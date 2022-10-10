У Карпина и Абаскаля молодые растут. В «Зените» с ЦСКА — почти не играют

12-й тур чемпионата России подтвердил наметившийся осенью тренд на уменьшение игрового времени у молодых футболистов. Чем дальше по дистанции, тем выше ответственность за результат и меньше желания экспериментировать у тренеров. На этих выходных они совокупно задействовали четыре десятка игроков до 21 года, причём в матче «Оренбурга» с «Ахматом» их не было вовсе. У «Зенита» с ЦСКА молодняк тоже киснет в запасе. У Семака в субботу вышел на замену лишь один игрок категории U21, да и тот легионер (бразилец Мантуан), а у Федотова — ни одного.

Из больших клубов курса на омоложение последовательно придерживаются «Спартак», «Ростов», «Динамо» и «Краснодар». «Локомотив» в свете последних событий уже и не поймёшь, к какой касте причислять.

А теперь по традиции — об особо отличившихся.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет

После воскресной игры в Тушине воспитанники «Чертаново», которых сейчас в изобилии в «Спартаке» и особенно в «Крыльях», передали коллективный привет и пожелания скорейшего освобождения своему бывшему директору Николаю Ларину. Первый гол в матче вообще получился чисто «чертановским»: Пиняев с Глушенковым провели всю подготовительную работу, а Ежов завершил изящную веерную атаку. Самый юный самарец третий тур подряд в топе: помимо двух ударов, в его активе три ключевых паса.

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет

Нет ничего удивительного в том, что именно Олусегун забил самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги — по скоростным качествам с нигерийским спринтером мало кто сравнится в чемпионате. «Краснодар» очень бодро начал южное дерби, но печально закончил.

Олакунле Олусегун Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Руслан Литвинов, «Спартак», 21 год

Больше всего в этом сезоне — четыре от «Ростова» — спартаковцы пропустили, когда Литвинов залечивал травму. Совпадение это или закономерность, думайте сами. Так или иначе, против «Крыльев» универсал красно-белых отработал очень полезно, преуспев не только в разрушении, но и в созидании. Кажется, именно его удар головой при счёте 3:2 окончательно подорвал веру самарцев в положительный исход.

Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет

Всего за пару-тройку месяцев из героя мемов про Клаудиньо Денисов превратился в одну из важнейших фигур «Спартака». У Абаскаля 19-летний блондин освоил новую позицию — справа в защите — и прокачал свои наступательные скиллы. Гол в РПЛ у Даниила уже был — теперь и результативный пас появился — на Промеса в компенсированное к первому тайму время.

Денисов против Пиняева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Сильянов, «Ростов», 21 год

Вторую неделю подряд Сильянов — в молодёжном топе. И впервые — на ведущей позиции. Неправильно оценивать вклад левого защитника в потрясающий камбэк «Ростова» только лишь голом, каким бы важным он ни был. Несколькими минутами ранее Александр совершил, пожалуй, не менее, а возможно, даже более ценное действие, предотвратив третий гол «Краснодара». С 0:3 дончане вряд ли отыгрались бы. А точный удар Сильянова по воротам Сафонова придал ещё более мощный импульс атакам хозяев. Для Александра этот мяч вдвойне знаменательный — дебютный в РПЛ. Не устаю удивляться, как «Локомотив» мог отказаться от такого качественного воспитанника. К ЦСКА это относится чуть в меньшей степени.

Молодые (до 21 года) игроки в 12-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Сильянов «Ростов» 21 90 1 2 1 7,81 Денисов «Спартак» 19 90 1 1 3 7,67 Литвинов «Спартак» 21 90 1 1 1 7,45 Олусегун «Краснодар» 20 60 1 2 1 7,36 Пиняев «Крылья» 17 67 2 3 6,96 Прохин «Ростов» 21 90 1 2 6,9 Сазонов «Динамо» 20 90 1 1 6,87 Агапов «Пари НН» 21 90 1 6,82 Морозов «Факел» 21 90 2 6,81 Чёрный «Химки» 21 90 1 6,73 Кривцов «Краснодар» 20 90 2 6,7 Кутицкий «Динамо» 20 45 2 6,59 Захарян «Динамо» 19 90 1 6,54 Севикян «Пари НН» 21 31 1 1 6,52 Коваленко «Крылья» 19 82 2 6,51 Быковский «Урал» 21 45 3 6,51 Михайлов «Пари НН» 19 58 1 6,42 Гбане «Химки» 21 16 1 6,41 Шипунов «Сочи» 19 45 1 6,39 Хлусевич «Спартак» 21 90 2 6,39 Худяков «Локомотив» 18 90 4 6,38 Батырев «Сочи» 20 45 1 1 жк 6,31 Турищев «Торпедо» 20 28 1 6,31 Тюкавин «Динамо» 20 11 1 6,23 Лангович «Ростов» 19 14 6,14 Гладышев «Динамо» 19 26 1 1 жк 6,13 Кравцов «Сочи» 20 4 6,13 Волков «Краснодар» 20 79 1 6,1 Соколов «Крылья» 19 8 1 6,09 Литвинов «Краснодар» 21 30 1 6,08 Боженов «Химки» 21 21 1 1 6,01 Чиркович «Крылья» 21 23 1 6 Бабкин «Крылья» 20 18 5,98 Мантуан «Зенит» 21 4 5,96 Мельников «Ростов» 20 14 1 5,96 Юлдошев «Пари НН» 21 10 5,93 Мампасси «Локомотив» 19 2 жк 5,91 Щетинин «Ростов» 20 36 1 5,89 Шитов «Крылья» 19 8 5,81 Карпукас «Локомотив» 20 88 5 5,52

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.



Использованы данные WhoScored и Instat.