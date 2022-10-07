20 удивительных чёрно-белых фотографий спорта, которые стали цветными

Технологии обработки фотографий стремительно развиваются. Если раньше раскрасить чёрно-белую фотографию было целым искусством, теперь – два клика и несколько секунд ожидания. Так, например, работает сервис колоризации Palette, который мы использовали для этого материала.
Где-то нейросеть, конечно, справляется с трудом. Форма – самое сложное, команды и их цвета сервис пока не определяет. Зато цвет футбольного газона выглядит аутентично: зелёно-коричневый, не нынешние ухоженные поляны.
Лев Яшин на чемпионате мира — 1966, в матче Италия — СССР. Прыжок великого голкипера на стадионе «Рокер-Парк» в Сандерленде, возможно, самая известная фотография Яшина на поле. Ворота сборной СССР тогда, к слову, остались на замке.
Оригинальная фотография – РИА Новости.
Не менее легендарное фото – нокаут от Мохаммеда Али в бою с Сонни Листоном.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Первая победа «Феррари» в Формуле-1: жена и механики поздравляют Хосе Фройлана Гонсалеса после финиша Гран-при Великобритании, 14 июля 1951 года.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Канадский голкипер, 1911 год.
Май 1925 года. Дружеский поцелуй в щëку Кармен Поми и Флорри Редфорд, капитанов женских футбольных команд Франции и Англии перед началом международного матча в помощь морякам.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Николай Панин-Коломенкин, легендарный российский спортсмен. Олимпийский чемпион 1908 года по фигурному катанию в дисциплине «Специальные фигуры».
Оригинальная фотография – Getty Images.
Фото, которое можно увидеть каждую зиму в Boxing Day: снежный матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Хайбери» 16 января 1926 года.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Прославленная французская теннисистка Сюзанн Ленглен.
Сборная Российской империи по футболу.
Владислав Третьяк и Владимир Шаповалов с самоваром в турне по Канаде.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов – первые советские олимпийские чемпионы в парном катании, 1964 год.
Противостояние Александра Бубнова и Олега Блохина в игре Кубка СССР между «Спартаком» и киевским «Динамо».
Оригинальная фотография – РИА Новости.
В период съемок фильма «Красная жара» актер, культурист и кумир российских мальчишек Арнольд Шварценеггер встретился со своим кумиром – Юрием Власовым.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Пеле гордится, что забил тысячу (1000!) голов.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Беззубая улыбка легенды хоккея Бобби Кларка.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Голкипер «Лестера» Гордон Бэнкс ловит собаку во время матча.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Шахматная партия Алехин — Капабланка. Турнир в Петербурге, 1914 г. Это была первая турнирная встреча двух великих шахматистов.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Лев Яшин на рыбалке.
Оригинальная фотография – РИА Новости.
Тренировка «Челси», 1955 год.
Оригинальная фотография – Getty Images.
Первый в истории чемпионат СССР по хоккею, 1946 год.
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