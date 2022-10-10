У Карпина и Абаскаля молодые растут. В «Зените» с ЦСКА — почти не играют

12-й тур чемпионата России подтвердил наметившийся осенью тренд на уменьшение игрового времени у молодых футболистов. Чем дальше по дистанции, тем выше ответственность за результат и меньше желания экспериментировать у тренеров. На этих выходных они совокупно задействовали четыре десятка игроков до 21 года, причём в матче «Оренбурга» с «Ахматом» их не было вовсе. У «Зенита» с ЦСКА молодняк тоже киснет в запасе. У Семака в субботу вышел на замену лишь один игрок категории U21, да и тот легионер (бразилец Мантуан), а у Федотова — ни одного.
Из больших клубов курса на омоложение последовательно придерживаются «Спартак», «Ростов», «Динамо» и «Краснодар». «Локомотив» в свете последних событий уже и не поймёшь, к какой касте причислять.
А теперь по традиции — об особо отличившихся.
Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет
После воскресной игры в Тушине воспитанники «Чертаново», которых сейчас в изобилии в «Спартаке» и особенно в «Крыльях», передали коллективный привет и пожелания скорейшего освобождения своему бывшему директору Николаю Ларину. Первый гол в матче вообще получился чисто «чертановским»: Пиняев с Глушенковым провели всю подготовительную работу, а Ежов завершил изящную веерную атаку. Самый юный самарец третий тур подряд в топе: помимо двух ударов, в его активе три ключевых паса.
Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет
Нет ничего удивительного в том, что именно Олусегун забил самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги — по скоростным качествам с нигерийским спринтером мало кто сравнится в чемпионате. «Краснодар» очень бодро начал южное дерби, но печально закончил.
Олакунле Олусегун
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Руслан Литвинов, «Спартак», 21 год
Больше всего в этом сезоне — четыре от «Ростова» — спартаковцы пропустили, когда Литвинов залечивал травму. Совпадение это или закономерность, думайте сами. Так или иначе, против «Крыльев» универсал красно-белых отработал очень полезно, преуспев не только в разрушении, но и в созидании. Кажется, именно его удар головой при счёте 3:2 окончательно подорвал веру самарцев в положительный исход.
Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет
Всего за пару-тройку месяцев из героя мемов про Клаудиньо Денисов превратился в одну из важнейших фигур «Спартака». У Абаскаля 19-летний блондин освоил новую позицию — справа в защите — и прокачал свои наступательные скиллы. Гол в РПЛ у Даниила уже был — теперь и результативный пас появился — на Промеса в компенсированное к первому тайму время.
Денисов против Пиняева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Александр Сильянов, «Ростов», 21 год
Вторую неделю подряд Сильянов — в молодёжном топе. И впервые — на ведущей позиции. Неправильно оценивать вклад левого защитника в потрясающий камбэк «Ростова» только лишь голом, каким бы важным он ни был. Несколькими минутами ранее Александр совершил, пожалуй, не менее, а возможно, даже более ценное действие, предотвратив третий гол «Краснодара». С 0:3 дончане вряд ли отыгрались бы. А точный удар Сильянова по воротам Сафонова придал ещё более мощный импульс атакам хозяев. Для Александра этот мяч вдвойне знаменательный — дебютный в РПЛ. Не устаю удивляться, как «Локомотив» мог отказаться от такого качественного воспитанника. К ЦСКА это относится чуть в меньшей степени.
Молодые (до 21 года) игроки в 12-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|90
|1
|2
|1
|7,81
|Денисов
|«Спартак»
|19
|90
|1
|1
|3
|7,67
|Литвинов
|«Спартак»
|21
|90
|1
|1
|1
|7,45
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|60
|1
|2
|1
|7,36
|Пиняев
|«Крылья»
|17
|67
|2
|3
|6,96
|Прохин
|«Ростов»
|21
|90
|1
|2
|6,9
|Сазонов
|«Динамо»
|20
|90
|1
|1
|6,87
|Агапов
|«Пари НН»
|21
|90
|1
|6,82
|Морозов
|«Факел»
|21
|90
|2
|6,81
|Чёрный
|«Химки»
|21
|90
|1
|6,73
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|90
|2
|6,7
|Кутицкий
|«Динамо»
|20
|45
|2
|6,59
|Захарян
|«Динамо»
|19
|90
|1
|6,54
|Севикян
|«Пари НН»
|21
|31
|1
|1
|6,52
|Коваленко
|«Крылья»
|19
|82
|2
|6,51
|Быковский
|«Урал»
|21
|45
|3
|6,51
|Михайлов
|«Пари НН»
|19
|58
|1
|6,42
|Гбане
|«Химки»
|21
|16
|1
|6,41
|Шипунов
|«Сочи»
|19
|45
|1
|6,39
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|90
|2
|6,39
|Худяков
|«Локомотив»
|18
|90
|4
|6,38
|Батырев
|«Сочи»
|20
|45
|1
|1
|жк
|6,31
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|28
|1
|6,31
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|11
|1
|6,23
|Лангович
|«Ростов»
|19
|14
|6,14
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|26
|1
|1
|жк
|6,13
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|4
|6,13
|Волков
|«Краснодар»
|20
|79
|1
|6,1
|Соколов
|«Крылья»
|19
|8
|1
|6,09
|Литвинов
|«Краснодар»
|21
|30
|1
|6,08
|Боженов
|«Химки»
|21
|21
|1
|1
|6,01
|Чиркович
|«Крылья»
|21
|23
|1
|6
|Бабкин
|«Крылья»
|20
|18
|5,98
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|4
|5,96
|Мельников
|«Ростов»
|20
|14
|1
|5,96
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|10
|5,93
|Мампасси
|«Локомотив»
|19
|2
|жк
|5,91
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|36
|1
|5,89
|Шитов
|«Крылья»
|19
|8
|5,81
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|88
|5
|5,52
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Instat.
- 10 октября 2022
-
18:34
-
18:23
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:50
-
17:45
-
17:25
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
15:59
-
15:52
-
15:41
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:34
-
14:29
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
13:53
-
13:36