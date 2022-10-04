Вот как не нужно играть в Лиге чемпионов. Два вратаря устроили цирк и приговорили команду

«Спортинг» подошёл к 3-му туру группового этапа Лиги чемпионов с максимально возможным количеством очков. И выездной матч с «Марселем» начался как нельзя лучше — с гола лиссабонцев на первой минуте. Но уже к середине первого тайма у гостей появились огромные проблемы.

Для начала голкипер «Спортинга» Антонио Адан очень долго принимал решение, в результате чего его накрыл Алексис Санчес. Дело было в паре метров от ворот гостей, и мяч от ноги чилийца залетел в сетку. Наверняка это один из самых нелепых голов в карьере вратаря!

А ещё через три минуты «Марсель» вышел вперёд. И снова не обошлось без «привоза» вратаря. Адан выбил мяч точно на ногу сопернику, хозяева разыграли комбинацию, которую ударом головой завершил Амин Арит. Футболист «Марселя» пробил в ближний угол, а голкипер даже не прыгнул.

А на 23-й минуте Адан досрочно ушёл в раздевалку. Безобидный, казалось, заброс вратаря «Марселя» превратился в потенциально голевую передачу. Адан выскочил из ворот и остановил мяч, летящий ему за голову. Вот только сделал он это руками и за пределами штрафной площади. Арбитру Давиде Массе не оставалось ничего другого, кроме как достать красную карточку.

Вышедший на замену вратарь Франко Израэль Вибмер пропустил почти сразу после появления на поле. Арит навесил от углового флажка, голкипер неудачно сыграл на выходе, а Леонардо Балерди головой вонзил мяч в пустые ворота.

В концовке французский клуб оформил четвёртый гол и установил окончательный счёт. Неудачные действия вратарей лишили гостей шансов на благоприятный результат. «Спортинг» потерпел первое поражение в основной сетке Лиги чемпионов, а «Марсель» наконец-то победил.