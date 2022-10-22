«Жаль, не получилось закончить в сборной по-другому». Как дела у Кудряшова в Европе

Почти год назад он допустил роковую ошибку с Хорватией. Но до сих пор востребован в Турции.

14 ноября 2021 года Фёдор Кудряшов отправил мяч в свои ворота в заключительном матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1), а сборная России потеряла прямую путёвку в Катар. Тогда на защитника «Антальяспора» обрушился хейт: его критиковали российские болельщики, издевалось одно из хорватских СМИ, выпустившее статью с заголовком «Спасибо, Фёдор!», а игроку пришлось закрыть комментарии в одной из соцсетей после многочисленной критики.

Кудряшов был признан худшим игроком того матча по версии WhoScored. Партнёры по сборной России и главный тренер национальной команды Валерий Карпин поддержали Фёдора, который впервые высказался о своей ошибке через 12 дней после игры.

Фёдор Кудряшов защитник сборной России «За несколько секунд до гола мяч был на моём фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причём не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.

После игры проматывал момент с автоголом и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. В итоге была подача, один из наших защитников вёл борьбу. Никто в мяч не сыграл. Он плюхнулся в лужу, скользнул, попал мне в ноги и срикошетил в угол. Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, всё сводило».

Чёрная полоса в жизни Кудряшова

Фёдор вернулся в Турцию, однако там его ждали новые разочарования. Защитник продолжил регулярно выходить в старте, а в начале года получил возможность выиграть первый в карьере трофей. Но 5 января «Антальяспор» уступил «Бешикташу» в Суперкубке Турции в серии послематчевых пенальти. Кудряшов провёл на поле весь матч, а одиннадцатиметровый удар не исполнял. У «Антальяспора» дважды промахнулись игроки, вышедшие на замену.

Через месяц Кудряшов объявил о разрыве отношений с супругой Анастасией: «Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за всё, что она делает для меня и наших сына и дочки! Время идёт, мы меняемся, взрослеем, появляются новые цели, осознанности. Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас своя личная жизнь, я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!»

Фёдор Кудряшов в «Антальяспоре» Фото: Ralf Treese/Getty Images

После всех неудач Кудряшов вернулся на поле и забил в матче с «Фатих Карагюмрюком». До конца сезона защитник сыграл 11 встреч из 13, но не помог «Антальяспору» пройти «Трабзонспор» в четвертьфинале Кубка Турции. Кудряшов отлично смотрелся в сезоне, сыграл 2256 минут в 29 играх чемпионата. Эксперт по турецкому футболу и комментатор Эльвин Керимов так оценил защитника после сезона:

– У Кудряшова дела идут хорошо. Его «Антальяспор» вообще стал открытием – ни разу не проиграл в последних 16 турах сезона. Фернандо и Луис Адриано быстро вписались. Кудряшов тоже постоянно играет – в центре защиты. Он на хорошем счету у Нури Шахина, который в начале сезона ещё играл сам, а сейчас уже стал главным тренером. Правда, у него нет лицензии, но все понимают, что рулит именно он. Фёдор остаётся в команде на следующий сезон.

Завершение карьеры в сборной России

27 июня Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России. Защитник рассказал, что мечтал сыграть на ЧМ-2022 в Катаре, а после этого уже завершить выступления за национальную команду. Однако отстранение России от международных турниров разрушило планы футболиста.

Фёдор Кудряшов экс-защитник сборной России «Когда понял, что мечта сыграть на ЧМ-2022 и завершить карьеру не осуществится? Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию всё равно не пустили бы в Катар… Жаль, не получилось закончить карьеру в сборной по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола».

Сезон-2022/2023 защитник начал в «Антальяспоре». Летом он воспользовался опцией, согласно которой смог остаться в команде на год благодаря тому, что сыграл определённое количество матчей в прошлом сезоне. На старте Кудряшов провёл семь игр с первых минут, но в двух последних встречах оставался вне заявки. Сейчас у «Антальяспора» проблемы в чемпионате: клуб идёт на 16-м месте в зоне вылета и набрал всего семь очков после девяти туров.