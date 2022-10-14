«Потенциал сумасшедший!» ЦСКА и «Локо» отказались от таланта, а Карпин — довёл до сборной

Для многих 2022-й — год потрясений или переосмысления ценностей, а для защитника Сильянова он переломный в карьере. Первые голевые передачи (в матчах с «Динамо», «Спартаком», «Зенитом») и первый гол в РПЛ («Краснодару»), первый вызов в национальную команду — Александр не просто заиграл на высшем уровне в это смутное время, он стал одним из открытий чемпионата.

То, чего Сильянову остро не хватало в родной Москве, он нашёл в Ростове-на-Дону у тренера Карпина. Доверие. Как же так получилось, что молодой и, очевидно, перспективный (доказано юношескими сборными) футболист не пригодился сразу двум столичным топ-клубам — ЦСКА и «Локомотиву»? Сейчас узнаете.

«Так психовал, что запустил в меня кружку!»

Тёзка и почти однофамилец Сильянова Александр Селиванов с 12 до 16 лет растил будущего «сборника» в московских «Крыльях Советов». Его последние результативные действия воспитанника (голевая в Питере, гол «Краснодару») точно не удивили.

— Так он же начинал нападающим, — объясняет Селиванов. — Я из него защитника сделал. Как Саша сопротивлялся! Упёрся: «Не буду играть в защите, и всё». Так распсиховался на сборах, что запустил в меня кружку! Я дверь комнаты прикрыл, но на прощание сказал: «Саша, ты будешь играть в обороне». Со временем он и сам понял, что это его место. Когда Карпин поставил Сильянова центральным защитником, Саня во флэш-интервью в перерыве матча вспомнил, что играл на этой позиции раньше. Пригодились навыки.

Нынешний тренер Сильянова в клубе и сборной пережил похожее перевоплощение в молодости.

Виктор Онопко тренер «Ростова» и сборной России «Я тоже был нападающим — по юношеским сборным, в «Шахтёре», «Заре». В защиту меня первым поставил Сальков в олимпийской команде, а после посоветовал попробовать в этом качестве тренеру «Шахтёра» Ярёмченко. Валерий Иванович прислушался и перевёл меня в оборону. Лет 20 мне тогда было, почти как Сильянову сейчас».

«Как ЦСКА упустил такого футболиста? Гончаренко тоже сильно удивился»

Первый тренер Сильянова в системе ЦСКА Денис Первушин уверяет: уже в 16 лет потенциал игрока был очевиден. Но, видимо, не для всех.

— Как только я принял команду 2001 года рождения, селекционер академии Денис Машкарин сообщил: «В «Крыльях Советов» 2000 года есть интересный мальчишка, защитник, — вспоминает Первушин. — Он и привёл Сильянова на просмотр. После первой же тренировки я принял решение зачислить его в команду. Сразу было видно: футболист. Мне нужен был центральный защитник, а Саша всем критериям — антропометрия, скоростные возможности, техническая оснащённость, понимание футбола — соответствовал. Когда им было по 16 лет, габариты позволяли Сильянову играть в центре. Уже потом, когда ровесники подтянулись, проблема роста иногда начала проявляться. Но даже сейчас в РПЛ Карпин иногда использует Сашу на этой позиции. До молодёжки ЦСКА с 2001 года добралась большая группа игроков, а до профессионального футбола — лишь Максим Данилин, который числится в системе «Динамо», и Данил Савиных (сейчас в «Зените-2»). А в РПЛ, получается, закрепился один Сильянов.

Александр бодро стартовал в дубле армейцев: играя преимущественно крайнего полузащитника, набил неплохую статистику в молодёжном первенстве: 5+2 в 18 матчах. Виктор Гончаренко поощрял парня за прогресс тренировками с первой командой. Поэтому внезапный уход Сильянова к одному из главных конкурентов ЦСКА, в «Локомотив», удивил плюс-минус всех, кто следил за армейской молодёжкой. Всё-таки одно дело — продавать соседям за миллионы в валюте Тикнизяна с Марадишвили, и совсем другое — отдавать перспективного игрока бесплатно, то есть даром.

— За Сильянова нужно было заплатить компенсацию «Крыльям Советов», — говорит Первушин. — Какие-то небольшие деньги за воспитание. До сих пор не понимаю, как ЦСКА упустил такого футболиста? Когда узнал, что Саша переходит в «Локомотив», был просто шокирован. Для меня это была трагедия. Гончаренко тоже сильно удивился. Он уже подтягивал Сильянова к тренировкам основы — и вдруг такие новости.

Александр Сильянов в «Локомотиве» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Цорн с Комппером сказали: «Извини, Саша, ты только третий»

В юношеской Лиге УЕФА осенью 2019-го Александр отыграл все шесть матчей без замен — при том что в соперниках у «Локо» были сплошь крутые бренды — «Ювентус», «Атлетико», «Байер». На следующий год Сильянов получил свои первые (и пока последние) минуты во взрослой Лиге чемпионов. Пускай набежало их всего что-то около пяти — зато против великой «Баварии» на её поле!

Пока «Локомотивом» рулил Николич, молодой защитник медленно, но уверенно повышал собственный статус в команде. А как только немецкий менеджмент выдавил сербского «чужака» с лавки и усадил туда своего человека (первым в этом «конвейере» был Гисдоль), зачехлили и Сильянова.

— Мне кажется, на судьбу Саши в «Локо» повлиял один эпизод, — предполагает Денис Первушин. — «Локомотив» принимал дома «Лацио» в Лиге Европы. Внутри команды и так была дискомфортная ситуация, а тут ещё молодой поскальзывается и «привозит» пенальти. Вскоре его отдали в аренду в «Ростов».

В приватных разговорах с околофутбольными людьми приходилось слышать и другую версию ухода Сильянова: якобы новый менеджмент «Локо» активно избавлялся от клиентуры неподконтрольных агентов. Дальнейшие события эту версию косвенно подтвердили.

— Летом Саша вернулся в Москву из «Ростова», — тренер Селиванов до сих пор на связи со своим воспитанником. — Он очень хотел остаться в «Локомотиве», мечтал играть за эту команду. Быстрее всех пробежал тесты. Комппер на тренировке устроил ему коридор, хвалил: «Сильянов — вообще красавчик, это наше будущее». А через два дня они с Цорном говорят: «Извини, Саша, но ты у нас только третий на позиции». Для него это был шок.

Александр Сильянов в «Ростове» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ребята так верят в Карпина! Говорят: «Георгич — просто топ»

Теперь-то Сильянов вряд ли жалеет о том, что командировка на юг России затянулась. В профессиональном плане он от этого только выиграл. Хотя бы в таблицу загляните: где «Ростов» и где «Локо»? Второе и четырнадцатое место, на всякий случай. Но дело не только в результатах.

— Отъезд легионеров дал большой шанс молодым ребятам с российским паспортом, — констатирует Виктор Онопко. — В «Ростове» сейчас формально два иностранца — армянин Байрамян и белорус Селява. Да и те по большому счёту наши — по менталитету, по всему. Конкуренцию никто не отменял, нужно каждый день доказывать — тренеру, коллективу, самому себе. Но игровые минуты у нас получали все без исключения ребята. Если Мелёхин с Прохиным играют попеременно, то Сильянов уже закрепился в основном составе. Это не значит, что он состоялся как футболист и зарезервировал место в основе. Нет. Но Сильянов выиграл конкуренцию у более опытных ребят и на данный момент заслуженно играет в старте «Ростова» и вызывается в сборную.

— Карпин — вообще красавчик, — комплимент коллеге от Александра Селиванова. — На мой взгляд, лучший российский тренер сейчас. Из российских футболистов слепил команду, на которую приятно посмотреть. Благодаря ему ребята растут — Сильянов, Глебов и другие. Они в него так верят! Говорят: «Георгич — просто топ». Уверен, что Сильянов и дальше будет расти. Потенциал сумасшедший. Природа щедро наградила мальчишку скоростью, выносливостью и способностью быстро восстанавливаться. Бывает, по-доброму критикую его, но по последним матчам — горжусь.

— Переход в «Ростов» однозначно пошёл ему на пользу, — добавляет Первушин. — Мальчишка попал к хорошему специалисту и на глазах растёт. У Карпина Саша прибавил в единоборствах, понимании футбола, стал активнее идти в атаку. Единственное, чего мне как тренеру и специалисту хотелось бы, чтобы КПД его передач был всё-таки повыше. Саша пытается доставлять мяч в чужую штрафную, но не всегда он доходит до партнёров. Но то, что смелее подключается в атаку — это да. В последнем туре даже гол головой забил.

Георгич — просто топ! Фото: fc-rostov.ru

— Надеюсь, гол «Краснодару» добавит ему психологической уверенности, — резюмирует Онопко. — Валерий Георгиевич не запрещает защитникам участвовать в атакующей фазе игры — наоборот, поощряет. Пройти, подать — у Сильянова это хорошо получается. Саша и в прошлом сезоне мог взять мяч у своей штрафной и, не боясь, дотащить до чужой. Он не боится работать с мячом. Понятно, что есть моменты, когда нельзя обводить и нужно просто выбить мяч. Но в атаке такие вещи приветствуются. Важное качество — способность Сильянова играть на разных позициях. В сборной он вышел и неплохо исполнил крайнего центрального защитника. Не хочу перехваливать парня, но, на мой взгляд, он прогрессирует. Теперь от самих ребят зависит их будущее. Если не остановятся в росте, у каждого есть хорошие перспективы.