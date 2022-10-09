У «Крыльев» ужасная серия со «Спартаком». Но один матч помог им озолотиться

В 12-м туре РПЛ «Спартак» сыграет со своим самым удобным соперником последних лет – «Крыльями Советов». Начиная с лета 2013-го красно-белые сыграли с самарцами 14 матчей, в которых одержали 13 (!) побед. Такая статистика удивила бы даже в противостоянии постоянного чемпиона со стабильным аутсайдером, а у «Спартака» с «Крыльями Советов» за эти девять лет были всё же разные сезоны. В прошлом, например, самарцы финишировали выше, после чего появились разговоры о возможном назначении их тренера Игоря Осинькина в московский клуб. Но по какому-то странному стечению обстоятельств «КС» в любой форме ничего не могут сделать с красно-белыми.

Впрочем, в правиле, как и положено, есть одно исключение. В сезоне-2016/2017 «Крылья Советов» одолели «Спартак». Причём не просто переиграли – разгромили соперника. И это стало абсолютной неожиданностью для всех.

К декабрю 2016-го, после первого круга РПЛ, «Крылья Советов» занимали лишь 13-е место и боролись за выживание. Незадолго до этого сменили главного тренера, назначив белорусского специалиста Вадима Скрипченко. «Спартак» же лидировал с отрывом в шесть очков от «Зенита» и летел к своему первому за тысячу лет чемпионству под руководством Массимо Карреры. Второй круг красно-белые открывали игрой в Самаре. Москвичи на тот момент имели шестиматчевую победную серию, в ходе которой обыграли ЦСКА в дерби и взяли три очка на непростом выезде в Грозном. Казалось, исход встречи будет легко спрогнозировать. На крупную победу «КС» не поставил бы ни один человек, находившийся в здравом уме и трезвом состоянии.

Но как только судья Кирилл Левников дал стартовый свисток, на подмёрзшем поле самарской арены стало происходить то, во что болельщики команд не могли поверить. «Крылья Советов» смело летели вперёд, словно это они претенденты на чемпионство, а не «Спартак», и забивали. Впрочем, сперва им посодействовал сам Левников. Арбитр назначил пенальти после единоборства защитника Ильи Кутепова и нападающего Кристиана Паскуато, несмотря на то что россиянин ударил по голеностопу итальянца за пределами штрафной. Систему VAR тогда ещё не ввели, поэтому лидер атак «КС» Йоан Молло отправился к «точке» и реализовал 11-метровый.

В игре Йоан Молло Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Итоговая статистика созданных голевых моментов доказывала, что хозяева вполне заслужили такую победу – 7:3 в пользу самарцев. Пропущенный с пенальти гол не разозлил, а окончательно обескуражил спартаковцев. Перед перерывом тот же Молло ассистировал Сергею Ткачёву, которому никто не помешал свободно получить мяч и решить эпизод тремя касаниями. На исходе часа матча Паскуато сделал счёт крупным. Началось всё с обреза Дениса Давыдова: попавший в основу красно-белых Русский Месси неудачно вынес мяч через центр. Тимофей Маргасов навесил справа, а Паскуато дали и пробить, и добить отражённый Артёмом Ребровым мяч. Довершил разгром «Спартака» нынешний спортивный директор «КС» Сергей Корниленко. Центрфорвард забил после комбинации с участием Молло и Ибрагима Цаллагова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Крыльев Советов» в YouTube.

Скрипченко объяснил разгром «Спартака» тактическими ходами: «Считаю, мы в быстрых атаках превзошли соперника, зная, что у него сильная сторона – атакующая линия. Свою игру построили так, чтобы постараться доставить мяч за спину обороне соперника. В целом нам это удалось».

Каррера же признал свою ответственность за результат: «Крылья Советов» сыграли отличный матч, у них больше мотивации. Беру на себя всю вину. Возможно, я не смог передать правильную мотивацию команде… Мы проиграли точно не из-за пенальти».

Победа над «Спартаком» не только принесла «Крыльям Советов» три очка. Ещё и помогла неплохо озолотиться. Очевидно, именно после того невероятного матча главный тренер «Зенита» Мирча Луческу окончательно убедился, что Молло с Цаллаговым пригодятся его команде. Вскоре самарский дуэт перебрался в Санкт-Петербург – за француза и россиянина заплатили € 3,4 млн, по данным Transfermarkt. Кроме того, Маргасов был продан в «Локомотив» за € 250 тыс.

Самарцы вообще делают хороший бизнес на «Спартаке». Самому московскому клубу за последние годы продали Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Никиту Чернова и Александра Соболева на общую сумму € 9,8 млн. Возможно, эти цифры увеличатся, ведь красно-белые в летнее трансферное окно интересовались также Юрием Горшковым и Романом Ежовым.

Из состава, разорвавшего будущего чемпиона, в Самаре не осталось никого. Только Корниленко – в роли босса клуба. Молло играет в четвёртой французской лиге за «Йер» (пять матчей, одна голевая передача в этом сезоне), а Паскуато – в третьем итальянском дивизионе за «Тренто» (четыре матча, один гол). Им уже по 33. Самара шесть лет ждёт новых героев, способных победить «Спартак». Может, в этом туре дождётся?