от капитана «Зенита» в игре за сборную! Теперь у него есть шанс на трофей

Сборная Хорватии успешно завершила выступление на групповом этапе Лиги наций. Команда, которую тренирует Златко Далич, обыграла на выезде Австрию со счётом 3:1. Не последнюю роль в успехе хорватской сборной сыграл капитан «Зенита» Деян Ловрен.

Перед заключительным туром хорваты опережали сборную Дании на одно очко и в случае победы в Вене гарантировали себе первое место. Начало встречи на стадионе «Эрнст Хаппель» получилось огненным — команды обменялись голами уже к девятой минуте. Гости вышли вперёд после того, как Никола Влашич протащил мяч с центра поля к чужой штрафной площади и отдал пас на Луку Модрича. Капитан хорватской сборной нанёс аккуратный удар в ближний угол.

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Австрийцы отыгрались спустя всего три минуты. Марсель Забитцер навесил примерно в район 11-метровой отметки, а Кристоф Баумгартнер затылком переправил мяч в дальний угол ворот Доминика Ливаковича.

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Хозяева провели вторую половину первого тайма гораздо интереснее и создали пару неплохих моментов. Всё тот же Баумгартнер запустил мяч мимо дальнего угла, а с выстрелом Марко Арнаутовича справился вратарь сборной Хорватии. Развязка наступила в середине второго тайма. Иван Перишич выполнил элегантный заброс на дальнюю штангу, а там бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя так ловко пробил головой, что мяч юркнул в ближний угол аккуратно между вратарём и штангой.

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А спустя ещё три минуты вице-чемпионы мира здорово разыграли угловой — после заброса от Ловро Майера защитник «Зенита» Деян Ловрен головой пробил точно в дальний угол. Непонятно, чем в этот момент занимались защитники сборной Австрии, поскольку легионер из РПЛ наносил удар без каких-либо помех.

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Сразу после этого хорваты едва не довели дело до разгрома, но мяч после удара Перишича скользнул по перекладине. Вице-чемпионы мира одержали победу и заняли первое место в группе, опередив датчан всего на одно очко. Те, в свою очередь, «прибили» французов (2:0), но даже победа над чемпионами мира не позволила команде Каспера Юльманна подняться выше второго места.

Австрия — Хорватия — 1:3 Фото: Christian Hofer/Getty Images

Сборная Хорватии обеспечила себе место в финальной стадии Лиги наций, где сыграют четыре победителя элитных групп. Они определят сильнейшую команду турнира летом 2022 года. А вот сборная Австрии, которую тренирует Ральф Рангник, заняла последнее место в группе. Следующий розыгрыш турнира она проведёт в Лиге B.