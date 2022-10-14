«Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА

Виллиан Роша перешёл в ЦСКА этим летом. Защитник уже забил два мяча за ЦСКА (по одному в РПЛ и Кубке России). При этом о бразильце было достаточно мало известно. До этого момента. Сначала мы подробно поговорили именно о том, какой Роша футболист, а уже затем — что ему свойственно вне поля.

Схема: как изменились функции Роши после травмы Дивеева

– За месяц реально освоиться в новом клубе?

– Я пять лет играл в Португалии – адаптировался к европейскому футболу. Так что в ЦСКА меня ничего не удивляет. Многие вещи в России устроены, как в Португалии.

– Например?

– Переходные фазы. Хотя в Португалии их всё-таки меньше. В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда. Приходится больше бегать, но это точно не проблема для меня. В предыдущей команде («Портимоненсе». – Прим. «Чемпионата») наша линия обороны садилась ниже. Там больше выжидали, а в ЦСКА эта линия выше. Мы сразу держим соперника.

– Какие у вас индивидуально сильные и слабые стороны?

– Ха! Слабые – не знаю, что назвать. Сильная сторона, понятно, игра головой. Это то, что я люблю. Вот два гола уже забил благодаря отличным подачам. Слабые места, конечно, есть. Даже жена меня ругает. Прихожу домой, и она объясняет: «Что за короткий пас? Сделай нормальную длинную передачу, обостряй». Говорю, что всё зависит от ситуации. Отец смотрит мои игры и тоже подсказывает: говорит, чтобы быстрее принимал решения. И это правильно. Не нужно мне рассказывать, что у меня получается. Лучше подскажи, в чём мне прибавлять.

– Ваша игра головой – это от природы или наработанное со временем?

– Я сам по себе высокий (193 сантиметра. – Прим. «Чемпионата»), но необходимо тренировать тайминг прыжка. Просчитывать его время и место соприкосновения с мячом. Тут уже именно за счёт ежедневных тренировок.

Виллиан Роша Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В «Портимоненсе» вы чаще играли в четыре защитника, а не в три, как в ЦСКА?

– Да. Иногда выходил в центре обороны, иногда – опорником. В редких случаях «Портимоненсе» играл в пять защитников, тогда я становился центральным в линии. Левый или правый центральный защитник больше выдёргиваются, чтобы накрывать соперника. Самый же центральный страхует – держит пространство за спиной.

– Вам привычнее выдёргиваться на соперника или держать линию?

– Я подстраиваюсь под требования. Если раньше тренер меня просил больше выдвигаться, я это делал.

– До травмы Игорь Дивеев занимал место центрального в обороне и говорил, что его функция – ещё и подсказывать партнёрам. Теперь там играете вы. Каково на этой позиции без знания русского?

– Игорь – отличный футболист, и нам его не хватает. А что касается подсказок, то иногда мы с партнёрами переходим на жесты. Хотя времени смотреть друг на друга нет – всё происходит моментально. По возможности общаюсь с Набой, Бахой (Набабкиным и Зайнутдиновым. – Прим. «Чемпионата») и остальными. Дивеев – наш лидер в защите и много подсказывает партнёрам. Я только пришёл и ещё не всё выучил, потому часто и прибегаю к жестам.

– В РПЛ у вас пока только одна жёлтая в шести матчах. Хотя в Португалии вы часто получали карточки.

– И это при том, что в России более контактный футбол. В Португалии я мог получать жёлтые карточки просто за общение с судьями. Я не кричал, ничего такого. Мне говорили: «Не нужно со мной разговаривать» — и давали предупреждение. Получается, незнание русского языка мне и помогает – избегаю жёлтых, ха!

Голы Роши: разница между первым и вторым навесами

– Вы уже дважды забили за ЦСКА. Норма на сезон выполнена?

– Не планирую на этом останавливаться. Кто знает, может быть, в воскресенье (речь о дерби со «Спартаком». – Прим. «Чемпионата») снова забью головой.

– Есть такое, что второй навес всегда опаснее? При первом защитники правильно расставляются и держат своих, а при второй подаче больше хаоса?

– Да-да, так часто бывает. Мы тренируем концентрацию, чтобы второй кросс становился нашим. Тут я удачно расположился, подал сигнал для навеса и забил. При первой подаче по мне играл соперник, но потом я сделал движение, чтобы он меня больше не видел.

– Можно сказать, что гол «Торпедо» – это ваша ошибка?

– Я бы так не говорил. В футболе ошибки всегда коллективные. Побеждаем все вместе и проигрываем тоже вместе. Да, с моей стороны там была невнимательность, но такие неточности случаются.

– В матче с «Краснодаром» вы пробили с какого-то космического расстояния. Даже не с центра поля, а задолго до него.

– Увидел, что вратарь далеко вышел и попробовал его удивить. Решение принималось быстро. Мне пока только во время тренировки в Португалии удавалось забить со своей половины поля.

Ревность: жена доверяет, но шутит, чтобы был аккуратнее, когда фотографируется

– Самый тяжёлый момент в карьере?

– Серьезных травм у меня никогда не было, так что назову 2016 год. Я пришёл в «Гремио» и рассчитывал, что буду играть. Каждый футболист на это рассчитывает. А тут тренер, который меня звал, ушёл из команды. В Бразилии такое бывает – четыре-пять матчей дают, а потом увольняют. Дальше на меня уже не рассчитывали. Из «Гремио» я как раз уехал в Португалию.

– Кто помог пережить этот непростой период?

– Отец. Он всегда был рядом и помогал. Папа жил со мной сначала в Бразилии, а потом в Португалии. Затем я познакомился с женой и стал жить с ней, а отец вернулся к маме.

– Ваша жена сейчас постоянно с вами в Москве?

– Да. Она переехала со мной. Живём в 30 минутах от базы – нам нравится. Хорошее место, но не запомнил, как называется.

Виллиан Роша с женой Фото: из личного архива Виллиана Роши

– На тренировки ездите с водителем или за вами кто-то из партнёров заезжает?

– С водителем. У жены есть права, а у меня – нет. Хотя водить я умею, а вот получить удостоверение тяжело.

– Не думали в России получить?

– Может быть, надо узнать.

– Как познакомились с женой?

– Это был подарок небес. Мы познакомились в Португалии на мой день рождения в ресторане, в котором праздновали.

– Через общих друзей?

– Нет, она просто сидела с двумя подругами. Мы как-то начали общаться, и всё само пошло. Уже четыре года вместе. Так что мой день рождения – вдвойне важная дата для меня.

– В России много красивых девушек. Ваша жена ревнивая?

– Мы доверяем друг другу. Она знает, что может на меня полагаться, как и я на неё. Всегда уважаем друг друга. Я – футболист. Ко мне могут подойти люди и сфотографироваться. Она понимает, что дальше этого не пойдёт. Хотя иногда шутит, чтобы я был аккуратнее и что она за мной присматривает.

– Видели смешное видео, как девушка оставила свой номер Гави из «Барселоны»?

– Нет.

– А Зухру видели – новую ведущую на ЦСКА ТВ?

– Нет. Я вообще много времени провожу дома и не люблю куда-то ходить. Меня даже странно подозревать в чём-то. Мы можем сходить с женой за покупками или прогуляться по Красной площади, но я достаточно быстро говорю: «Ладно, пойдём уже домой. Лучше я поиграю в FIFA на приставке».

FIFA: готов играть часами, пока жена не попросит внимания

– Так сильно любите FIFA?

– Да, постоянно играю. Ежедневно, чуть ли не каждый час. Шучу, конечно. Максимум часа три-четыре играю в FIFA. Когда перебарщиваю, жена начинает: «Ты хочешь только в приставку играть, что ли? Может, всё-таки уделишь мне внимание?». В такие моменты выключаю и провожу время с ней.

– Вы хороший игрок в FIFA?

– Нет. Бруно Фукс намного сильнее – лучший в ЦСКА. Ну из тех с кем я играл, а это ещё Мойзес, Медина и Адольфо [Гайч].

– Насколько карточка Виллиана Роши в FIFA отражает ваши реальные скиллы?

– Могли бы и на несколько пунктов выше оценить мои способности, ха! Но вообще я почти не играю за себя. Приходится брать «Баварию», «Барселону» и «Сити», чтобы соперничать с Мойзесом и Бруно. Хотя он тоже берёт неплохие команды. Если у меня «Бавария», то у него «Атлетико».

– В Португалии вы с Дарвином Нуньесом попадали в символические сборные месяца и сезона. Он действительно настолько крут, что «Ливерпулю» стоило отдать за него € 75 миллионов?

– Очень сильный. Я играл против него, и ему действительно сложно противостоять. Сильный, быстрый, забивающий.

– В «Ливерпуле» у него пока складывается неоднозначно (4+1 в 10 матчах за «Ливерпуль». – Прим. «Чемпионата»).

– Дайте ему время. Адаптируется наверняка. Для меня было честью оказаться вместе с ним в числе лучших игроков лиги. Рядом с Пепе из «Порту» и Коатесом из «Спортинга». Вероятно, поэтому я и получил приглашение от ЦСКА.

Приколы в ЦСКА: у Мойзеса странная фишка – сначала подзывает, а потом молчит

– Слышал, что у вас в Португалии был свой персональный пляж.

– Ха-ха. Ну можно и так сказать. До ЦСКА я играл в городе Портиман, где находился пляж Роши (Praia da Rocha) – так он всегда назывался. Конечно, мы с одноклубниками прикалывались, что я купил себе личный пляж. Он ещё такой большой и красивый. Восхитительное место. Я даже думаю жить там неподалёку, когда закончу карьеру. Когда играл за «Портимоненсе», то жил в пяти минутах от этого пляжа.

– А с какими приколами сталкивались в ЦСКА?

– Пока ничего особенного. Больше общаюсь с Мединой, Мойзесом, Брунo, Карраскалем, Адольфо. Говорим про игровые приставки и всякое такое.

– Кто самый весёлый в ЦСКА?

– Максим Муха – классный парень. Я не понимаю русский язык, но вижу, что он часто улыбается и смеётся. Ну и Мойзес, конечно. Он вообще может тебя позвать и ничего не говорить.

– Зачем?

– Ты ешь или ещё что-то делаешь, а он тебя зовёт «эй-эй» и начинает петь. Просто так, чтобы тебе мешать. Иногда он серьёзен, а иногда весьма забавный персонаж.

– Вы играете под четвёртым номером. Знаете, кому он раньше принадлежал?

– Да. Отцу нашего вратаря (речь про Данилу Бокова – сына Максима Бокова. – Прим. «Чемпионата»). Когда я пришёл в ЦСКА, то он мне рассказал, что четвёртый номер раньше был у его отца. Мы иногда пересекаемся, и я спрашиваю: «Нормально? Достойно играю для четвёртого номера?». Он отвечает, что хорошо представляю «четвёрку». Я начал изучать и узнал, что за футболист был его отец – легенда клуба. Хочу добиться того же в ЦСКА.

– Почему на вашей футболке написано Виллиан, а не Роша?

– У меня всегда так. В предыдущих клубах тоже был Виллиан.

Виллиан Роша Фото: РИА Новости

– В России уже играл один Роша. Вы случайно не знакомы с Педро Рошей?

– Да. Мы вместе были в «Гремио». Когда я пришёл, он уже стал профессиональным футболистом и помогал мне освоиться. Мы же из одного штата – из Эспириту-Санту.

Трансферы: история про «Зенит» – миф, а переход в «Сан-Паулу» сорвался

– Вы перешли в ЦСКА только 1 сентября. Почему трансфер затянулся?

– ЦСКА – большой клуб. Как только появилась возможность, я сразу сказал агенту, что хочу перейти. Это было в августе, и там уже было не так далеко до закрытия трансферного окна. Я рад, что успели всё оформить. Счастлив здесь и уже понимаю, что это верный шаг для моей карьеры.

– Пришлось убеждать «Портимоненсе», чтобы вас отпустили?

– Там ко мне тоже хорошо относились. Президент клуба подошёл и сказал, что есть такое предложение из Москвы. Спросил, хочу ли я перейти. Я ответил, что заинтересован в этом. Они со своей стороны помогали, чтобы у меня всё сложилось.

– В 2020-м много говорилось, что вы близки к трансферу в «Зенит».

– Да, эти новости появлялись, но мне агент ничего такого не говорил. Думаю, там не было официального предложения. Мне точно ничего не приходило.

– А вот с «Сан-Паулу» в начале 2022 года ситуация была другая?

– Да, там было всё близко. Поступило предложение, и я хотел им воспользоваться. «Сан-Паулу» тоже большой клуб. Тем более я уехал из Бразилии юношей, не поиграв там на высоком уровне. У меня есть такая мечта – однажды поиграть в Бразилии, побороться за чемпионство и Кубок Либертадорес.

– Почему тогда не вышло с «Сан-Паулу»?

– А я даже не знаю. Видимо, клубы не сошлись по стоимости. Меня просто агент спросил: «Хочешь?». И я ответил: «Хочу». Дальше узнал, что не сложилось. Не получилось, ну и ладно. Со временем я перешёл в ЦСКА и счастлив тут.

Тату: их более 20 у Роши, а одно – точно как у Рамоса!

– Сколько у вас татуировок?

– Боже, сам не знаю. Наверное, около двадцати. Какие-то я делал в Бразилии, какие-то – в Португалии. Если найду хорошего мастера в России, то, может, и здесь набью. Должно быть сделано хорошо, потому что рисунок останется с тобой навсегда.

– У вас есть тату с Бартом Симпсоном – героем мультсериала.

– Да, и с Микки-Маусом тоже. Я много пересматривал в детстве.

Тату с Бартом Симпсоном Фото: из личного архива Виллиана Роши

– Сколько вам было лет, когда сделали первое тату?

– 19-20 лет.

– Как отнёсся отец?

– Ему не нравятся тату, но со временем он смирился. А жена к татуировкам относится хорошо, у неё тоже есть.

– Ваши крылья на шее похожи на те, что у Серхио Рамоса.

– Да. У него такие же. Ну или у меня такие же, как у него! Я большой поклонник Рамоса. Часто смотрю его матчи и связываю себя с ним.

– Вы оба и карточки получать любите.

– Да-да, у нас хватает общего. Было бы здорово однажды с ним познакомиться.

Акинфеев: может быть громким, но это помогает

– Ваш агент недавно сказал, что вы отлично стартовали в России, но все понимают, какой ценой это дается. Что за цена?

– Речь о том, через что я прошёл перед тем, как оказаться здесь. Был и во второй, и в первой лиге Португалии. Это всё было необходимо, чтобы пройти этот путь.

– Этим летом многие иностранцы уехали из России. Кто-то даже сбежал. Бразилец Пабло из «Локо» говорил, что уехал по соображениям безопасности. У вас были опасения по поводу переезда в Россию?

– Когда возникло предложение, я просто поговорил с Мойзесом. Он уже был в России. Спросил его, как там дела? Он ответил, что всё спокойно. Вот и я не встретил никаких проблем.

– Родители сильно переживают за вас?

– Они звонят и спрашивают: «Как ты, сын?». Рассказываю, что всё спокойно. Тренируюсь и возвращаюсь домой. Хотя дома провожу время, потому что я такой сам по себе всегда. Иногда жене говорю, чтобы она одна пошла в магазин или ещё куда-то.

– По бразильскому ТВ показывали РПЛ, но после 24 февраля перестали. Как теперь родители следят за вами?

– В интернете. Мой брат находит ссылки в YouTube и отправляет родителям.

Виллиан Роша и Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Вы общались с Федотовым лично?

– Да. Уже в Москве он сказал, что следил за моими играми и ему нравится мой стиль. Тренер верит в своих футболистов – это придаёт уверенности. Он сразу дал понять, что ЦСКА – это семья, что здесь люди помогают друг другу. Я увидел действительно дружный коллектив, у нас отличная атмосфера в раздевалке.

– Примерно во всех клубах говорят про семейную атмосферу. Есть какие-то примеры, демонстрирующие её в ЦСКА?

– Вижу, что в команде все относятся с уважением друг к другу. Я прошёл клубы, где ситуация могла быть иной. Молодой может не уважать более опытного. Бывает, что они ругаются. Такое происходит из-за отсутствия уважения. В ЦСКА такого не видел. Потому и адаптировался быстро. Я всех уважаю и рассчитываю, что все будут относиться с уважением ко мне.

– В ЦСКА есть Игорь Акинфеев – человек с особой аурой. Раньше он много кричал на своих защитников. Есть ощущение, что сейчас он это делает реже.

– Игорь – восхитительный вратарь и легенда клуба. Да, он может быть громким, но это помогает защитникам фокусироваться на подаче. Может обратить внимание на какие-то ляпы, чтобы их больше не возникало. Он часто мне подсказывает «Виллиан туда», «Роша вот здесь». Иногда получается быстрее реагировать с помощью жестов. Акинфеев мне помогает, а я делаю всё, чтобы мяч до него вообще не доходил.