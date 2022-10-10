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Лучшие молодые игроки 12-го тура РПЛ: Сильянов, Пиняев, Денисов, Литвинов, Олусегун, «Спартак», «Крылья», «Краснодар»

У Карпина и Абаскаля молодые растут. В «Зените» с ЦСКА — почти не играют
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 12-го тура РПЛ
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В топе лучших молодых игроков тура сразу два спартаковца.

12-й тур чемпионата России подтвердил наметившийся осенью тренд на уменьшение игрового времени у молодых футболистов. Чем дальше по дистанции, тем выше ответственность за результат и меньше желания экспериментировать у тренеров. На этих выходных они совокупно задействовали четыре десятка игроков до 21 года, причём в матче «Оренбурга» с «Ахматом» их не было вовсе. У «Зенита» с ЦСКА молодняк тоже киснет в запасе. У Семака в субботу вышел на замену лишь один игрок категории U21, да и тот легионер (бразилец Мантуан), а у Федотова — ни одного.

Из больших клубов курса на омоложение последовательно придерживаются «Спартак», «Ростов», «Динамо» и «Краснодар». «Локомотив» в свете последних событий уже и не поймёшь, к какой касте причислять.

Пиняев затерзал «Краснодар», но остался недоволен. На что наиграли молодые в 11-м туре РПЛ Пиняев затерзал «Краснодар», но остался недоволен. На что наиграли молодые в 11-м туре РПЛ

А теперь по традиции — об особо отличившихся.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет

После воскресной игры в Тушине воспитанники «Чертаново», которых сейчас в изобилии в «Спартаке» и особенно в «Крыльях», передали коллективный привет и пожелания скорейшего освобождения своему бывшему директору Николаю Ларину. Первый гол в матче вообще получился чисто «чертановским»: Пиняев с Глушенковым провели всю подготовительную работу, а Ежов завершил изящную веерную атаку. Самый юный самарец третий тур подряд в топе: помимо двух ударов, в его активе три ключевых паса.

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет

Нет ничего удивительного в том, что именно Олусегун забил самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги — по скоростным качествам с нигерийским спринтером мало кто сравнится в чемпионате. «Краснодар» очень бодро начал южное дерби, но печально закончил.

Олакунле Олусегун

Олакунле Олусегун

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Руслан Литвинов, «Спартак», 21 год

Больше всего в этом сезоне — четыре от «Ростова» — спартаковцы пропустили, когда Литвинов залечивал травму. Совпадение это или закономерность, думайте сами. Так или иначе, против «Крыльев» универсал красно-белых отработал очень полезно, преуспев не только в разрушении, но и в созидании. Кажется, именно его удар головой при счёте 3:2 окончательно подорвал веру самарцев в положительный исход.

Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет

Всего за пару-тройку месяцев из героя мемов про Клаудиньо Денисов превратился в одну из важнейших фигур «Спартака». У Абаскаля 19-летний блондин освоил новую позицию — справа в защите — и прокачал свои наступательные скиллы. Гол в РПЛ у Даниила уже был — теперь и результативный пас появился — на Промеса в компенсированное к первому тайму время.

Денисов против Пиняева

Денисов против Пиняева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Сильянов, «Ростов», 21 год

Вторую неделю подряд Сильянов — в молодёжном топе. И впервые — на ведущей позиции. Неправильно оценивать вклад левого защитника в потрясающий камбэк «Ростова» только лишь голом, каким бы важным он ни был. Несколькими минутами ранее Александр совершил, пожалуй, не менее, а возможно, даже более ценное действие, предотвратив третий гол «Краснодара». С 0:3 дончане вряд ли отыгрались бы. А точный удар Сильянова по воротам Сафонова придал ещё более мощный импульс атакам хозяев. Для Александра этот мяч вдвойне знаменательный — дебютный в РПЛ. Не устаю удивляться, как «Локомотив» мог отказаться от такого качественного воспитанника. К ЦСКА это относится чуть в меньшей степени.

Молодые (до 21 года) игроки в 12-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
Сильянов«Ростов»21901217,81
Денисов«Спартак»19901137,67
Литвинов«Спартак»21901117,45
Олусегун«Краснодар»20601217,36
Пиняев«Крылья»1767236,96
Прохин«Ростов»2190126,9
Сазонов«Динамо»2090116,87
Агапов«Пари НН»219016,82
Морозов«Факел»219026,81
Чёрный«Химки»219016,73
Кривцов«Краснодар»209026,7
Кутицкий«Динамо»204526,59
Захарян«Динамо»199016,54
Севикян«Пари НН»2131116,52
Коваленко«Крылья»198226,51
Быковский«Урал»214536,51
Михайлов«Пари НН»195816,42
Гбане«Химки»211616,41
Шипунов«Сочи»194516,39
Хлусевич«Спартак»219026,39
Худяков«Локомотив»189046,38
Батырев«Сочи»204511жк6,31
Турищев«Торпедо»202816,31
Тюкавин«Динамо»201116,23
Лангович«Ростов»19146,14
Гладышев«Динамо»192611жк6,13
Кравцов«Сочи»2046,13
Волков«Краснодар»207916,1
Соколов«Крылья»19816,09
Литвинов«Краснодар»213016,08
Боженов«Химки»2121116,01
Чиркович«Крылья»212316
Бабкин«Крылья»20185,98
Мантуан«Зенит»2145,96
Мельников«Ростов»201415,96
Юлдошев«Пари НН»21105,93
Мампасси«Локомотив»192жк5,91
Щетинин«Ростов»203615,89
Шитов«Крылья»1985,81
Карпукас«Локомотив»208855,52

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.

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