За 11 туров РФС признал только 14 грубых судейских ошибок! Кто пострадал больше всего

В Российской Премьер-Лиге прошло 11 туров, и почти в каждом из них есть судейские ошибки. Экспертно-судейская комиссия РФС рассматривает спорные эпизоды после каждого тура. Рассказываем обо всех «косяках» арбитров в матчах РПЛ, которые официально признали.
«Краснодар» — «Спартак», 2-й тур
После разгромного поражения 1:4 «Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Кирилла Левникова в трёх спорных эпизодах. Комиссия вынесла решения по всем моментам, но «быков», похоже, устроило лишь одно. На 32-й минуте матча Александр Соболев должен был получить второе предупреждение и покинуть поле.
В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока «Краснодара» № 9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста, принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требуют вынесения предупреждения».
Александр Соболев в матче с «Краснодаром»
Фото: spartak.com
Вдобавок ЭСК отметила, что на 37-й минуте матча, когда Александр Черников был удалён с поля, Виктор Мозес тоже должен был быть наказан, но жёлтой карточкой.
«Урал» — «Краснодар», 3-й тур
Экспертно-судейская комиссия РФС получила два вопроса от «Урала» после матча с «Краснодаром». Екатеринбуржцы остались недовольны решением Владимира Москалёва в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «быков» на третьей минуте и назначением 11-метрового удара в ворота «Урала» на 70-й. Решение комиссии – судья ошибочно назначил 11-метровый в ворота уральцев.
«Ахмат» — «Зенит», 4-й тур
«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Сергея Иванова и получил одно положительное решение – арбитр ошибочно не удалил с поля Александра Трошечкина на 11-й минуте.
«Локомотив» — «Химки», 6-й тур
Железнодорожникам не понравилось решение ЭСК после матча с «Химками», потому что судья ошибочно удалил с поля Марка Мампасси на 40-й минуте. КДК отменил применённое удаление защитнику «Локомотива».
В тактическом плане большинство членов комиссии не считают нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем скорость атакующего игрока была снижена.
Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнёру защитника № 4 Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля. Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно игрок «Локомотива» Марк Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны. Это ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол.
В свою очередь, комиссия не считает вмешательство VAR очевидно ошибочным, так как на практике подобный эпизод, связанный с таким характером нарушения, встречается впервые, в связи с чем судьям не были даны конкретные инструкции по решениям и действиям в подобных ситуациях».
ЦСКА — «Ахмат», 6-й тур
После матча ЦСКА – «Ахмат» в экспертно-судейскую комиссию обратился департамент судейства РФС и попросил оценить работу Сергея Карасёва. Решение ЭСК – арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 91-й минуте.
«Ростов» — «Сочи», 6-й тур
На 71-й минуте матча Владислав Безбородов ошибочно не удалил с поля Даниила Уткина.
«Зенит» — «Торпедо», 6-й тур
На 87-й минуте матча Алексей Сухой ошибочно засчитал взятие ворот «Торпедо».
«Динамо» — «Урал», 8-й тур
После седьмого поражения в сезоне «Урал» попросил комиссию оценить работу Виталия Мешкова в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» на 32-й минуте. ЭСК вынесла: арбитр ошибочно не поставил 11-метровый удар в ворота.
Саба Сазонов в матче с «Уралом»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Крылья Советов» — ЦСКА, 8-й тур
На 46-й минуте матча ЦСКА должен был пробить пенальти в ворота «Крыльев Советов». Такое решение вынесла ЭСК. Артём Любимов ошибся в эпизоде.
Большинство членов комиссии считают действия игрока «Крылья Советов» безрассудными, учитывая скорость вступления в единоборство и тот факт, что он не предпринял никаких действий для избежания или смягчения контакта с соперником, не думая о его безопасности, в связи с чем судья должен был назначить 11-метровый удар и вынести данному игроку предупреждение».
«Пари НН» — «Факел», 8-й тур
Первого гола Николая Калинского с пенальти не должно было быть. Арбитр Евгений Кукуляк ошибся в эпизоде.
«Торпедо» — «Ростов», 8-й тур
На 93-й минуте матча Ян Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота «Торпедо».
В связи с этим комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу «Торпедо». VAR ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода на мониторе».
«Локомотив» — «Урал», 11-й тур
На 13-й минуте матча Максим Ненахов получил красную карточку от Сергея Иванова. Судья принял решение удалить футболиста «Локомотива» после просмотра VAR. 6 октября КДК отменил красную карточку защитника, что позволит ему сыграть в ближайшем матче с «Сочи». Стоит отметить, что судья Сергей Иванов допустил вторую ошибку в шести матчах этого сезона. Ранее он ошибочно не удалил с поля Александра Трошечкина в игре «Ахмат» – «Зенит».
Данное обстоятельство позволяет комиссии сделать вывод о том, что судья должен был ограничиться предупреждением игроку «Локомотива», а вмешательство VAR комиссия считает необоснованным».
«Крылья Советов» — «Краснодар», 11-й тур
«Крылья Советов» и департамент судейства РФС обратились в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу судьи Алексея Сухого в четырёх эпизодах. Решение № 1 — рефери ошибочно не засчитал взятие ворот «Краснодара» на 81-й минуте.
Комиссия констатирует тот факт, что ни один из ракурсов данного игрового эпизода, имеющихся в распоряжении видео ассистентов судей от «Матч ТВ», не предоставлял возможности иметь очевидные доказательства того факта, что мяч после удара по воротам игроком команды «Крылья Советов» № 24 Романом Евгеньевым полностью пересёк линию ворот. По этой причине VAR не мог вмешаться и исправить решение судейской бригады в данном игровом эпизоде. В свою очередь, комиссия отмечает, что судья матча находился в рекомендованной позиции, с которой физически не мог видеть деталей эпизода, а именно, пересёк ли мяч полностью линию ворот, и по этой причине комиссия не может признать решение судьи очевидно ошибочным. Что касается ассистента судьи, то комиссия отмечает, что он, находясь в правильной позиции на линии предпоследнего игрока обороняющейся команды для контроля положения вне игры, также физически не мог увидеть чётко пересечение мяча линии ворот на несколько сантиметров, так как линию обзора мяча ему перекрывал вратарь команды «Краснодар» Матвей Сафонов, в связи с чем комиссия также не может признать решение ассистента очевидно ошибочным.
В случае наличия ракурса с камеры безопасности стадиона у вещателя матча «Матч ТВ» и если бы этим ракурсом мог воспользоваться видеоассистент судьи, гол следовало бы засчитать, но, к сожалению, данного ракурса во время трансляции не было».
Решение № 2 — судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Кайо на 87-й минуте.
Комиссия единогласно считает, что игрок «Краснодара» заслуживал вынесения предупреждения в данном единоборстве, которое должно было стать для него вторым в матче, вследствие чего судья ошибочно не удалил его с поля».
Таблица официально признанных ошибок
|Команда
|В пользу
|Против
|«Краснодар»
|3
|1
|«Ростов»
|2
|«Спартак»
|1
|«Химки»
|1
|«Динамо»
|1
|«Пари НН»
|1
|«Зенит»
|1
|1
|ЦСКА
|1
|1
|«Ахмат»
|1
|1
|«Сочи»
|1
|«Факел»
|1
|«Крылья Советов»
|1
|2
|«Урал»
|1
|2
|«Торпедо»
|2
|«Локомотив»
|2
Судьи, которые ошиблись: Кирилл Левников, Владимир Москалёв, Сергей Иванов (2), Сергей Карасёв, Владислав Безбородов, Алексей Сухой (3), Виталий Мешков, Артём Любимов, Евгений Кукуляк, Ян Бобровский.
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