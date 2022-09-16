«Очень тяжёлый выбор». Россия и Армения спорят за самого молодого игрока из списка Карпина

Год назад Саша Коваленко выходил за «Чертаново» против «Мурома» и Ковернино во второй лиге и не был известен примерно никому. Сегодня за него заочно спорят сразу две сборные. Да не молодёжные — национальные!

По впечатлением от последних перформансов 19-летнего хавбека в РПЛ в армянской федерации вспомнили о закавказских корнях футболиста и двоюродном дедушке — чемпионе СССР в составе «Арарата». А Валерий Карпин вызвал игрока «Крыльев» на первый «санкционный» сбор. Среди 12 потенциальных дебютантов команды Коваленко — самый юный (Захарян на 2,5 месяца старше, и уже не новичок). Откуда он такой взялся? Рассказывают люди, узнавшие о существовании футболиста Коваленко не вчера и даже не позавчера.

Александр Коваленко



Родился 8 августа 2003 года в Москве. Воспитанник «Чертаново». Полузащитник.

Профессиональная карьера: «Чертаново» (2021), «Крылья Советов» (с 2022 года).

Летом 2022 года был куплен «Сочи», но продолжил выступления в Самаре на правах аренды.

Рыночная стоимость на Transfermarkt — € 900 тыс.

Статистика в Родился 8 августа 2003 года в Москве. Воспитанник «Чертаново». Полузащитник.Профессиональная карьера: «Чертаново» (2021), «Крылья Советов» (с 2022 года).Летом 2022 года был куплен «Сочи», но продолжил выступления в Самаре на правах аренды.Рыночная стоимость на Transfermarkt — € 900 тыс.Статистика в РПЛ : 21 матч, 1 гол, 2 результативные передачи.

«Чертаново» всегда удачно подбирало всё, что плохо лежит: Пиняев, Глушенков, Зиньковский, Коваленко…»

Николай Ларин — уникальный человек для российского футбола. Сколько из руководимой им школы «Чертаново» вышло талантливых пацанов — не сосчитать. Только в Премьер-Лиге их сейчас десятки. Коваленко — тоже из этих, чертановских. Только «поздних». В то время как ровесников вовсю разбирали юношеские сборные, Саша даже в первый состав клуба не проходил.

— В 12 лет Саша ушёл из динамовской школы, — начинает свой рассказ Ларин. — Причины мне неизвестны, но, видимо, перестал попадать в состав. «Динамо» тут сложно обвинять — бывает такое, что здесь и сейчас игрок не соответствует уровню, раскрывается попозже ровесников. А мы на протяжении всей чертановской истории, грубо говоря, подбирали всё, что плохо лежит. За что-то нам везло. Пиняеву не нашлось места в интернате «Локомотива». Глушенкова там же не захотели лечить после травм. Зиньковского даже не стали смотреть в «Спартаке». Таких примеров у нас очень-очень много. Коваленко — один из них.

Воспитанники «Чертаново», Игорь Осинькин и Леонид Слуцкий поддержали Николая Ларина в суде Фото: Из личного архива Николая Ларина

Тренер 2002 года дружил с нашим Серёжей Хабаровым и посоветовал посмотреть парня в «Чертаново». В первую команду по 2003 году Коваленко не подошёл. К счастью, у нас уже работало отделение «Чертаново-2», открытое специально для москвичей. Зачислили Сашу туда. В какой-то момент один из родителей ребят, тоже наш, чертановский воспитанник, сказал мне: «Юрьич, приходи на «Чертаново-2», 2003 год. Парень есть интересный». Я на одну игру, на вторую. После чего сказал тренерам: «Слушайте, там реально хороший мальчик есть. Давайте его для первого состава рассмотрим. Пригласили его на тренировку — и оставили. Сначала он попал в «Чертаново-1» к тренеру Скокову, который сейчас Хомухе помогает в Калуге. Быстренько проскочил молодёжную команду и перешёл к Денису Первушину в команду мастеров. Уже после первого круга в ФНЛ-2 Коваленко подписали «Крылья». Ещё в 2021 году он играл за «Чертаново-2» против «Красногвардейца», «Перовца» и «Смены», а сейчас основной в РПЛ. Путь от первенства Москвы до вызова в сборную России Саша прошёл за полтора года.

Со слов Коваленко, его отец — «наполовину украинец, наполовину армянин, а мама — чистокровная армянка». При этом сам Александр родился и вырос в России.

С Сашиными родителями я не знаком. С мамой один раз по телефону разговаривал. Но и так понятно, что сложившаяся сегодня ситуация заставляет парня задуматься. С одной стороны, непонятно, когда нашу сборную допустят на официальные соревнования. А с другой — и Армения, не в обиду ей, не относится к числу топ-сборных. Оттуда легче будет уехать в Европу? Ну, не знаю, не уверен. Главный показатель — это выступления в национальной лиге, а РПЛ ещё всё-таки довольно высоко котируется. Поэтому перед Сашей сейчас стоит очень тяжёлый выбор. Даже я, взрослый 49-летний человек, не знаю, как поступил бы на его месте. Не чувствую себя вправе что-то ему посоветовать.

«По детям Коваленко был дохлее всех»

Портрет героя дня дополняет Денис Первушин, первый тренер Коваленко в профессиональном футболе:

— По детям Саша выделялся техникой, пониманием игры, но уж никак не физическими данными. Среди сверстников был дохлее всех. Одно время игровую практику получал во втором составе 2003 года. Уже в 16–17 лет Коваленко резко прибавил в функциональном отношении и попал ко мне уже сформировавшимся, готовым игроком. У него есть хорошая черта — легко обыгрывает один в один. Раскачивает корпусом и на широком шаге уходит от соперника. Взрывные качества — просто выдающиеся. Думаю, это у него врождённое. Просто то, что у других проявляется раньше, ему природа отдала чуть позже. Важно, что парня не перегрузили и дали ему спокойно сформироваться. А уже в ПФЛ он спокойно справлялся и с борьбой, и с объёмом, соперничая по 90 минут со взрослыми мужиками.

Коваленко в матче со «Спартаком» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уже тогда я понимал, что это будет качественный футболист, но не думал, что так быстро он стрельнёт. Не вспомню, чтобы кто-то совершал такой резкий прыжок — из Второй лиги в РПЛ. Думаю, что нынешний вызов — это некий аванс для Александра. В любом случае мне приятно видеть в сборной ребят, с которыми работал: Андрей Мостовой, Слава Караваев, Саша Сильянов и Саня Коваленко.

«Как россиянин я хочу, чтобы он играл за Россию»

Материал был бы неполным без мнения пока что самого главного тренера в жизни Коваленко. Игорь Осинькин завёл тинейджера в высший дивизион и щедро наделил игровым временем. В текущем чемпионате России № 14 «Крыльев Советов» не пропустил ни минуты. В 19, напомню, лет!

— Игорь Витальевич, какой игрок Коваленко?

— Это достаточно сбалансированный футболист, без явных слабых мест. Может играть как одного из двух опорников, так и восьмёрку в схеме с тремя центральными полузащитниками. Высокая выносливость позволяет Коваленко выполнять большой объём работы. Вместе с тем он достаточно креативен. За то время, что Саша у нас, он заметно прогрессировал. До Самары Коваленко играл только во Второй лиге, а к нам присоединился дней за 10 до второй части прошлого чемпионата. Мы даже больше знали его по юношеской сборной, чем по ПФЛ. Благодаря природной коммуникабельности парень легко влился в коллектив. К скоростям и градусу борьбы в РПЛ он тоже быстро адаптировался, доказав, что и на этом уровне конкурентоспособен. Коваленко хорошо понимает игру, поэтому в нашей атакующей команде сразу почувствовал себя органично. В первую очередь — в наступлении. Мы опасались, что Александр в силу возраста может не выдерживать борьбу в Премьер-Лиге, но он и в плане интенсивности, ведения физических единоборств заметно подтянулся и продолжает с каждой игрой прибавлять.

— Коваленко играет все матчи РПЛ по 90 минут — для 19 лет это удивительно.

— Нам хотелось бы иногда дать ему паузу. Но из-за обилия травм в команде ему пришлось играть почти все матчи целиком. Перед последней встречей с «Зенитом» он был совершенно здоров, но мы решили хотя бы в кубковых матчах давать ему передохнуть. А в недельном цикле Коваленко достаточно хорошо восстанавливается после нагрузок. Это важная особенность организма.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин Фото: kc-camapa.ru

— То, что сразу не ушёл в «Сочи», пошло ему на пользу? Там столько практики вряд ли имел бы?

— Скажу так: сейчас в «Крыльях Советов» ему удобнее расти, чем где бы то ни было. Есть, конечно, клубы более статусные, с более сильными футболистами, но сегодня Саша здесь на своём месте. Играл бы он столько времени в других командах — не факт. Сейчас ему надо пройти этот этап. Коваленко уже полноценный игрок «Крыльев», но ещё всё-таки не лидер. Ему ещё надо развиваться, прибавлять, становиться лидером в Самаре, чтобы потом быть конкурентоспособным в других клубах.

— 19 лет, 20 матчей в РПЛ — и сборная. Не грозит парню звезднячок?

— У нас коллектив молодой, весёлый — много шуток, подколов на эту тему. Саша и сам любит пошутить над другими, но естественно, что все эти шуточки возвращаются к нему. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы он адекватно понимал, что он может на поле, а что — ещё нет. Постараемся сделать так, чтобы ему ничего не мешало в индивидуальном росте. Пока всё вроде бы складывается хорошо.

— То есть вас его вызов в сборную вообще не удивил?

— Мы понимали, что, имея такую большую практику в РПЛ, он может быть кандидатом в сборную. Также к Коваленко был интерес со стороны армянской федерации футбола.

— Александр не спрашивал совета, как быть в этой ситуации?

— Первые разговоры на эту тему пошли ещё полгода назад, после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ. Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение. И вот теперь ему этот выбор надо делать. А так, конечно, я как россиянин хочу, чтобы он играл за Россию.