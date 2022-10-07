20 удивительных чёрно-белых фотографий спорта, которые стали цветными

Технологии обработки фотографий стремительно развиваются. Если раньше раскрасить чёрно-белую фотографию было целым искусством, теперь – два клика и несколько секунд ожидания. Так, например, работает сервис колоризации Palette, который мы использовали для этого материала.

Где-то нейросеть, конечно, справляется с трудом. Форма – самое сложное, команды и их цвета сервис пока не определяет. Зато цвет футбольного газона выглядит аутентично: зелёно-коричневый, не нынешние ухоженные поляны.

Как это работает: чтобы раскрыть фото, двигайте ползунок или нажимайте на нужную область на фотографии.

Лев Яшин на чемпионате мира — 1966, в матче Италия — СССР. Прыжок великого голкипера на стадионе «Рокер-Парк» в Сандерленде, возможно, самая известная фотография Яшина на поле. Ворота сборной СССР тогда, к слову, остались на замке.

Оригинальная фотография – РИА Новости.

Не менее легендарное фото – нокаут от Мохаммеда Али в бою с Сонни Листоном.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Первая победа «Феррари» в Формуле-1: жена и механики поздравляют Хосе Фройлана Гонсалеса после финиша Гран-при Великобритании, 14 июля 1951 года.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Канадский голкипер, 1911 год.

Май 1925 года. Дружеский поцелуй в щëку Кармен Поми и Флорри Редфорд, капитанов женских футбольных команд Франции и Англии перед началом международного матча в помощь морякам.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Николай Панин-Коломенкин, легендарный российский спортсмен. Олимпийский чемпион 1908 года по фигурному катанию в дисциплине «Специальные фигуры».

Оригинальная фотография – Getty Images.

Фото, которое можно увидеть каждую зиму в Boxing Day: снежный матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Хайбери» 16 января 1926 года.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Прославленная французская теннисистка Сюзанн Ленглен.

Сборная Российской империи по футболу.

Владислав Третьяк и Владимир Шаповалов с самоваром в турне по Канаде.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов – первые советские олимпийские чемпионы в парном катании, 1964 год.

Противостояние Александра Бубнова и Олега Блохина в игре Кубка СССР между «Спартаком» и киевским «Динамо».

Оригинальная фотография – РИА Новости.

В период съемок фильма «Красная жара» актер, культурист и кумир российских мальчишек Арнольд Шварценеггер встретился со своим кумиром – Юрием Власовым.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Пеле гордится, что забил тысячу (1000!) голов.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Беззубая улыбка легенды хоккея Бобби Кларка.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Голкипер «Лестера» Гордон Бэнкс ловит собаку во время матча.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Шахматная партия Алехин — Капабланка. Турнир в Петербурге, 1914 г. Это была первая турнирная встреча двух великих шахматистов.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Лев Яшин на рыбалке.

Оригинальная фотография – РИА Новости.

Тренировка «Челси», 1955 год.

Оригинальная фотография – Getty Images.

Первый в истории чемпионат СССР по хоккею, 1946 год.