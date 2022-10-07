За 11 туров РФС признал только 14 грубых судейских ошибок! Кто пострадал больше всего

В Российской Премьер-Лиге прошло 11 туров, и почти в каждом из них есть судейские ошибки. Экспертно-судейская комиссия РФС рассматривает спорные эпизоды после каждого тура. Рассказываем обо всех «косяках» арбитров в матчах РПЛ, которые официально признали.

«Краснодар» — «Спартак», 2-й тур

После разгромного поражения 1:4 «Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Кирилла Левникова в трёх спорных эпизодах. Комиссия вынесла решения по всем моментам, но «быков», похоже, устроило лишь одно. На 32-й минуте матча Александр Соболев должен был получить второе предупреждение и покинуть поле.

«Данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды «Краснодар» № 84 Вячеславом Литвиновым за верховой мяч при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности. Действия игрока команды «Спартак», по мнению большинства членов комиссии, должны расцениваться как безрассудные, и судья должен был вынести данному игроку предупреждение.



В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока «Краснодара» № 9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста, принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требуют вынесения предупреждения».

Александр Соболев в матче с «Краснодаром» Фото: spartak.com

Вдобавок ЭСК отметила, что на 37-й минуте матча, когда Александр Черников был удалён с поля, Виктор Мозес тоже должен был быть наказан, но жёлтой карточкой.

«Урал» — «Краснодар», 3-й тур

Экспертно-судейская комиссия РФС получила два вопроса от «Урала» после матча с «Краснодаром». Екатеринбуржцы остались недовольны решением Владимира Москалёва в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «быков» на третьей минуте и назначением 11-метрового удара в ворота «Урала» на 70-й. Решение комиссии – судья ошибочно назначил 11-метровый в ворота уральцев.

«Члены комиссии единогласно считают, что в действиях игрока атакующей команды «Краснодар» № 11 Алексея Ионова в единоборстве за мяч с вратарём команды «Урал» № 1 Ильёй Помазуном имелись элементы симуляции, так как он умышленно отставлял правую ногу в направлении вратаря, инициируя контакт с ним, который убирал свои руки во избежание контакта с нападающим. Также комиссия отмечает, что атакующий игрок начал падение ещё до контакта с вратарём. В связи с этим комиссия считает, что VAR обоснованно пригласил судью к монитору, однако решение о назначении 11-метрового удара в ворота «Урала», принятое судьёй, является ошибочным».

«Ахмат» — «Зенит», 4-й тур

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Сергея Иванова и получил одно положительное решение – арбитр ошибочно не удалил с поля Александра Трошечкина на 11-й минуте.

«Данный игрок, вступая в единоборство за мяч с соперником на высокой скорости и успев первым вскользь сыграть в мяч, продолжая своё инерционное движение в направлении игрока команды «Зенит» № 5 Вильмара Барриоса, совершил контакт прямой ногой с использованием открытых шипов в незащищённую область боковой поверхности голени. Большинство членов комиссии считает, что действие игрока «Ахмата» следует расценивать как серьёзное нарушение правил игры по причине того, что он не предпринял ничего, чтобы избежать контакта с соперником или, по крайней мере, смягчить последствия от этого контакта, что угрожало здоровью соперника».

«Локомотив» — «Химки», 6-й тур

Железнодорожникам не понравилось решение ЭСК после матча с «Химками», потому что судья ошибочно удалил с поля Марка Мампасси на 40-й минуте. КДК отменил применённое удаление защитнику «Локомотива».

«Данный игрок, совершивший контакт рукой с лицом игрока команды «Химки» № 77 Резиуаном Мирзовым, по мнению всех членов комиссии, заслуживал предупреждения за безрассудное поведение.



В тактическом плане большинство членов комиссии не считают нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем скорость атакующего игрока была снижена.



Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнёру защитника № 4 Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля. Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно игрок «Локомотива» Марк Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны. Это ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол.



В свою очередь, комиссия не считает вмешательство VAR очевидно ошибочным, так как на практике подобный эпизод, связанный с таким характером нарушения, встречается впервые, в связи с чем судьям не были даны конкретные инструкции по решениям и действиям в подобных ситуациях».

ЦСКА — «Ахмат», 6-й тур

После матча ЦСКА – «Ахмат» в экспертно-судейскую комиссию обратился департамент судейства РФС и попросил оценить работу Сергея Карасёва. Решение ЭСК – арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 91-й минуте.

«По мнению большинства членов комиссии, малозаметный контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА № 78 Игоря Дивеева в собственной штрафной площади, пытающегося заблокировать полёт мяча, являлся наказуемым, так как его дальняя рука от соперника была отставлена от тела и делала его размеры больше».

«Ростов» — «Сочи», 6-й тур

На 71-й минуте матча Владислав Безбородов ошибочно не удалил с поля Даниила Уткина.

«Действия данного игрока в единоборстве с игроком «Сочи» № 5 Беканти Ангбаном, по мнению большинства членов комиссии, угрожали здоровью соперника. Подкат с его стороны был совершён на достаточно высокой скорости, и нога соперника была зажата между его ног, что спровоцировало движение на скручивание и излом ноги, итогом чего стала тяжёлая травма. Большинство членов комиссии считает эти действия серьёзным нарушением правил игры, за что судья должен был удалить с поля игрока «Ростова».

«Зенит» — «Торпедо», 6-й тур

На 87-й минуте матча Алексей Сухой ошибочно засчитал взятие ворот «Торпедо».

«В данном пограничном эпизоде действия атакующего игрока команды «Зенит» № 10 Малкома перед тем, как забить мяч в ворота соперников в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Торпедо» № 4 Олегом Кожемякиным, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми и выходили за рамки правильного единоборства, так как он совершил контакт в ногах и толчок соперника в спину, в связи с чем комиссия считает, что судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо».

«Динамо» — «Урал», 8-й тур

После седьмого поражения в сезоне «Урал» попросил комиссию оценить работу Виталия Мешкова в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» на 32-й минуте. ЭСК вынесла: арбитр ошибочно не поставил 11-метровый удар в ворота.

«Игрок «Динамо» № 15 Саба Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон. Комиссия отмечает грубую ошибку VAR, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле».

Саба Сазонов в матче с «Уралом» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Крылья Советов» — ЦСКА, 8-й тур

На 46-й минуте матча ЦСКА должен был пробить пенальти в ворота «Крыльев Советов». Такое решение вынесла ЭСК. Артём Любимов ошибся в эпизоде.

«Игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» № 23 Гленн Бейл, вступив в единоборство за мяч с атакующим игроком ЦСКА № 27 Мойзесом в собственной штрафной площади на высокой скорости, сыграв в мяч и продолжая движение ноги, совершил контакт открытыми шипами с голенью соперника.



Большинство членов комиссии считают действия игрока «Крылья Советов» безрассудными, учитывая скорость вступления в единоборство и тот факт, что он не предпринял никаких действий для избежания или смягчения контакта с соперником, не думая о его безопасности, в связи с чем судья должен был назначить 11-метровый удар и вынести данному игроку предупреждение».

«Пари НН» — «Факел», 8-й тур

Первого гола Николая Калинского с пенальти не должно было быть. Арбитр Евгений Кукуляк ошибся в эпизоде.

«Контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» № 18 Андрея Менделя в собственной штрафной, по мнению всех членов комиссии, являлся ненаказуемым, так как во время этого контакта рука защитника находилась в упоре в естественном положении, не увеличивая площадь тела. Защитник не видел мяч и не мог избежать контакта с ним, совершив рефлекторное движение руки, которое являлось также естественным для действия игрока, и у него не было умысла совершить контакт с мячом».

«Торпедо» — «Ростов», 8-й тур

На 93-й минуте матча Ян Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота «Торпедо».

«Действия атакующего игрока команды «Ростов» № 27 Николая Комличенко, сперва оттолкнувшего игрока обороняющейся команды «Торпедо» № 4 Олега Кожемякина, а следом держащего соперника двумя руками, препятствуя ему продвигаться к мячу, по мнению всех членов комиссии, были первичными, задержка защитником атакующего игрока была его ответной реакцией на действия нападающего.



В связи с этим комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу «Торпедо». VAR ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода на мониторе».

«Локомотив» — «Урал», 11-й тур

На 13-й минуте матча Максим Ненахов получил красную карточку от Сергея Иванова. Судья принял решение удалить футболиста «Локомотива» после просмотра VAR. 6 октября КДК отменил красную карточку защитника, что позволит ему сыграть в ближайшем матче с «Сочи». Стоит отметить, что судья Сергей Иванов допустил вторую ошибку в шести матчах этого сезона. Ранее он ошибочно не удалил с поля Александра Трошечкина в игре «Ахмат» – «Зенит».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Урал» № 18 Юрием Газинским подавляющее большинство членов комиссии расценивают как безрассудные, так как контакт с ногой соперника был произведён неполной стопой, и самое важное, что во время контакта нога игрока «Урала» находилась на весу, что, очевидно, смягчило его последствия.

Данное обстоятельство позволяет комиссии сделать вывод о том, что судья должен был ограничиться предупреждением игроку «Локомотива», а вмешательство VAR комиссия считает необоснованным».

«Крылья Советов» — «Краснодар», 11-й тур

«Крылья Советов» и департамент судейства РФС обратились в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу судьи Алексея Сухого в четырёх эпизодах. Решение № 1 — рефери ошибочно не засчитал взятие ворот «Краснодара» на 81-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия принимала такое решение только на основании видеосъёмки данного игрового эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной командой «Крылья Советов». Однако во время проведения матчей в распоряжении видео ассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем «Матч ТВ», на основании которых и принимаются решения в матче.



Комиссия констатирует тот факт, что ни один из ракурсов данного игрового эпизода, имеющихся в распоряжении видео ассистентов судей от «Матч ТВ», не предоставлял возможности иметь очевидные доказательства того факта, что мяч после удара по воротам игроком команды «Крылья Советов» № 24 Романом Евгеньевым полностью пересёк линию ворот. По этой причине VAR не мог вмешаться и исправить решение судейской бригады в данном игровом эпизоде. В свою очередь, комиссия отмечает, что судья матча находился в рекомендованной позиции, с которой физически не мог видеть деталей эпизода, а именно, пересёк ли мяч полностью линию ворот, и по этой причине комиссия не может признать решение судьи очевидно ошибочным. Что касается ассистента судьи, то комиссия отмечает, что он, находясь в правильной позиции на линии предпоследнего игрока обороняющейся команды для контроля положения вне игры, также физически не мог увидеть чётко пересечение мяча линии ворот на несколько сантиметров, так как линию обзора мяча ему перекрывал вратарь команды «Краснодар» Матвей Сафонов, в связи с чем комиссия также не может признать решение ассистента очевидно ошибочным.



В случае наличия ракурса с камеры безопасности стадиона у вещателя матча «Матч ТВ» и если бы этим ракурсом мог воспользоваться видеоассистент судьи, гол следовало бы засчитать, но, к сожалению, данного ракурса во время трансляции не было».

Решение № 2 — судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Кайо на 87-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступив в единоборство за мяч с игроком команды «Крылья Советов» № 4 Александром Солдатенковым в безрассудной манере, совершая опасное для соперника движение прямой ногой, допустил контакт открытыми шипами с его голеностопом, не думая о безопасности соперника.



Комиссия единогласно считает, что игрок «Краснодара» заслуживал вынесения предупреждения в данном единоборстве, которое должно было стать для него вторым в матче, вследствие чего судья ошибочно не удалил его с поля».

Таблица официально признанных ошибок

Команда В пользу Против «Краснодар» 3 1 «Ростов» 2 «Спартак» 1 «Химки» 1 «Динамо» 1 «Пари НН» 1 «Зенит» 1 1 ЦСКА 1 1 «Ахмат» 1 1 «Сочи» 1 «Факел» 1 «Крылья Советов» 1 2 «Урал» 1 2 «Торпедо» 2 «Локомотив» 2

Судьи, которые ошиблись: Кирилл Левников, Владимир Москалёв, Сергей Иванов (2), Сергей Карасёв, Владислав Безбородов, Алексей Сухой (3), Виталий Мешков, Артём Любимов, Евгений Кукуляк, Ян Бобровский.